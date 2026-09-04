Nemzeti Sportrádió

Filipovity Márkó visszatért Kaposvárra – hivatalos

2026.09.04. 16:12
null
Filipovity Márkó visszatért (Fotó: Kaposvár KK)
Címkék
férfi kosárlabda NB I Kaposvár KK Filipovity Márkó
Filipovity Márkó válogatott kosárlabdázó visszatért az NB I-ben szereplő Kaposvár csapatához.

A Kometa-KVGY Kaposvár KK honlapjának pénteki tájékoztatása szerint a 30 éves játékos szerződése egy idényre szól.

Filipovity a somogyi megyeszékhelyen sajátította el a sportág alapjait, később megfordult az Egyesült Államokban, Olaszországban, Törökországban, Spanyolországban, Németországban, Brazíliában és Portugáliában, illetve az Alba Fehérvár, a Szeged és – legutóbb – a Falco KC Szombathely együttesénél is.

férfi kosárlabda NB I Kaposvár KK Filipovity Márkó
Legfrissebb hírek

Surmann Gábor az újonc Fótról: Nagyon kicsi klub hatalmas szívvel

Kosárlabda
2026.08.17. 09:11

Takács Kristóf: Évről évre egyre éhesebb vagyok

Kosárlabda
2026.08.10. 08:28

Vojvoda Dávid huszadszor is beleállt – készül az idényre az Alba Fehérvár

Kosárlabda
2026.08.05. 12:56

Félénkebbek, de hódítani akarnak – férfi kosár NB I

Kosárlabda
2026.08.04. 13:14

 A címvédő már kész van, de nincs mindenki ilyen jó helyzetben

Kosárlabda
2026.08.03. 14:05

Szeged: a bravúros bennmaradás története – férfi kosár NB I

Kosárlabda
2026.07.30. 08:25

Ivica Skelin: A legfontosabb a gyorsaság és a szervezettség

Kosárlabda
2026.07.25. 13:38

Férfi kosárlabda NB I: Kaposvárról igazolt légióst a bajnok Falco – hivatalos

Kosárlabda
2026.07.22. 21:16