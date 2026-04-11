A Kaposvár kikapott az Atomerőműtől, de így is harmadikként zárta az alapszakaszt a férfi kosár NBI-ben

KEVESEN GONDOLTÁK a 2025–2026-os évad rajtján, hogy az újonc (amúgy kétszeres NB I-es bajnok) Kaposvár nemcsak várakozáson felül szerepel majd a férfibajnokság alapszakaszában, de az utolsó fordulóban azért lép pályára, hogy biztosítsa a harmadik helyet a rájátszásra. Pedig így történt, Dzunics Braniszlav edző legénysége nem a biztos bennmaradást tűzte ki zászlójára annak megfelelően, amit a rutinos szakember már a nyáron elárult a Nemzeti Sportnak: „Nagyobb terveink vannak, én is jeleztem a vezetőség felé, nem szeretnék megelégedni kevesebbel, a nyolc között is versenyképes csapatot szeretnék építeni.”

A somogyi gárda sorsa a saját kezében volt ami a harmadik helyezést illeti, hiszen a feldobás előtt tudvalévő volt, ha nyer vagy hétnél kevesebb ponttal kap ki a Pakstól – amelyet ősszel idegenben legyőzött (102–95) –, akkor harmadik. Ugyanakkor a tolnaiak is ugyanezért a pozícióért küzdöttek, ráadásul övék volt a mezőny legjobb formában lévő együttese, sorozatban hat győzelemmel a hátuk mögött érkeztek Kaposvárra.

Ideges volt a kezdés, az 5. percben összesen hét pontnál járt a két csapat… Az idény közben érkező görög Kosztasz Flevarakisz is meccslázban égett, a paksiak mesterénél már a 10. percben elszakadt a cérna, üvöltve reklamált meg egy csapatát sújtó ítéletet, technikai hiba lett a „jutalma”. Egál volt a meccs, aztán a második negyedet 9–0-s rohanással kezdte az ASE, s hattal meglépett, sőt a 14. percben az áhított hétpontos előnyt is megszerezte, mert jobban dobott és jobban is játszott. Az egy hónapja súlyos sérülést szenvedő Filipovity Péter hiánya érződött a hazaiakon, akik a 19. percben így is fordítottak, a két keret legalacsonyabb játékosa, a 178 centiméter magas amerikai Darrion Trammell volt a házigazda pontfelelőse.

Fordulás után a Kaposvár fogott ritmust előbb, de a Paks is képes volt kiegyenlíteni percekkel később. Fordulatos volt a mérkőzés, a vége pedig az idegek harca lett: az utolsó percben néggyel vezettek a vendégek, azaz egytriplányira voltak a harmadik helytől, de a hatalmas szívvel küzdő somogyiak csak hárommal kaptak ki, így a vereséget is megünnepelve harmadik helyen zárták az alapszakaszt.

Ami a játéknap többi meccsét illeti, a Körmend kikapott Kecskeméten, így lemaradt a rájátszásról, noha közben a Sopron is vereséget szenvedett a Honvédtól. Az alapszakaszgyőztes Szolnok Brady Skeens nélkül is nyert a Falco vendégeként a már tét nélküli összecsapáson, és a jövő hét végén kezdődő negyeddöntőben (a párharcok az egyik fél harmadik győzelméig tartanak) a Sopronnal találkozik, a Falco a Honvéddal, a Kaposvár a Debrecennel, míg az Atomerőmű az Albával.

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I

ALAPSZAKASZ, 26. (UTOLSÓ) FORDULÓ

KOMETA-KVGY KAPOSVÁRI KK–ATOMERŐMŰ SE 78–81 (22–19, 20–22, 25–24, 11–16)

Kaposvár, 1900 néző. V: Benczur, Popgyákunik, Kapusi

KAPOSVÁR: TRAMMELL 23/9, WILSON 12/3, Roszics 3, Szőke Bálint 5/3, BROWN 9. Csere: Simon B., A. WALKER 10, Paár M. 9/9, Puska B., Völgyi M. 2, Buzás B. 5/3. Edző: Dzunics Braniszlav

ATOMERŐMŰ: Hawkins 3/3, EDWIN 15/6, BENKE 17/9, Eilingsfeld 9/3, Edosomwan 6. Csere: BLUIETT 13/6, HALMAI 11/9, Révész 2, J. Smith 5/3. Edző: Kosztasz Flevarakisz

Az eredmény alakulása. 7. perc: 15–14. 12. p.: 22–27. 17. p.: 34–35. 27. p.: 63–57. 32. p.: 67–68

MESTERMÉRLEG

Dzunics Braniszlav: – Nagyon kiegyenlített volt a meccs, s a végjátékban elsősorban támadásban nem hoztunk jó döntéseket. Ennek ellenére hatalmas elismerés illeti a csapatomat, mert a szív és az akarat diadala volt, hogy meg tudtuk tartani azt az eredményt, amellyel végül a harmadik helyen maradtunk.

