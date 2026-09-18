Nemzeti Sportrádió

Kosárlabda: Komma László készen áll az élvonalra

GYŐRI FERENCGYŐRI FERENC
2026.09.18. 23:53
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A hamarosan induló bajnokságban debütálhat Komma László, a 3x3-as válogatott alapembere (Fotó: FIBA)
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férfi kosárlabda NB I Komma László NKA Universitas Pécs
A 25 éves magasember, Komma László évek óta jól teljesít a 3x3-as válogatottban, a következő idényben az NKA Universitas Pécsnél bizonyíthatja, 5x5-ben is remek teljesítményre képes a legmagasabb itthoni szinten.

AKI KÖVETTE a másodosztály küzdelmeit, vagy figyelemmel kíséri a 3x3-as válogatott szereplését, annak nem ismeretlen Komma László neve. A 25 éves magasember az élvonalban viszont most próbálja ki magát először, az NKA Universitas Pécs szerződtette.

„Ha jól számolom, hat évet húztam le a B-csoportban – mondta a Nemzeti Sportnak Komma László. – Már hívtak korábban is az első osztályból, de úgy éreztem, nem állok készen rá, szükségem volt még a két nyíregyházi idényre. Sikerült az előző évadban olyan statisztikát produkálnom, ami elegendő volt ahhoz, hogy több A-csoportos csapat is megkeressen. Bizonyára úgy látták, fizikailag megállom a helyem, és hasznos tudok lenni a legmagasabb szinten.”     

Beszélgetőpartnerünk úgy érzi, nagyon sokat dolgoztak, jó munkát végeztek a Péccsel, de levonva a következtetéseket az edzőmeccsek tapasztalataiból – különös tekintettel az Alba Fehérvár otthonában elszenvedett 99–69-es vereségre –, egyértelmű, hogy még csapat- és egyéni szinten is fejlődniük kell. Komma szerint jó úton haladnak, megvan az összhang, mindenki megteszi a tőle telhetőt, hogy sikeresek lehessenek. Persze nem a liga legerősebb együtteséhez igazolt a nyáron, de úgy érzi, jól döntött, a társaság, a stáb és az egész klub együtt remek miliőt alkot. Az edző továbbra is a rutinos szlovén Sebastjan Krasovec.

 „Egyértelmű, hogy sokat lehet tőle tanulni – szögezte le Komma László. – Nagyon érti a kosárlabdát, az egyik legnagyobb hiányosságom a taktikai rész, ebben is sokat segít, jól át tudja adni a tudását. Abból a szempontból is jó edző, hogy alázatos, emiatt úgy érzem, szívesen dolgozunk az ő sikeréért is, remélem, a többiek is így gondolják, mindenesetre pozitívak a tapasztalataim.”     

Feltettük a „millió dolláros” kérdést is Komma Lászlónak: 3x3-as vagy 5x5-ös játékosnak tartja-e magát? Határozottan 5x5-ösnek – felelte, bár nyaranta nagyon szeret 3x3-at játszani, ideje nagy részét a „nagypályás” kosárlabda teszi ki. Ennek ellenére ott volt a magyar válogatottal a 2025-ös 3x3-as Eb-n, míg néhány hete a Debrecennel erős francia gárdát győztek le a debreceni world tour viadalon.

„Szuper élmény volt, minden évben nagyszerűen meg van szervezve az esemény, Debrecen is király város, mindig jól érezzük ott magunkat – ecsetelte Komma. – Pozitív visszajelzést adott az idei viadal is, mindannyian egyénileg is fejlődünk nyaranta, érezhetően megvan a hatásuk ezeknek az időszakoknak, egyre ütőképesebbek vagyunk, az Eb-kvalifikáció mellett nyertünk tornát Horvátországban. Mindenképpen hasznos kezdeményezés lenne a magyar profi csapat, ha jelentős támogatás és erős háttér van mögötte, csatlakoznék hozzá és mindent megtennék, hogy megalakuljon, sikeres legyen. Itthon azonban ez egyelőre nincs a láthatáron, noha a környező országok többségében már megvannak a kizárólag 3x3-ra szakosodó klubok. Ezért is nehéz a nemzetközi színtéren nagy eredményeket elérni, hiszen az ellenfelek sok éven át dolgoznak együtt, míg mi alig készülünk közösen. Kérdés, ha létrejönne egy ilyen csapat, hányan vállalkoznának arra, hogy csatlakozzanak hozzá.”

férfi kosárlabda NB I Komma László NKA Universitas Pécs
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