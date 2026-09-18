Kosárlabda: Komma László készen áll az élvonalra

AKI KÖVETTE a másodosztály küzdelmeit, vagy figyelemmel kíséri a 3x3-as válogatott szereplését, annak nem ismeretlen Komma László neve. A 25 éves magasember az élvonalban viszont most próbálja ki magát először, az NKA Universitas Pécs szerződtette.

„Ha jól számolom, hat évet húztam le a B-csoportban – mondta a Nemzeti Sportnak Komma László. – Már hívtak korábban is az első osztályból, de úgy éreztem, nem állok készen rá, szükségem volt még a két nyíregyházi idényre. Sikerült az előző évadban olyan statisztikát produkálnom, ami elegendő volt ahhoz, hogy több A-csoportos csapat is megkeressen. Bizonyára úgy látták, fizikailag megállom a helyem, és hasznos tudok lenni a legmagasabb szinten.”

Beszélgetőpartnerünk úgy érzi, nagyon sokat dolgoztak, jó munkát végeztek a Péccsel, de levonva a következtetéseket az edzőmeccsek tapasztalataiból – különös tekintettel az Alba Fehérvár otthonában elszenvedett 99–69-es vereségre –, egyértelmű, hogy még csapat- és egyéni szinten is fejlődniük kell. Komma szerint jó úton haladnak, megvan az összhang, mindenki megteszi a tőle telhetőt, hogy sikeresek lehessenek. Persze nem a liga legerősebb együtteséhez igazolt a nyáron, de úgy érzi, jól döntött, a társaság, a stáb és az egész klub együtt remek miliőt alkot. Az edző továbbra is a rutinos szlovén Sebastjan Krasovec.

„Egyértelmű, hogy sokat lehet tőle tanulni – szögezte le Komma László. – Nagyon érti a kosárlabdát, az egyik legnagyobb hiányosságom a taktikai rész, ebben is sokat segít, jól át tudja adni a tudását. Abból a szempontból is jó edző, hogy alázatos, emiatt úgy érzem, szívesen dolgozunk az ő sikeréért is, remélem, a többiek is így gondolják, mindenesetre pozitívak a tapasztalataim.”

Feltettük a „millió dolláros” kérdést is Komma Lászlónak: 3x3-as vagy 5x5-ös játékosnak tartja-e magát? Határozottan 5x5-ösnek – felelte, bár nyaranta nagyon szeret 3x3-at játszani, ideje nagy részét a „nagypályás” kosárlabda teszi ki. Ennek ellenére ott volt a magyar válogatottal a 2025-ös 3x3-as Eb-n, míg néhány hete a Debrecennel erős francia gárdát győztek le a debreceni world tour viadalon.

„Szuper élmény volt, minden évben nagyszerűen meg van szervezve az esemény, Debrecen is király város, mindig jól érezzük ott magunkat – ecsetelte Komma. – Pozitív visszajelzést adott az idei viadal is, mindannyian egyénileg is fejlődünk nyaranta, érezhetően megvan a hatásuk ezeknek az időszakoknak, egyre ütőképesebbek vagyunk, az Eb-kvalifikáció mellett nyertünk tornát Horvátországban. Mindenképpen hasznos kezdeményezés lenne a magyar profi csapat, ha jelentős támogatás és erős háttér van mögötte, csatlakoznék hozzá és mindent megtennék, hogy megalakuljon, sikeres legyen. Itthon azonban ez egyelőre nincs a láthatáron, noha a környező országok többségében már megvannak a kizárólag 3x3-ra szakosodó klubok. Ezért is nehéz a nemzetközi színtéren nagy eredményeket elérni, hiszen az ellenfelek sok éven át dolgoznak együtt, míg mi alig készülünk közösen. Kérdés, ha létrejönne egy ilyen csapat, hányan vállalkoznának arra, hogy csatlakozzanak hozzá.”