Kosztasz Flevarakisz: – Az első gondolataim egyáltalán nem a mérkőzéshez kapcsolódnak. Először is arról szeretnék beszélni, amit a csapatom az elmúlt három hónapban véghez vitt: a második kör harmadik mérkőzése óta mindössze egy vereségünk van. Elismerésem az együttesnek ezért a nagyszerű sorozatért! Ugyanígy a Kaposvárnak is a harmadik helyhez.

Tudósított: MOLNÁR GÁBOR

FALCO-VULCANO ENERGIA KC SZOMBATHELY–NHSZ-SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ 74–77 (30–20, 15–26, 14–20, 15–11)

Szombathely, 2920 néző. V: Praksch, Minár, Horváth Cs.

SZOMBATHELY: VÁRADI 10/6, TANOH DEZ 16/3, Novakovics 4, Bognár 5, Toro. Csere: Peterson, PERL 20/3, WHELAN 11/9, Keller Á. 8/3, Filipovity M. Edző: Milos Konakov

SZOLNOK: SOMOGYI 5/3, Pallai 5/3, Darthard 7/3, BARNES 13/6, WÓJCIK 16. Csere: Molnár M. 10, KRNJAJSZKI 18/3, Rudner, Holt 3/3. Edző: Vedran Bosnic

Az eredmény alakulása. 3. perc: 5–5. 6. p.: 21–12. 9. p.: 27–16. 13. p.: 33–28. 17. p.: 43–34. 20. p.: 45–46. 23. p.: 49–56. 27. p.: 56–58. 30. p.: 59–66. 33. p.: 67–70. 37. p.: 70–72. 39. p.: 72–74

MESTERMÉRLEG

Milos Konakov: – A dobóhatékonyság, illetve az eladott labdák száma döntött – mindkettőben jobb volt az ellenfelünk. Jó ritmusban, koncentráltan kezdtünk, de amint alábbhagyott a figyelmünk, ellenfelünk át is vette az irányítást, a vezetést. Aztán mi jöttünk vissza a meccsbe, és szorossá tettük a hajrát.

Vedran Bosnic: – Az első tíz percben mindent elkövettünk, amit nem szabad – rendet kellett rakni a fejekben. A második és a harmadik negyed már sokkal jobban sikerült. Nem volt különösebb tétje a meccsnek, de egy ilyen minőségű csapat ellen mindig motiváló pályára lépni, és a játékosaim motiváltak is voltak – örülök a győzelemnek.

Tudósított: TÓTH GÁBOR

DUNA ASZFALT-DTKH KECSKEMÉT–EGIS KÖRMEND 87–71 (21–21, 18–16, 22–15, 26–19)

Kecskemét, 650 néző. V: Kapitány, Frányó, Jankovics

KECSKEMÉT: SEPPÄLÄ 12/6, Wittmann 2, Järvi 1, TOMASEVICS 19/6, Karahodzsics 10. Csere: DAUTOVICS 17/3, Schöll 4, White 14/6, Kelenföldi, Ivkovics M. 8/6. Edző: Ivkovics Sztojan

KÖRMEND: Moore 9, Hansen 2, FOSTER 11/9, Durázi 7/3, Grimes 7. Csere: POWELL 17, Kiss M. 4, Ferencz 6/3, Ivosev 8, E. Williams. Edző: Kocsis Tamás

Az eredmény alakulása. 3. perc: 5–1. 7. p.: 15–9. 10. p.: 21–16. 14. p.: 25–23. 19. p.: 36–29. 24. p.: 44–45. 29. p.: 54–48. 34. p.: 65–59. 38. p.: 81–63

Kiállítva: Foster (30. p.)

Kipontozódott: Hansen (39. p.), Ivkovics M. (40. p.)

MESTERMÉRLEG

Ivkovics Sztojan: – Fontos meccs volt nekünk. Az utolsó öt mérkőzésünkből szerettünk volna kihozni a legtöbbet, a játékunkat maximalizálni. Szakmai baki volt a Szeged elleni fiaskó. Továbbra is tartom, nincs rossz játékos, csak rossz edző. A többi mérkőzés rendben volt szerintem, úgy látom, jó úton járunk. A hárompontosokkal most adósok maradtunk, tudunk mi ennél jobban is dobni. A hozzáállással ezúttal is elégedett voltam.

Kocsis Tamás: – Ránk tudták erőltetni a játékukat a kecskemétiek. Nyolc hárompontos kísérletünk volt az első félidőben, ez nagyon kevés, így nem tudunk meccset nyerni. Nem jutottunk be a playoffba, de nem csak ez a meccs az oka. Folytatjuk a playoutban, és minél több találkozót szeretnénk megnyerni.

