Félénkebbek, de hódítani akarnak – férfi kosár NB I

Hétfői cikkünkre reflektálva jeleznénk, hogy a Szolnok bejelentett egy jelentős pedigréjű, a legerősebb európai ligákban megforduló amerikai centert, Chevez Goodwint, aki jó pótlása lehet Brady Skeensnek, míg a Honvéd a korábbi paksi erőcsatárt, a szintén amerikai Jamari Smitht szerződtette – aki talán a fővárosban már kiteljesedik.

És most térjünk rá az élvonal legutóbbi idényében a 8. helyen és annál lejjebb végzett csapatokra, valamint az újoncra.

Az előző bajnokság legrosszabb playoffszereplője a DEAC volt, hosszú ideje örök ígéret a klub abban a tekintetben, hogy várományosa valamilyen trófeának vagy legalább a bajnoki top 4-nek. Ezeknek az elvárásoknak csupán 2021-ben tudott megfelelni, azóta nem, és feltehetően 2027-ben sem fog, de a keret alapján most nem is szövögethetnek ilyen nagy álmokat a Hajdúságban. Pethő Ákos marad a kispadon, Mócsán Bálint a keretben, Zachary Simmons személyében itt is adva van a korábbi NB I-es (honvédos) légiós, kardinális kérdés, milyen erőt képvisel a másik három külföldi (egynek még várunk a bejelentésére), mert a fiatal magyar mag egyébként nem reménytelen.

Az Egis Körmend végre az örök beugró edzővel, Kocsis Tamással kezdi az évadot, és immár a legendás bedobó, Ferencz Csaba is a szakmai stábot erősíti. Eddig egyetlen külföldi igazolást sem jelentett be a vasi alakulat, viszont megtartotta többek között Durázi Krisztofert, az élvonal egyik meghatározó magyar kosarasát, maradt a domináns center, Ivosev Tamás, és visszahozta Sopronból Takács Kristófot. Előrébb is léphet néhány pozíciót a Körmend.

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemétről még kevesebbet tudtunk eddig meg, viszont a két veterán, korábbi magyar válogatott, a 41 éves Wittmann Krisztián és a 37 esztendős Karahodzsics Kemal marad a keretben. Ivkovics Sztojan szakmai igazgató az előző idényt nagyon jól zárta a csapattal, az valószínű, hogy a rájátszás nem lesz reális cél, de okoz majd kellemetlen perceket a riválisoknak a KTE.

Az NKA Universitas Pécs a legmenőbb nevű nyári igazolás címét toronymagasan elvitte, a kanadai Kobe Elvisszel erősített, aki magában hordozza a legmagasabb szintű kosárlabdatudást és a zenei tehetséget is. Sebastjan Krasovec akadémistái egészen biztosan a playoffot tűzik ki maguk elé, kíváncsian várjuk, sikerrel járnak-e.

Az SZTE-Szedeák örök kiesési harcot folytat, tulajdonképen minden idénye e körül forog, viszont rendre sikerrel is jár. A szerb-magyar tréner, Andjelko Mandics hatalmas tapasztalata garantálhatja, hogy újra megoldja a kemény feladatot az együttes, ugyanakkor legnagyobb értékét, a válogatott Cseh Botondot elveszítette. Milos Glisics visszatér a Tisza partjára, Djordje Drenovac nem megy sehová, azonban a magyar játékosok csoportja egyelőre igen vérszegény.

Idén éppen csak benn maradt az MVM-OSE Lions, hajszálon múlott, de végül nem kellett pironkodnia a remek edzőnek, Forray Gábornak, aki megkapta a bizalmat a vezetőségtől az előttünk álló évadra is. Eddig egy szerb és egy amerikai légiós érkezéséről adott hírt a klub, amely törekszik arra, hogy olyan magyar játékosokat szerződtessen, akikben látja a potenciált, de nincsenek túlárazva. Ebből a szempontból talán jól használta ki eddig a lehetőségeit az Oroszlány, meglátjuk, mekkora lesz az összhang a csapaton belül, mert az egymásért küzdés sok mindent kompenzálhat majd.

Effajta kohézióra talán még nagyobb szüksége lesz az újonc Phoenix-MT Fót gárdájának. Surmann Gábor remekül összerakta a mögöttünk hagyott idényben az NB I B Piros csoportját megnyerő csapatot, ám nyilvánvaló, hogy minden tekintetben szintet kell lépni a következő néhány hónapban. Juhos Levente vezér volt eddig, az exválogatott magasember továbbra is fontos láncszem lesz, miként az előző évadot még Pakson kezdő amerikai Shereef Mitchell is, akit megtartott a szakmai stáb.