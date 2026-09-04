Filipovity Márkó visszatért Kaposvárra – hivatalos

Filipovity Márkó válogatott kosárlabdázó visszatért az NB I-ben szereplő Kaposvár csapatához.
A Kometa-KVGY Kaposvár KK honlapjának pénteki tájékoztatása szerint a 30 éves játékos szerződése egy idényre szól.
Filipovity a somogyi megyeszékhelyen sajátította el a sportág alapjait, később megfordult az Egyesült Államokban, Olaszországban, Törökországban, Spanyolországban, Németországban, Brazíliában és Portugáliában, illetve az Alba Fehérvár, a Szeged és – legutóbb – a Falco KC Szombathely együttesénél is.
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