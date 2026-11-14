Most sem született gól Koszovó és Izrael meccsén

Október elsején a debreceni Nagyerdei Stadionban gól nélküli döntetlent játszott Izrael és Koszovó, november 14-én a két csapat pristinai meccsén sem született gól.

A hazaiak a 67. perctől emberhátrányban játszottak, és öt meccs után hat pontjuk van, míg Izrael továbbra is nyeretlen, most szerezte a harmadik pontját.

NEMZETEK LIGÁJA

5. FORDULÓ

B-LIGA

2. CSOPORT

18.00: Grúzia–Magyarország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.45: Észak-Írország–Ukrajna (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

3. CSOPORT

Koszovó–Izrael 0–0

Kiállítva: V. Hoxha (67., Koszovó)

20.45: Ausztria–Írország

4. CSOPORT

20.45: Románia–Lengyelország

20.45: Svédország–Bosznia-Hercegovina (Tv: Match4)