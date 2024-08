A ZTE gólja után indult be a Loki, és hazai pályán biztos győzelmet aratott

NB I

6. FORDULÓ

Debreceni VSC–ZTE FC 3–1 (Dzsudzsák 54. – 11-esből, Ferenczi 65., Domingues 90+6., ill. Dénes 5.)

Debrecen, Nagyerdei Stadion. Vezette: Rúsz Márton.

AZ ÁLLÁS 1. Puskás Akadémia 4 4 – – 8–3 +5 12 2. Ferencvárosi TC 3 3 – – 4–0 +4 9 3. MTK Budapest 5 3 – 2 6–3 +3 9 4. Fehérvár FC 6 2 3 1 9–9 0 9 5. Debreceni VSC 5 2 1 2 7–6 +1 7 6. Paksi FC 4 2 1 1 7–7 0 7 7. Diósgyőri VTK 5 2 1 2 5–7 –2 7 8. Újpest FC 5 2 – 3 9–6 +3 6 9. Kecskeméti TE 5 1 2 2 3–4 –1 5 10. Zalaegerszegi TE 5 1 1 3 6–8 –2 4 11. Nyíregyháza Spartacus 5 1 1 3 7–12 –5 4 12. ETO FC Győr 4 – – 4 3–9 –6 0

Ő a Bombázó vagy a Beugró?

Kétségtelen, Dombi Tibort, a debreceni legendát (akit a kezdés előtt a 25 évvel ezelőtti kupagyőzelem apropóján ugyancsak köszöntöttek – lásd keretes írásunkat) a városban mindenki az előző néven ismeri (a tábor ki is feszített a kezdés után egy „Veled vagyunk, Bombázó” feliratú molinót), ezzel a címmel jelent meg az önéletrajzi könyve is. A Beugró nevet eposzi jelzőként pedig a vezetőedzői tűzoltásaival érdemelte ki: legutóbb két éve, éppen a szombati ellenfél, a Zalaegerszeg elleni 4–2-es vereség után volt övé a kispad Joao Janeiro távozása és Szrdjan Blagojevics érkezése között. A „Kicsi” (hogy egy újabb becenevén említsük a DVSC szereplési klubrekorderét) irányításával akkor 1–0-ra nyert a Loki a Fehérvár és 1–0-ra kikapott a Paks ellen.

Dombi Tibor tehát éppolyan beugró Debrecenben, mint Szurgent Lajos volt a Honvédnál, vagy a Ferencvárosnál – Máté Csaba. Utóbbit péntek délután jelentették be a DVSC vezetőedzőjének, a szerepkört vasárnaptól veszi át, és stábjából nyilvánvalóan nem hiányozhat majd Dombi Tibor sem.

A dicső múltat tehát az egykori kupagyőztesek képviselték, a jelen viszont a jelek szerint Dénes Csanád Vilmosé. A 19 éves szélsőt a ZTE vezetői remek érzékkel szemelték ki az NB II-ből kieső Siófokból, szezonbeli második gólját szerezte már és van egy gólpassza is.

Az ivószünet után kezdett magára találni a DVSC, amit Dzsudzsák Balázs veszélyes beadása, Bárány Donát szögletre pattanó lövése és Szuhodovszki Soma léc alá tartó, Gundel-Takács Bence által hárított kapáslövése jelzett. A debreceni kapitány nagy kedvvel futballozott, vezérletével a szünetig fokozta a nyomást a házigazda, és Batik Bence fejese, valamint Szécsi Márk lövése után is csak az egerszegi kapus bravúrjain múlott, hogy nem egyenlítettek a hazaiak.

Valamivel kellemesebbé vált az időjárás szünet utánra, de a kedélyeket az hűtötte volna le igazán, ha Dénes Csanád Vilmos gólját nem vonják vissza – teljesen jogosan megítélt – les miatt, és az forrósította volna fel, ha Dusan Lagator távoli lövése nem a bal oldali kapufát találja el, hanem megakad a sarokban. Mégsem kellett sokat várni, hogy majd’ felrobbanjon a stadion, hiszen – alaposan megvizsgált – tizenegyeshez jutott a DVSC, és azt Dzsudzsák Balázs váltotta gólra. Beszédes jelenet volt, hogy a csapatkapitány előbb a szurkolókkal, majd Dombi Tiborral külön is megünnepelte együttese és saját maga bajnokságbeli első hazai találatát…

Nem érte be ennyivel a Debrecen, miért is tette volna? Szűcs Tamás még elvétette a bal alsó sarkot, a csapatkapitány szenzációs átadása után viszont Ferenczi János akkora gólt lőtt az ötös sarkáról, hogy csak úgy füstölt. Nem csupán a vezetést jelentő gól, több debreceni támadás is szemre tetszetős volt, többször is közel járt előnye növeléséhez a DVSC – Dombi Tibor egészen a hajráig nem is látott rá okot, hogy belenyúljon a kezdő tizenegy összetételébe.

Azért a ZTE-nek is megvolt még az esélye a gólszerzésre, ám Kiss Bence kapu elé ívelt szabadrúgása után Sajbán Máté és Mim Gergely sem tudta átpréselni a labdát Megyeri Balázson, Németh Dániel pedig közelről lőtt mellé. A kegyelemdöfést a csereként beálló Brandon Domingues adta meg, még úgy is, hogy a gólt megelőző zalai szögletnél az előrehúzódó kapust, Gundel-Takács Bencét a kispadról visszaparancsolták a saját tizenhatosára.

A Debrecen győzelme megérdemelt volt, a sikerből kivették a részüket a városhoz ezerrel kötődő játékosok. Épp úgy, mint azokban a kilencvenes évek végi, kupagyőzelemmel kicsúcsosodó hősidőkben!

Éltette is a stadion népe Dombi Tibort – Debrecen Bombázóját.