Tudósított: KOMÁROMY ANDRÁS

ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD–SOPRON KC 85–81 (18–16, 25–21, 25–23, 17–21)

Ludovika Aréna, 800 néző. V: Mészáros B., Major, Pozsonyi

HONVÉD: DIMITRIJEVICS 31/9, Rush 12/6, Dócs 3/3, Dorogi, Simmons 9. Csere: KELLER I. 7/3, Kopácsi 8/6, Glisics 8/3, Radó 2, Simon K. 5/3, Reizinger. Edző: Zlatko Jovanovic

SOPRON: THOMPSON 12, Sherman 4/3, Hajdu P. 9/3, Kucsera 13/6, PATTON 21. Csere: Meszlényi 4, Nelson 11/6, Kovács B. 3/3, Flasár Z. 4. Edző: Baksa Szabolcs

Az eredmény alakulása. 4. perc: 8–9. 8. p.: 15–11. 13. p.: 20–21. 16. p.: 31–27. 19. p.: 39–33. 23. p.: 48–46. 27. p.: 60–54. 33. p.: 75–65. 37. p.: 79–74. 39. p.: 82–79

Kipontozódott: Sherman (40. p.), Hajdu P. (40. p.)

Kiállítva: Baksa Szabolcs (25. p.)

MESTERMÉRLEG

Zlatko Jovanovic: – A mérkőzés pontosan olyan volt, amilyenre számítottam, a Sopron keményen játszott, de ez nem meglepetés, hiszen még harcolnia kellett a rájátszásba jutásért, pontosan erről beszélgettünk egész héten, erre készültünk. Amit igazán akartunk, hogy a legutóbbi két mérkőzésen elszenvedett vereség után változtassunk, és ezt meg is csináltuk, ráadásul ezzel a győzelmet is sikerült megszerezni, amivel feltettük a pontot az i-re, és ez nagyon jó a rájátszás előtt. Tudjuk, hogy a bajnokság egyik legjobb csapatával találkozunk, de nem fogjuk hagyni magunkat, minden tőlünk telhetőt megteszünk.

Sterbenz László (másodedző): – Nagy nehezen kiküzdöttük, hogy bejussunk a legjobb nyolc közé. Ezért elismerésem a fiúknak, a vezetőedzőnknek, Baksa Szabolcsnak és mindenkinek, aki segített minket. Kíváncsian várom, hogy ez a csapat mire lesz képes, ha végre mindenki egészséges lesz – talán olyan dolgokra is, mint amilyeneket az idény elején produkált.

Tudósított: KÖVÉR ATTILA

NKA UNIVERSITAS PÉCS–ALBA FEHÉRVÁR 87–84 (17–21, 23–27, 26–18, 21–18)

Pécs, 550 néző. V: Söjtöry, Nyilas, Kovács N.

PÉCS: Lukácsi 8/6, ABELL 14/9, DURMO 15/6, Meleg 10, MARINKOVIC 21. Csere: Csarapics 10/6, Rátgéber T., BRBAKLICS 9/3, Mezőfi. Edző: Sebastjan Krasovec

ALBA: PONGÓ MARCELL 14/6, Sz. Jovanovics 3, VOJVODA 21/15, BIGELOW 19/9, PHILMORE 11. Csere: Takács Martin 6, Sztarovlah 4, Omenaka, Németh Á., Filipovics 6. Edző: Oliver Vidin

Az eredmény alakulása. 3. perc: 8–7. 6. p.: 12–19. 13. p.: 19–24. 17. p.: 36–40. 23. p.: 47–53. 26. p.: 56–59. 33. p.: 70–68. 35. p.: 73–75. 38. p.: 80–80

Kipontozódott: Meleg (33. p.), Philmore (40. p.), Bigelow (40. p.)

MESTERMÉRLEG

Sebastjan Krasovec: – Huszonnyolc asszisztunk volt, ami talán az idény legjobbja. A második félidőben már jobban védekeztünk, de még sokat kell dolgoznunk. Tizedikként végeztünk a bajnokság alapszakaszában, ami ahhoz képest, hogy hogyan kezdtünk, jónak mondható.

Oliver Vidin: – A mérkőzés elején jól játszottunk, aztán elveszítettük a koncentrációt. Könnyen felzárkóztak a hazaiak, a végén Durmo szerencsés hármasával eldöntötték a mérkőzést. Ilyesmi megtörténik, túl vagyunk rajta, mostantól a rájátszásra kell koncentrálnunk.

Tudósított: TÓTH RÓBERT

MVM-OSE LIONS–ZALAKERÁMIA ZTE KK 85–87 (20–28, 21–16, 20–7, 12–22, 12–14) – hosszabbításban

Oroszlány, 960 néző. V: Földházi, Rácz, Németh P.

