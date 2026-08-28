Férfi kosár: Szlovéniában lehet még közelebb lépni a vb felé

Érthetően jó hangulatban reggeliztek péntek reggel még Miskolctapolca egyik szállodájában a magyar válogatott tagjai, persze azért leolvadt egy-egy mosoly, amikor szóba került, hogy Ljubljanába, a szlovénok elleni vasárnapi mérkőzésre kell a finom falatok elfogyasztása után utazni.

Akadt, aki egyben haza is indult: a mieink szövetségi kapitánya, Gasper Okorn szlovén, nála jobban kevesen ismerik a következő ellenfelet. A szakember az észtek elleni, 85–67-as győzelmet hozó mérkőzésre tökéletesen készítette fel játékosait, és most talán van lehetőség két sikerrel kezdeni a vb-selejtezők harmadik szakaszát, ami nagy lehetőségeket nyitna a magyar együttes előtt.

„A meccsek után alig alszom, dolgozik az adrenalin, sőt, reggelizni sem szoktam, nem is tudom, mi történt most velem – mondta még falatozás közben Gasper Okorn. – Az észtek ellen fontos győzelmet arattunk, úgy éreztem, sokkal jobban összpontosítottunk náluk, a védekezés pedig végig kimagasló volt. Nagyon fontos, hogy Nate Reuvers velünk lehetett, pedig júniusban lábsérüléssel küzdött, utána volt egy fogműtétje is. A klubja, a spanyol Valencia különböző kérésekkel fordult felénk, de Nate jönni és játszani akart, szeret velünk lenni. Így, hogy Golomán György is itt volt, megfelelő pihenőidőt tudtam adni neki.”