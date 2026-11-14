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Nemzetek Ligája: Grúzia–Magyarország 0–2

Most sem született gól Koszovó és Izrael meccsén

P. GY. B. P. GY. B.
2026.11.14. 16:53
Fotó: Getty Images
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Koszovó Nemzetek Ligája Izrael
Ahogy október elsején, úgy szombat délután is gól nélküli döntetlent játszott egymással Koszovó és Izrael a Nemzetek Ligája B-ligájában.

Október elsején a debreceni Nagyerdei Stadionban gól nélküli döntetlent játszott Izrael és Koszovó, november 14-én a két csapat pristinai meccsén sem született gól.

A hazaiak a 67. perctől emberhátrányban játszottak, és öt meccs után hat pontjuk van, míg Izrael továbbra is nyeretlen, most szerezte a harmadik pontját.

 

NEMZETEK LIGÁJA
5. FORDULÓ
B-LIGA
2. CSOPORT
18.00: Grúzia–Magyarország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.45: Észak-Írország–Ukrajna (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
3. CSOPORT
Koszovó–Izrael 0–0
Kiállítva: V. Hoxha (67., Koszovó)
20.45: Ausztria–Írország
4. CSOPORT
20.45: Románia–Lengyelország
20.45: Svédország–Bosznia-Hercegovina (Tv: Match4)

 

Koszovó Nemzetek Ligája Izrael
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