OROSZLÁNY: RANDOLPH 22/3, SERTOVIC 27/18, Balsay, CSUTI 18/3, SEJFIC 13/3. Csere: Major 5/3, Takács Zs., Peringer, Sövegjártó. Edző: Forray Gábor

ZALAEGERSZEG: HUNTER 24/12, Takács Milán 2, Bibbs 1, VARENCE 24/6, TÓTH Á. 10. Csere: Gatling 9/6, Kucsora 2, SCHERER 11/6, Glatz 2, Brzovic 2. Edző: Kosztasz Mexasz

Az eredmény alakulása. 3. perc: 0–6. 7. p.: 11–13. 10. p.: 18–26. 13. p.: 28–28. 16. p.: 35–32. 19. p.: 39–44. 23. p.: 49–51. 31. p.: 63–51. 38. p.: 73–65. 40. p.: 73–73. 43. p.: 79–81. Kipontozódott: Gatling (35. p.), Takács Milán (42. p.)

MESTERMÉRLEG

Forray Gábor: – A vereség ellenére elismerésem a csapatomnak és a szurkolóinknak is, mindent megtettünk a jóval erősebb keretű, öt légióssal és tapasztalt magyarokkal felálló ZTE ellen. Szerencsénk sem volt, a végére pedig elfáradtunk, de a fiataljainknak az ilyen meccsek kellenek a fejlődéshez. A célunkat, az utolsó hely elkerülését elértük, de az élet-halál harc csak most kezdődik számunkra.

Kosztasz Mexasz: – Mindkét csapatnak fontos mérkőzés volt ez az alsóházi rájátszás szempontjából. A harmadik negyedünk szerintem az évad legrosszabbja volt, de a negyedikben és a hosszabbításban már karaktert és tartást mutattunk.

Tudósított: KUN ATTILA

SZTE-SZEDEÁK–DEAC 72–83 (16–23, 15–21, 25–21, 16–18)

Szeged, 1000 néző. V: Goda, Makrai, Nepp

SZEGED: Kerpel-Fronius G. 7, Neuwirth 2, Moss 8/6, Zsíros 3/3, RECORDS 27. Csere: Cseh 2, DRENOVAC 23/3, Mucza. Edző: Andjelko Mandics

DEBRECEN: Tyus 6, MÓCSÁN 21/9, Gál Cs. 3/3, Szubotics 6/6, OSZTOJICS 26. Csere: Wade 7/3, Gáspár M. 2, Kovács Á. 4, Hőgye 3/3, Pongó Máté 5/3. Edző: Pethő Ákos

Az eredmény alakulása. 3. perc: 4–2. 5. p.: 7–9. 8. p.: 9–16. 12. p.: 18–28. 18. p.: 29–41. 23. p.: 38–53. 27. p.: 46–60. 32. p.: 56–69. 35 p.:. 66–72. 38. p.: 68–79

MESTERMÉRLEG

Andjelko Mandics: – Az első félidő puha játéka miatt tizenhárom pontos hátrányba kerültünk. A térfélcsere után látottakkal elégedett vagyok, sajnálom, hogy amikor hat pontra megközelítettük ellenfelünket, eltékozoltunk néhány tiszta dobást.

Pethő Ákos: – Küzdelmes összecsapáson az első félidőben kosárlabdáztunk jobban. Nagyszünet utáni hullámvölgyeinket jól kihasználta a Szeged, ezért izgalmasra sikerült az utolsó negyed.

Tudósított: THÉKES ISTVÁN

AZ ALAPSZAKASZ VÉGEREDMÉNYE 1. Szolnok 26 23 3 2393–2014 0.942 49 2. Falco 26 19 7 2334–2094 0.865 45 3. Kaposvár 26 17 9 2391–2275 0.827 43 4. Atomerőmű 26 17 9 2345–2154 0.827 43 5. Alba Fehérvár 26 15 11 2386–2268 0.788 41 6. Debrecen 26 15 11 2138–2186 0.788 41 7. Honvéd 26 14 12 2059–1999 0.769 40 8. Sopron 26 11 15 2083–2085 0.712 37 9. Körmend 26 11 15 2294–2397 0.712 37 10. Pécs 26 10 16 2145–2211 0.692 36 11. Zalaegerszeg 26 9 17 2145–2321 0.673 35 12. Kecskemét 26 8 18 2052–2217 0.654 34 13. Oroszlány 26 6 20 2189–2401 0.615 32 14. Szeged 26 7 19 1851–2183 0.615 32

A Szegedtől egy pont levonva.

Az első nyolc helyezett jutott be a bajnoki címért zajló rájátszásba.