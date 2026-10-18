Nemzeti Sportrádió

WNBA: a Golden State Valkyries nyerte a döntő első mérkőzését

2026.10.18. 13:08
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Fotó: Getty Images
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Golden State Valkyries női kosárlabda WNBA
A Golden State Valkyries 68–64-re legyőzte vendégét, az Atlanta Dream csapatát az észak-amerikai női kosárlabdaliga (WNBA) döntőjének első felvonásán.

A szombati összecsapás hőse a francia Gabby Williams volt 26 ponttal. A túloldalon hárman is elérték a tízpontos határt, közülük Allisha Gray volt a legjobb 19 ponttal.

A finálé nyitánya nagyon hullámzó játékot hozott. Az első és harmadik negyedet az Atlanta nyerte 22–14-re, illetve 17–9-re, a második és negyedik játékrész 28–17-re, valamint 17–8-ra a hazaiaké volt.

A záró negyed elején a Dream 58–51-re húzott el, ám innen kiváló védekezéssel a Golden State a maga javára fordította a meccset.

Az egyik fél negyedik sikeréig tartó párharc hétfőn folytatódik, ugyancsak a Valkyries otthonában.

 

Golden State Valkyries női kosárlabda WNBA
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