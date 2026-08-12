„Tudom, hol a helyem” – a 18 éves Lukácsi Gábor is a kosárlabda-válogatottal készül

VASÁRNAP TALÁLKOZIK és elkezdi a felkészülést a magyar férfiválogatott a világbajnoki selejtező 2. csoportkörére, amelynek első két állomásaként az észteket fogadja 27-én Miskolcon, majd három nap múlva a szlovénok vendége lesz. Gasper Okorn szövetségi kapitány legénysége három-három győzelemmel és vereséggel jutott túl az első etapon (Franciaország, Belgium és Finnország volt a rivális), és került az L jelű hatosba, amelyben az említett két válogatott mellett a svédekkel találkozik még. A csoport a rajt előtt roppant szoros, Franciaország 11 ponttal vezet Finnország (10) előtt, majd négy kilencpontos együttes következik, azaz minden összecsapásnak kiemelt jelentősége lesz. A cél persze valamennyi együttesnek, hogy az első háromban végezzen és ott lehessen a jövő évi katari tornán. A magyar csapat 16 tagú kerettel kezdi el a munkát Székesfehérváron, amelyben ott lesz Lukácsi Gábor, az NKA Universitas Pécs 18 esztendős irányítója is.

„Azt tudtam, hogy Flasár Zalán és Maronka Zsombor nem jön haza Amerikából, ám így is nagyon örömteli, hogy ott leszek a keretben – mondta a Nemzeti Sportnak Lukácsi Gábor, aki másodszor kapott meghívót Okorntól, először a február-márciusi, franciák elleni dupla mérkőzés előtt, ám végül nem került be a szűkített keretbe. – Tudom, hol a helyem, tizennyolc éves vagyok, a posztomon olyan ragyogó játékosok szerepelnek előttem, mint Somogyi Ádám vagy Pongó Marcell. Úgy megyek Fehérvárra, hogy mindent kiadok magamból, feltett szándékom, hogy a lehető legjobban végrehajtsam a feladataimat, és segítsek az említetteknek abban, hogy jó formában lépjenek pályára, a kezük alá játsszak. Ennyi idősen óriási élmény, hogy a felnőttekkel edzhetek és tanulhatok tőlük a közös tréningeken.”

Lukácsi júliusban alapembere volt a Forray Gábor szövetségi edző által gardírozott U20-as válogatottnak, amely a nyolcadik helyen végzett a pozsonyi B-divíziós Európa-bajnokságon (a 194 centis játékmester a harmadik legjobb előkészítő lett a tornán ötös átlaggal), s előtte nagyszerű idényt futott a mecsekiekkel: az alapszakaszban 25 mérkőzésen kilenc pontot szerzett átlagban, és 40 százalékkal dobta a hárompontosokat 20 perc játék során, míg a playoutban tíz találkozón 8.9 pontot, 3.6 gólpasszt átlagolt, és 44 százalékkal értékesítette a triplákat.

„Tulajdonképpen ez volt az első teljes profi évadom, ehhez képest jól sikerült és elégedett lehetek – mondta Lukácsi, aki a 2024–2025-ös idény első felét a spanyol Ourensénél töltötte, ahol vagy a másodosztályú gárdával edzett, vagy a negyedosztályúban játszott, miközben sérüléssel bajlódott. – Sok tapasztalatot szereztem, és szerintem megháláltam a bizalmat, amit Pécsen kaptam. Voltak hullámvölgyek a játékomban, ezeket ki kell iktatni a jövőben. Szeretném, ha a következő idényben nemcsak tehetséges fiatalt látnának bennem az ellenfelek, hanem jó magyar játékost, ezért dolgozom. Szeretek triplát dobni, és elég jól is megy, de most arra próbálok nagyobb hangsúlyt fektetni, hogy sokoldalúbb legyen a játékom. Az a fél év Spanyolországban nagy hatással volt rám, más emberként tértem haza, 16 évesen egyedül külföldön sok nehézséggel találtam magam szemben, de a nehézségek legyőzése segített benne, hogy érettebben térjek vissza.”

A KERET

Benke Szilárd (Paks), Cseh Botond, Krnjajszki Borisz, Pallai Tamás (mindhárom Szolnok), Golomán György (Legia Warszawa, lengyel), Lukács Norbert (Nyizsnyij Novgorod, orosz), Lukácsi Gábor (Pécs), Meleg Gergő, Pongó Marcell (mindkettő Alba Fehérvár), Perl Zoltán, Tanoh-Dez András, Váradi Benedek (mindhárom Falco), Radó Ádám, Valerio-Bodon Vincent (mindkettő Honvéd), Nathan Reuvers (Valencia, spanyol), Somogyi Ádám (Bilbao, spanyol)

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ, FÉRFIAK, 2. KÖR, L-CSOPORT

A mieink következő mérkőzései

Augusztus 27., csütörtök: Magyarország–Észtország, Miskolc, 18

Augusztus 30., vasárnap: Szlovénia–Magyarország, Ljubljana, 20