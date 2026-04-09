„Az Anfielden nem csak tizenegyen leszünk” – Szoboszlai Dominik bízik a Liverpool fordításában

CSELŐTEI MÁRK
2026.04.09. 00:27
Szoboszlai Dominik bízik a fordításban (Fotó: Getty Images)
Mint ismert, a címvédő Paris Saint-Germain 2–0-ra lelépte a Liverpoolt a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének odavágóján szerda este Párizsban. Szoboszlai Dominik a BeIn Sports angol csatornájának nyilatkozott.

 

„Nagyon nehéz meccs volt, fantasztikus csapat ellen játszottunk, de kilencven perc még hátravan, továbbra is bízunk benne, hogy fordíthatunk. Mindenki nevében mondhatom, beleértve a társaimat, a vezetőedzőt, a szurkolókat, hogy megyünk tovább és mindent megteszünk a továbbjutásért.”

„Kaptunk egy szerencsétlen gólt, de ez nem változtat azon, hogy kettővel mennek a visszavágó előtt. Egyelőre a Fulham elleni meccsre kell koncentrálnunk, az is egy nagyon fontos összecsapás lesz, aztán az Anfielden bizonyíthatunk kedden. Az egy nagyon más meccs lesz, hazai pályán, más atmoszférában, más felfogású csapatokkal, taktikával. Mindenki velünk lesz, nem csak tizenegyen lépünk pályára, hiszen a szurkolók mögöttünk állnak majd. Mindenki tudja, az Anfield milyen estékre képes... Ezek a srácok megmutatták már párszor, honnan képesek visszajönni, szeretném én is megmutatni ezúttal, velük együtt.”

„A helyzet az, hogy mindig a dolgok pozitív oldalát kell nézni, de amikor állandóan azt mondjuk, hogy csak pozitívan, pozitívan, pozitívan, majd nem változik semmi, az nehéz, viszont ezekben az időkben kell a leginkább összetartanunk, küzdeni egymásért és menni tovább” – nyilatkozta Szoboszlai Dominik. 

BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
Paris Saint-Germain (francia)–Liverpool FC (angol) 2–0 (1–0)
Párizs, Parc des Princes. Vezette: José Sánchez (spanyol)
PSG: Szafonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves – Doué (I Kang In, 78.), O. Dembélé (L. Hernández, 88.), Kvarachelia. Vezetőedző: Luis Enrique
Liverpool: Mamardasvili – J. Gomez, I. Konaté, Van Dijk, Kerkez (Robertson, 78.) – Gravenberch, A. Mac Allister – J. Frimpong (Nyoni, 90+1.), Szoboszlai (C. Jones, 78.), Wirtz (Gakpo, 78.) – Ekitiké (Isak, 78.). Menedzser: Arne Slot
Gólszerző: Doué (11.), Kvarachelia (65.)
A visszavágót jövő kedden 21 órakor rendezik Liverpoolban.

Bajnokok Ligája Liverpool BL-negyeddöntő Szoboszlai Dominik PSG
