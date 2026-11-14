Női NB I: minimális különbséggel nyert a Fradi a DVTK ellen
Az FTC a DVTK-t, az Újpest a tavalyi ezüstérmes Puskás Akadémiát, az ETO a Kispest-Honvédot győzte le egygólos különbséggel, nyert otthon a Pécs a Vidi ellen, Szekszárdról hozta el a három pontot a Szeged a női labdarúgó NB I 15. fordulójának vasárnapi mérkőzésein.
NŐI NB I
15. FORDULÓ
Szekszárd FC–Kész-St. Mihály Szeged 1–4
Pécsi MFC–Videoton FC Fehérvár 2–0
ETO FC–Kispest-Honvéd FC 2–1
Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK 1–0
Újpest FC–Puskás Akadémia FC 1–0
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