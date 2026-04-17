Brady Skeens: Ezekért a dupla duplákért nagyon meg kell küzdeni a magyarokkal és a légiósokkal

– A teljesítményindex alapján ön lett az alapszakasz legértékesebb játékosa, 22 mérkőzésen 32.5-ös átlaggal. Számított ilyen jó egyéni teljesítményre?

– Örülök neki, mert azt mutatja, kiegyensúlyozottan játszottam, de ebben óriási szerepet játszik a csapat: az edzők, akik megtervezik a szisztémát, a társak, akik helyzetbe hoznak és ideadják nekem a labdát – válaszolta Brady Skeens, az alapszakaszt első helyen záró NHSZ-Szolnoki Olajbányász 30 éves amerikai centere, aki 22 bajnokin 15.8 pontot és 10.9 lepattanót átlagolt. – Nagyszerű irányítók, hátvédek játszanak az együttesben, mindenki jól passzol, és ami talán a legfontosabb, szeretnek is másokat helyzetbe hozni. Sok könnyű ziccert dobhatok vagy kínai figurára feladott labdát zsákolhatok a gyűrűbe, ami főleg a többiek érdeme. Szóval ez a siker a csapaté.

– Mire számított, amikor tavaly nyáron a felkészülésnek új edzővel és hat új játékossal nekivágó bajnokhoz igazolt?

– Néhány barátomat, volt csapattársamat felhívtam és érdeklődtem az NB I-ről, mert nem sokat tudtam a színvonalról, de azzal tisztában voltam, hogy milyenek a klub tradíciói és hogy bajnoki címvédő, tehát örömmel jöttem, mert azt gondoltam, lesz esélyem nyerni valamit a csapattal. Pályafutásom során korábban csak egy bajnokcsapatban játszottam, de azt az aranyat nem tartom igazinak, mert Kanadában az Edmonton Stingersszel megszerzett elsőség értékét csökkenti, hogy ott mindössze három hónapig tart a bajnokság. Nyilván a Bajnokok Ligája-szereplés lehetősége is vonzott, de főleg, hogy úgy éreztem, lesz sanszom nyerni, mert végül is ezért játszunk. A Magyar Kupát már elhódítottuk februárban, aminek nagyon örültünk, de nem az volt a prioritás, hanem a bajnoki cím.

– Kanadán kívül kosarazott Izraelben, Finnországban, Törökországban, Olaszországban és Szlovéniában is – milyen ezekhez képest az NB I?

– A jobb, erősebb ligák közé tartozik, legalábbis azok közül amelyekben játszottam. Megfordultam több másodosztályú csapatban is, a küzdelem ezekben a ligákban is éles, de itt, Szolnokon válogatott játékosok a társaim, ami azért minőségben mást jelent, mint például az olasz vagy a török második vonal. Az Adria-liga, amelyben a Krka Novo Mestóval szerepeltünk, kiemelkedik, de nyilván más, hiszen nem nemzeti, hanem több országból érkező csapatokkal zajló bajnokság.

– Az első bajnoki meccsen masszív dupla duplával kezdett a Kaposvár ellen, ami kissé meglepő volt, tekintve, hogy a felkészülési találkozókon közel sem nyújtott ilyen jó teljesítményt.

– A nyáron jó formában érkeztem Szolnokra, de sokan voltunk újak a keretben, idő kellett, hogy kialakuljon a csapatkémia és hogy megtanuljuk a szintén ekkor érkező Vedran Bosnic vezetőedző szisztémáját. Eleinte kissé szenvedtem, kellett némi idő, hogy alkalmazkodjak, nemcsak az együttes játékához, hanem a ligához, a játékstílusokhoz, a bírói felfogáshoz. Már gyerekként a lepattanók megszerzésében voltam jó, és édesapám is ezt tartotta fontosnak, ehhez van érzékem, ösztönszerűen megyek a lecsorgó labdáért. Mivel nem vagyok született pontgyáros, én is ebben akartam kiemelkedőt nyújtani, illetve védekezésben. Ugyanakkor ebben a ligában sok atletikus, erős magasposztos játékos játszik, vagyis ezekért a dupla duplákért nagyon meg kell küzdeni a magyarokkal és a légiósokkal.

– A nyári változások ellenére hamar összeállt az új csapat, és négy fordulóval a vége előtt megnyerte az alapszakaszt. Mitől lett ilyen gyorsan ilyen jó az Olaj?

– Rengeteget dolgozunk, készülünk, elemzünk, minden meccset ugyanúgy kezelünk, a Bajnokok Ligájában a görög AEK ellenit vagy a magyar bajnokság utolsó helyezettjével szembenit is. Mindig tiszteltük az ellenfeleket, és folyamatosan jó és kiegyensúlyozott teljesítményre törekedtünk, akkor is, ha gyengén játszottunk. Közben a vezetőségtől, a kisegítő személyzettől is fantasztikus támogatást kapunk, ezek azok az apróságok, amelyeket nem látnak a szurkolók, de fontosak.

– Szombaton rajtol a rájátszás, a Sopron ellen kezdenek a negyeddöntőben. Mit vár a folytatásban?

– Nyilván szeretnénk továbbjutni, mert a nagy cél a bajnoki cím. Jelen pillanatban a Paks és a Falco a két legjobb formában lévő gárda, de biztos, hogy más csapatok is arathatnak zajos sikereket a párharcokban.