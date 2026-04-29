Varga Alíz: Megérdemeljük, hogy megnyerjük ezt a bajnokságot!

MÉGIS LEHET CÍMVÉDÉS a női élvonalban! Ezt a kijelentést annak tudatában is fenntartjuk, hogy a DVTK Hun-Therm az elődöntőben elbúcsúztatta a Sopron Basketet, mert a miskolciak ellenfelénél, az NKA Universitas Pécsnél szerepel Varga Alíz, aki a tavalyi, megnyert fináléban a soproniakat erősítette. Nincs könnyű helyzetben a baranyai együttes, két meghatározó légiósa, a sérült cseh center, Julia Reisingerová és a WNBA-kötelezettségei miatt elköszönő amerikai Alexa Held nélkül magyar játékosainak kettőzött erővel kell hajtaniuk. Persze a DVTK-nál is akadnak hiányzók, a Sopron elleni elődöntő második és harmadik mérkőzését egyaránt elmulasztó spanyol Paula Ginzo és az amerikai-magyar Kathryn Westbeld szereplése minimum kérdéses…

„Ez a címvédés, amit említett, elég jól hangzik. Pláne, hogy a Péccsel érném el, amely tizenkét év után kapott esélyt újra arra, hogy bajnok legyen – mondta Varga Alíz, Djokics Zseljko csapatának magasbedobója. – Szeretnénk megvédeni a hazai pályánkat, otthon még nem kaptunk ki az idényben, meg akarjuk nyerni a döntőt, de természetesen ellenfelünknek is ez a célja. Van két fontos kiesőnk, de az elmúlt két évben annyira jó társaság alakult ki, hogy megérdemeljük, hogy megnyerjük ezt a bajnokságot! Nagyon élvezem a közös munkát Djokics Zseljkóval, másmilyen edző, mint akikkel korábban találkoztam. Az elvárásait egyből megfogalmazza, és el is mondja nekem, nagyon kellemes vele dolgozni.”

A válogatott játékos úgy véli, az első, szerdai siker löketet adhat nekik a következő akár négy mérkőzésre. Kiemelte, otthon eddig mindig nagyon jól ment nekik a játék, ezt a szintet igyekeznek hozni legközelebb, sőt, próbálják még magasabbra emelni. Szerinte nyílt párharc vár rájuk, biztos, hogy mindent kiadnak magukból, ki-ki csatára számít.

„Reisingerová nyilván meghatározó ötös center, de a hiányában is csak kisebb változtatásokat eszközöltünk, nem történtek drasztikus módosítások. A TFSE ellen is látszódott, jól működik a rendszerünk, remélem, ez kitart a döntőre is. Mindennek az alapja a védekezés, nagyon agresszívan védekező csapat vagyunk, ezt kell erőltetnünk, emellett a lepattanózást emelném ki, ami kulcsfontosságú lehet. A DVTK nagyon összeszokott együttes, több éve együtt játszik a magja, az összhang meghatározó nála” – taglalta a 25 éves Varga Alíz.

Az elmúlt hétvégén szurkolói ankétot tartottak Pécsen, beszélgetőpartnerünk nem érzett emiatt nyomást, de azt látta a drukkerek arcán, nagyon örülnének annak, ha megszereznék az aranyérmet. A játékosok sem gondolják másként, sokuknak ez lesz az első döntőjük, mindenki meg akarja nyerni, és Varga szerint erre van is esélyük. Ő már az elejétől jól érzi magát Pécsen, befogadó csapatba került nagyszerű szurkolótáborral, nagyon könnyen beilleszkedett, remek városban élhet, úgyhogy a tavalyi váltásáról csak pozitívan beszélhet.

A PROGRAM Döntő

1. mérkőzés

Szerda: NKA Universitas Pécs–DVTK Hun-Therm, 17 (tv: M4 Sport)

2. mérkőzés

Szombat: DVTK–Pécs, 14 (tv: M4 Sport+)

3. mérkőzés

Kedd: Pécs–DVTK, 18 (tv: M4 Sport)

4. mérkőzés (ha szükséges)

Május 8., péntek: DVTK–Pécs, 20 (tv: M4 Sport)

5. mérkőzés (ha szükséges)

Május 10., vasárnap: Pécs–DVTK, 14 (tv: M4 Sport)

A párharc az egyik fél harmadik győzelméig tart.