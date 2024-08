Döntetlen Diósgyőrben, megszerezte első pontját a Győr!

NB I

6. FORDULÓ

Diósgyőri VTK–ETO FC Győr 0–0

Diósgyőr, DVTK Stadion, 5503 néző. V: Bogár

Kiállítva: Petrás (Győr, a mérkőzés után)

Győri kapu, Újgyőri piac, Újgyőri főtér… Tele van „Győrrel” Miskolc városa. És még az ellenfél is Győrből érkezett ezen a szombaton. Ej, de régen volt már (diós)győri rangadó az NB I-ben, csaknem tíz esztendeje, 2015. május 17-én legutóbb. Akkor a DVTK 4–1-re nyert, és ez az eredmény most is benne volt a pakliban, tekintve, hogy a borsodiak a legutóbbi két meccsüket behúzták, míg az újonc ETO mind a négy eddigi mérkőzését elvesztette. Erősített is sebtiben a győri együttes, a héten négy új játékost szerződtetett, de egyikük sem volt ott Diósgyőrben a kezdőcsapatban: a horvát Daniel Stefulj, a cseh Filip Kasa és a brazil Heitor dos Santos a kispadon kapott helyet, a togói Samsondin Ouro ott sem.

A hazaiaknak is volt azért gondjuk, az előző fordulóban megsérült Bozsidar Csorbadzsijszki és Komlósi Bence (őt emlékplakettel köszöntötték a találkozó előtt a pálya szélén a múlt heti bemutatkozása alkalmából) sem épült fel, s közben lázas betegség verte le a lábáról Bárdos Bencét és Marko Rakonjacot is.

Nagyon, de nagyon nem akart kikapni újra a Győr, öt védővel állt fel. Persze ma már ezt nem lehet ilyen mereven nézni, hiszen az ötvédős rendszerekben a két szélső rendre fellép a támadásokkal, ám védekezésben szépen kirajzolódott az ötös védvonal, és hát olyan sokat azért nem támadtak a zöld-fehérek, hogy sokszor fel kelljen ennek bomlania. Nagyon hasonló volt az első félidő első felében a játék képe, mint egy hete a DVTK–KTE meccsen: a hazaiak lényegében folyamatosan a vendégek térfelén töltötték az időt, az ellenfél labdával egyszer sem jutott be a tizenhatosukon belülre húsz percig, kontrollálta a játékot Vladimir Radenkovics együttese – ennek ellenére a gól nem érkezett meg, sőt helyzetből is alig-alig akadt. A 22. percben azonban megjött az is, ám Bright Edomwonyi öt méterről, ordító helyzetben a bal kapufa mellé lőtte a labdát.

Ám Mamady Diarrával vigyázniuk kellett a piros-fehéreknek, mert a mali csatár a félidő közepén néhány percen belül kétszer is elszáguldott a bal szélen, mindkétszer kapura suhintotta a labdát ballal, és mindkétszer kevéssel tévesztette el a ficakot. A játékrész második felére feljavult az ETO, kiegyenlítettebbé vált a játék, de a szünet előtt majdnem kaptak egy gólt a vendégek, Bright Edomwonyi be is talált a kapujukba, ám a VAR-vizsgálat azt mutatta ki, hogy előtte szabálytalankodott, így nem adták meg.

A második félidőre beállt a Diósgyőrbe az előző fordulóban nyerőembernek bizonyuló Elton Acolatse, aki hatalmas tapsot kapott a közönségtől. Kellett is a változtatás, mert a mezőnyfölény ellenére nem lehetett elégedett az eredménnyel Vladimir Radenkovics.

Bright Edomwonyi helyzetével kezdődött a második félidő, azonban könnyen új mederbe terelhette volna a mérkőzést, ha az 58. percben kiállítják a nigériai csatárt Deion Boldor lekönyökléséért. A VAR lehetséges piros lapot vizsgált, ám a játékos megúszta sárgával. Ezekben a percekben igencsak paprikássá vált a hangulat, minden apró szabálytalanságot hatalmas felzúdulás követett, tapinthatóvá vált a feszültség. Aztán a kedélyek lecsillapodásával leült a meccs is, a Diósgyőr játéka is vontatottabbá vált, nem volt meg benne az átütőerő, a győrieken pedig érződött, hogy nem rossz nekik az iksz Diósgyőrben, legalábbis erre lehet következtetni abból is, amikor a 78. percben Samuel Petrás kapus látványosan húzta az időt.

Akár jó a döntetlen a Győrnek, akár nem, ez lett a vége. Megvan így az ETO első pontja az idényben, majd kiderül, mennyit ér.

A lefújás után tömegverekedés tört ki a pályán, amelybe a cserék is beszálltak, előkerült a sárga és a piros lap is, erre végképp semmi szükség nem volt.