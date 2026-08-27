Vadnai Jonatán őrzi harmadik helyét az ILCA 7-vb-n

Az olimpiai és világbajnoki negyedik magyar hajós csütörtökön a hatodik futamban a második, a hetedik futamban a 17. helyen zárt a vb honlapja szerint. Az Eb-ezüstérmes Vadnai utóbbi, mint leggyengébb eredményét most kiejthette, ezért 27 pontjával a harmadik legjobb a mezőnyben.

A versenyben élen álló szingapúri Ryan Lónak 24, a második ír Finn Lynchnek 26 helyezési pontja van.

„Még korai lenne bármit is mondani, hiszen csak a verseny felénél járunk. Megpróbálom a legjobb formámat hozni a következő négy futamban, és remélem, hogy bejutok az éremfutamokba. Hosszú az út, de kiegyensúlyozott teljesítményt kell nyújtanom, mert ma például rosszul rajtoltam, ami ezen a szinten nem elfogadható, szóval ezen egy kicsit javítanom kell” – nyilatkozta Vadnai.

A 140 fős mezőny a vb első szakaszában három csoportra osztva versenyez a selejtezőben.