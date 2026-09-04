Filipovity Márkó visszatért Kaposvárra – hivatalos

A Kometa-KVGY Kaposvár KK honlapjának pénteki tájékoztatása szerint a 30 éves játékos szerződése egy idényre szól.

Filipovity a somogyi megyeszékhelyen sajátította el a sportág alapjait, később megfordult az Egyesült Államokban, Olaszországban, Törökországban, Spanyolországban, Németországban, Brazíliában és Portugáliában, illetve az Alba Fehérvár, a Szeged és – legutóbb – a Falco KC Szombathely együttesénél is.