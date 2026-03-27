Sorozatban 13. hazai meccsét nyerte meg a Real Madrid a férfi kosárlabda Euroligában
A férfi kosárlabda Euroliga alapszakaszának 34. fordulójában vendéglátóként nyert a Bayern München, a Maccabi Tel-Aviv, a Milan és a Real Madrid is.
FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 34. FORDULÓ
Bayern München (német)–ASVEL Villeurbanne (francia) 93–83 (19–18, 20–24, 25–21, 29–20)
Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Dubai Basketball (arab emírségekbeli) 104–100 (18–17, 23–28, 22–25, 25–18, 16–12) – h. u.
Milan (olasz)–Virtus Bologna (olasz) 103–87 (32–19, 25–30, 22–17, 24–21)
Real Madrid (spanyol)–Anadolu Efes (török) 82–71 (11–21, 31–12, 18–20, 22–18)
