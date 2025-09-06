A magyar válogatott kiesett a 3x3-as kosár Eb-ről

GYŐZELMI KÉNYSZERBEN lépett pályára második csoportmeccsén Csirke Ferenc válogatottja a B-csoportban, hiszen az első meccset simán elvesztette a franciák ellen. Ám a feladat borzasztó nehéznek tűnt, hiszen az év egyik legjobb gárdáját, a német válogatottat kellett volna legyőznie a Komma László, Tarján Izsák, Molnár Mátyás, Rosic Uros összetételű kvartettnek. A mieink az első összecsapáson önmagukhoz képest is alulteljesítettek, s másodikra sem sikerült jól játszaniuk. Akkor még reménykedtünk, amikor Molnár Mátyás magasra kiemelt ziccere a gyűrűbe hullt, ám ezután nem tudtunk hét német pontra válaszolni és már nagy bajban voltunk (8–1).

A négy színes bőrű játékosból álló, tavaly ebben az összetételben U23-as világbajnok ellenfél kosarasai atletikusabbak, gyorsabbak és erősebbek voltak a magyaroknál, s ez pontokban is megmutatkozott. A 6. percben Molnár kosaraival mégis felzárkóztunk 11–7-re, de ezt követően ismét német találatok következtek (15–7). Tarján szerzett háttal remek beszabott pontot, de ez már nem osztott, nem szorzott, a végén simán győzött a torna egyik favoritja, a magyar csapat győzelem nélkül zárta az Eb-t és kiesett.