Női kosárlabda NB I: mali centerrel erősített az ezüstérmes DVTK – hivatalos

A klub keddi tájékoztatása szerint a 191 centis center egy szezonra szóló szerződést írt alá.

A 30 éves Balayera eddig csak francia klubokban szerepelt, míg a nemzeti együttesben pályára lépett a 2022-es világbajnokságon, ott lesz a jövő pénteken rajtoló, magyar érdekeltségű vb-n is Berlinben, emellett ezüst- és bronzérmet nyert az Afrika-bajnokságokon.

„Diana személyében újabb fontos láncszem került a helyére, és általa bővültek a rotációs lehetőségeink is” – jelentette ki Magyar Gergely vezetőedző.– Rutinos játékos, aki több éve a francia bajnokságban bizonyít, ezen kívül pedig Mali válogatottjával nemzetközi szinten is helytállt. Elsősorban a védő oldalon hasznos, támadásban pedig a helyezkedés és a lepattanózás az erőssége, valamint jól illeszkedik abba a rendszerbe, amit szeretnénk játszani. Régóta «rajta van már a radarunkon», mostanra minden körülmény adott lett ahhoz, hogy leigazoljuk” – tette hozzá az Euroliga-selejtezőre is készülő miskolciak trénere.