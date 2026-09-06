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Női kosár-vb: jól kezdtek a törökök, de fordítottak ellenük az ausztrálok

R. D. P.R. D. P.
2026.09.06. 15:12
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Ezi Magbegor vállára vette az ausztrál csapatot (Fotó: Getty Images)
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Ezi Magbegor 21 pontot szerzett, amivel hozzásegítette Ausztráliát a továbbjutáshoz a női kosárlabda-világbajnokságon, miután egy kemény mérkőzésen 87–71-re vasárnap legyőzték Törökországot.

A török csapat, amelyet a 24 pontot termelő Sevgi Uzun vezetett, a mérkőzés elején nyolcas hátrányba került, de egy időkérés után magára talált, és 15–14-re átvette a vezetést.

Ez az előny azonban kevésnek bizonyult, mivel az ausztrál válogatott hamar rendezte sorait, az első negyed végén már 21–15-re vezetett, és a mérkőzés hátralévő részében már nem is engedte ki a kezéből az előnyt.

KOSÁRLABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, BERLIN
2. FORDULÓ
C-CSOPORT
Törökország–Ausztrália 71–87 (15–21, 15–19, 25–27, 16–20)
Ld: Uzun 24, Fitik 11, Burke 10, ill. Magbegor 21, Talbot 17, Fowler 10
17.45: Puerto Rico–Belgium
D-CSOPORT
14.30: Kína–Csehország
20.45: Olaszország–Egyesült Államok

 

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