WNBA: a Golden State Valkyries nyerte a döntő első mérkőzését

A szombati összecsapás hőse a francia Gabby Williams volt 26 ponttal. A túloldalon hárman is elérték a tízpontos határt, közülük Allisha Gray volt a legjobb 19 ponttal.

A finálé nyitánya nagyon hullámzó játékot hozott. Az első és harmadik negyedet az Atlanta nyerte 22–14-re, illetve 17–9-re, a második és negyedik játékrész 28–17-re, valamint 17–8-ra a hazaiaké volt.

A záró negyed elején a Dream 58–51-re húzott el, ám innen kiváló védekezéssel a Golden State a maga javára fordította a meccset.

Az egyik fél negyedik sikeréig tartó párharc hétfőn folytatódik, ugyancsak a Valkyries otthonában.