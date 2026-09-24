A lehető legjobbkor jön a klub-vb a Veszprémnek



AKÁRCSAK KÉT ÉVE, ezúttal is szabadkártyával indulhat a csütörtökön rajtoló klubvilágbajnokságon a Veszprém férfi kézilabdacsapata, amely az új lebonyolítási rendszer miatt ezúttal a selejtezőben kezd, ugyanakkor óriási meglepetés lenne, ha az ausztrál Sydney University csütörtökön a legkisebb gondot is okozná Xavier Pascual alakulatának.

A magyar bajnokcsapat két nehéz csoportmérkőzéssel nyitotta a Bajnokok Ligája-idényt, de hazai pályán a Porto és idegenben a Füchse Berlin sem jelentett akadályt, így két magabiztos és megérdemelt nemzetközi győzelem után utazhat Egyiptomba, azon belül is Újfővárosba, hogy sorozatban harmadszor vegyen részt a Nemzetközi Kézilabda-szövetség (IHF) egyetlen klubsorozatában, a klubvilágbajnokságon.

Az Építők két éve megnyerte a tornát, tavaly pedig címvédőként második lett, miután a döntőben nem bírt a spanyol Barcával. Idén is jó esélye van a végső sikerre, elvégre rajta kívül két olyan ellenfél akad a mezőnyben, amely hasonló erőt képvisel: a Barca és a már említett német Füchse Berlin, amelyet épp most páholt el a saját otthonában.

A lebonyolítási rendszer is megváltozott, amely – egyébként akárcsak a BL – nem ad lehetőséget a hibázásra, igaz, a fináléig nincs rá sok lehetőség… Az eddigi rendszer szerint két, egyenként négyes csoport volt, amelyekből az első két helyezett jutott tovább az elődöntőbe, amelynek győztesei játszották a finálét, a vesztesei pedig a bronzért küzdhettek. Idén azonban már tíz csapat indul, ami azt jelenti, hogy két selejtezős meccset játszanak, amelyen a két szabadkártyás csapat (Veszprém, Zamalek) csap össze a két, papíron leggyengébb együttessel (Sydney, Los Angeles).

A selejtező győztesei a csoportkörbe jutnak, amelyből már nem két gárda jut tovább, mint eddig, hanem a két csoportgyőztes játssza döntőt, a csoportmásodikok a bronzmeccset, ami azt jelenti, hogy a Veszprémnek a B-csoportban újra felül kell múlnia a Füchsét, a döntőben pedig a másik ágon borítékolhatóan csoportelső Barcát.

Talán az is számít valamit, hogy a jelenlegi legjobb egyiptomi kézilabdázók a Veszprémben játszanak (a csapatkapitány Jehja el-Dera mellett a két balátlövő, Ahmed Hesam és Ali Zein, valamint a beálló Ahmed Adel), akiket minden bizonnyal tüzelni fog, hogy a hazájukban léphetnek pályára, ráadásul az egyiptomi válogatottat is a Veszprém edzője irányítja Pascual révén. A Füchsét ugyanakkor a világ legjobb játékosa, a dán jobbátlövő Mathias Gidsel vezeti, aki pályafutása során szinte már mindent megnyert, a klub-vb-t, mondjuk, pont nem, a címvédő Barca pedig ezúttal is olyan sztárokkal érkezik, mint Dika Mem, Ludovic Fabregas, Blaz Janc, Timothey N’Guessan és Aleix Gómez.

A klub-vb legnagyobb vonzereje továbbra is a hatalmas pénzdíj, a Veszprém a 2024-es győzelme után 350 ezer eurót, azaz mintegy 140 millió forintot vihetett haza. Bár a rendezvény presztízse nem összemérhető a Bajnokok Ligájáéval, a torna végjátéka azért szoros szokott lenni, az előző négy alkalommal rendre hosszabbításban dőlt el a trófea sorsa a döntőben.