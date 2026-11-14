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Nemzetek Ligája: Grúzia–Magyarország 0–2

Női NB I: minimális különbséggel nyert a Fradi a DVTK ellen

V. H. L.V. H. L.
2026.11.14. 16:50
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Fotó: fradi.hu
Címkék
ETO Puskás Akadémia Újpest FTC női labdarúgó NB I
Az FTC a DVTK-t, az Újpest a tavalyi ezüstérmes Puskás Akadémiát, az ETO a Kispest-Honvédot győzte le egygólos különbséggel, nyert otthon a Pécs a Vidi ellen, Szekszárdról hozta el a három pontot a Szeged a női labdarúgó NB I 15. fordulójának vasárnapi mérkőzésein.

NŐI NB I
15. FORDULÓ
Szekszárd FC–Kész-St. Mihály Szeged 1–4
Pécsi MFC–Videoton FC Fehérvár 2–0
ETO FC–Kispest-Honvéd FC 2–1
Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK 1–0
Újpest FC–Puskás Akadémia FC 1–0

 

 

 

ETO Puskás Akadémia Újpest FTC női labdarúgó NB I
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