Nemzeti Sportrádió

Férfi kosár: Szlovéniában lehet még közelebb lépni a vb felé

BOBORY BALÁZSBOBORY BALÁZS
2026.08.28. 18:00
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férfi kosárlabda vb-selejtező magyar férfi kosárlabda-válogatott beharangozó
Csütörtökön remek teljesítménnyel nyert Észtország ellen a világbajnoki selejtezősorozatban a magyar férfi kosárlabda-válogatott és öt fordulóval a zárás előtt továbbjutó helyen áll az L-csoportban. Vasárnap, Szlovéniában újabb fontos csata következik.

Érthetően jó hangulatban reggeliztek péntek reggel még Miskolctapolca egyik szállodájában a magyar válogatott tagjai, persze azért leolvadt egy-egy mosoly, amikor szóba került, hogy Ljubljanába, a szlovénok elleni vasárnapi mérkőzésre kell a finom falatok elfogyasztása után utazni. 

Akadt, aki egyben haza is indult: a mieink szövetségi kapitánya, Gasper Okorn szlovén, nála jobban kevesen ismerik a következő ellenfelet. A szakember az észtek elleni, 85–67-as győzelmet hozó mérkőzésre tökéletesen készítette fel játékosait, és most talán van lehetőség két sikerrel kezdeni a vb-selejtezők harmadik szakaszát, ami nagy lehetőségeket nyitna a magyar együttes előtt. 

„A meccsek után alig alszom, dolgozik az adrenalin, sőt, reggelizni sem szoktam, nem is tudom, mi történt most velem – mondta még falatozás közben Gasper Okorn. – Az észtek ellen fontos győzelmet arattunk, úgy éreztem, sokkal jobban összpontosítottunk náluk, a védekezés pedig végig kimagasló volt. Nagyon fontos, hogy Nate Reuvers velünk lehetett, pedig júniusban lábsérüléssel küzdött, utána volt egy fogműtétje is. A klubja, a spanyol Valencia különböző kérésekkel fordult felénk, de Nate jönni és játszani akart, szeret velünk lenni. Így, hogy Golomán György is itt volt, megfelelő pihenőidőt tudtam adni neki.”

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A mieink az utolsó negyedben húztak el az észtektől.

A szlovénok viszont csütörtökön súlyos vereséget szenvedtek Franciaországban, és élet-halál kérdéssé vált nekik a vasárnapi összecsapás. Legnagyobb sztárjuk, Luka Doncic családi okokra hivatkozva nem játszik, a szereplés nem jó, ahogy a hírek szerint a hangulat sem a csapat körül.

„Tényleg úgy tűnik, hogy a korábbiaknál kicsivel nagyobb esély lehet elkapni őket az otthonukban, több játékost ismerünk közülük, persze vannak fiatalabbak, akiket még nem láttunk – mondta Perl Zoltán, aki az észtek ellen 22 pontig jutott, ám nem csak elöl, hanem védekezésben is remekelt, volt két olyan blokkja is, amelyet sokáig lehet ismételgetni. – Az első tényleg látványosra sikerült, de a másodiknál Lukács Norbi ért oda elsőként, én csak befejeztem a munkát. Nagyon jól védekeztünk csütörtökön, ugyanezt kell bemutatni vasárnap, de messzebb nem szabad tekinteni még.”

A csapat majdnem kilenc órát buszozott a szlovén fővárosba, ebben azonban benne van a székesfehérvári megálló is, ahol ebédelt a csapat. Az MKOSZ edzőközpontja melletti szállodában laknak a világbajnokságra készülő hölgyek, akik a viadal előtti fotózáson vettek részt, a két együttes játékosai kölcsönösen sok szerencsét kívántak a következő feladatokhoz. 

A lányok a jövő héten már vb-meccset játszanak, a fiúk pedig azért utaztak Szlovéniába, hogy jövőre, Katarban ők is megtehessék ugyanezt.

KOSÁRLABDA
Férfi világbajnoki selejtező, második csoportkör
L-csoport, 2. forduló, Ljubljana
Augusztus 30., vasárnap
20.00: Szlovénia–Magyarország (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 

férfi kosárlabda vb-selejtező magyar férfi kosárlabda-válogatott beharangozó
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