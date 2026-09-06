Női kosár-vb: jól kezdtek a törökök, de fordítottak ellenük az ausztrálok

A török csapat, amelyet a 24 pontot termelő Sevgi Uzun vezetett, a mérkőzés elején nyolcas hátrányba került, de egy időkérés után magára talált, és 15–14-re átvette a vezetést.

Ez az előny azonban kevésnek bizonyult, mivel az ausztrál válogatott hamar rendezte sorait, az első negyed végén már 21–15-re vezetett, és a mérkőzés hátralévő részében már nem is engedte ki a kezéből az előnyt.

KOSÁRLABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, BERLIN

2. FORDULÓ

C-CSOPORT

Törökország–Ausztrália 71–87 (15–21, 15–19, 25–27, 16–20)

Ld: Uzun 24, Fitik 11, Burke 10, ill. Magbegor 21, Talbot 17, Fowler 10

17.45: Puerto Rico–Belgium

D-CSOPORT

14.30: Kína–Csehország

20.45: Olaszország–Egyesült Államok