Békességet hozna Borsány-Gyenes András az MSÚSZ-nél

Rendkívüli közgyűlést tart csütörtökön a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ), hogy a Szöllősi György vezette elnökség lemondása miatt megüresedett posztokra új tisztségviselőket válasszon. Ha a gyűlés nem lesz határozatképes (a tagság 50 százaléka, plusz egy fő, azaz több mint 400 ember részvétele szükséges), a szintén Budapesten vasárnapra kiírt, megismételt közgyűlés dönthet.

Az egyedüli elnökjelölt lapunk korábbi munkatársa, a Network4 Media Group elnök-vezérigazgatója, Borsány-Gyenes András, akivel céljairól és terveiről beszélgettünk.

„Szeretném, hogy békesség és együttműködés legyen a sportújságírók közösségében, mert az ezzel ellentétes gondolkodás minden érintettnek rossz, gyengíti a szervezetet és a tagok érdekérvényesítési képességeit – szögezte le az elnökjelölt, akit az előző vezetővel szemben korábban bizalmatlansági indítványt benyújtó A magyar sportújságírásért elnevezésű mozgalom is támogat. – Ez több mint remény, mert előremutató és szakmai beszélgetéseket folytattunk a közelmúltban, hangsúlyozva, hogy politikától mentes, abszolút szakmai alapokon nyugvó szervezetet szeretnénk működtetni. Akárhol dolgoztam, mindig az volt az alapelvem, hogy mindenkivel együtt tudok működni, aki alkotmányos keretek között gondolkozik és jobbító a szándéka. Ennek szellemében szeretnénk megőrizni a múlt eredményeit és hozzátenni olyan fejlesztéseket, amelyeket még nem sikerült megvalósítani.”

Borsány-Gyenes korrekt és nyílt beszélgetéseket folytatott Szöllősi Györg­gyel is, örül, hogy tőle és a sportújságíró-közösségtől is külön-külön azt a visszajelzést kapta, hogy olyan integráló személyiség lehet, aki képes megteremteni a békét.

„Sok volt a feszültség az utóbbi időben, de a sportújságíró-társadalom köszönettel tartozik az előző vezetőségnek, mert korábban soha ennyi forrásból nem gazdálkodhatott, mint az elmúlt években. Az értékes Nagy Béla-programot és Csillag Imre-ösztöndíjprogramot szeretnénk megtartani és fejleszteni is.”

Az elnökjelölt szerint a mesterséges intelligencia jelenti az egyik legnagyobb kihívást a közeljövőben, illetve az, hogy a fogyasztói szokások is drámaian átrendeződtek.

„A programunkban a képzés és az átképzés is szerepel, ezzel is segítve a kollégákat. Ami biztos a világban, az a sport iránti vágy és szeretet, nemcsak az élsportról beszélünk, hanem a tömegsportról is, amely az emberek egészségének megőrzése szempontjából lényeges. A sportújságírásnak ebben is van szerepe, mert nemcsak arról kell beszámolni, milyen csodálatos Bajnokok Ligája-mérkőzéseket láttunk, hanem arról is, mennyire jó, ha mozognak az emberek, és a sport a mindennapjaik részévé válik. Úgy látom, egyre jobban része a közgondolkodásnak is, hogy minél egészségesebb életet éljenek az emberek. Óriási az igény és az érdeklődés a sport iránt, olyan biztos támasz, amelynek mindannyian nekivethetjük magunkat – amit szeretünk csinálni, arra van igény az emberekben, de a kommunikációs csatornák, amelyeken keresztül eljuttatjuk az információkat, mások, mint húsz évvel ezelőtt. Az a feladatunk, hogy közösen megtanuljuk az új utakat és segítsük a kollégákat abban, hogy megtalálják ezeket az irányokat. Ha ez sikerül, piacképes lesz a szakmánk, és több embernek nyújthat megélhetést.”

Az MTI szerkesztője, Gergelics József első alelnöknek vagy elnökségi tagnak pályázik, a Magyar Olimpiai Bizottság kommunikációs igazgatójaként és a Hungaroring sajtófőnökeként dolgozó Tóth Anita (aki 1995 és 2022 között az NS munkatársa volt), lapunk főszerkesztő-helyettese, Kun Zoltán, illetve a Nemzeti Sportnál korábban szintén tevékenykedő Borókai Gábor elnökségi tagként segítené a megújulást. A távozó elnökségből egyedüliként az NS munkatársaként is dolgozó Csisztu Zsuzsa indul újra, a második alelnöki posztért, amelyet az MSÚSZ alapszabálya szerint csak nő tölthet be, első alelnök vagy a héttagú elnökség tagja lenne Szokodi László, s szintén elnökségi tagságra pályázik Mezei Dániel és Pajor István.