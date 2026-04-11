A Kaposvár kikapott az Atomerőműtől, de így is harmadikként zárta az alapszakaszt a férfi kosár NBI-ben
KEVESEN GONDOLTÁK a 2025–2026-os évad rajtján, hogy az újonc (amúgy kétszeres NB I-es bajnok) Kaposvár nemcsak várakozáson felül szerepel majd a férfibajnokság alapszakaszában, de az utolsó fordulóban azért lép pályára, hogy biztosítsa a harmadik helyet a rájátszásra. Pedig így történt, Dzunics Braniszlav edző legénysége nem a biztos bennmaradást tűzte ki zászlójára annak megfelelően, amit a rutinos szakember már a nyáron elárult a Nemzeti Sportnak: „Nagyobb terveink vannak, én is jeleztem a vezetőség felé, nem szeretnék megelégedni kevesebbel, a nyolc között is versenyképes csapatot szeretnék építeni.”
A somogyi gárda sorsa a saját kezében volt ami a harmadik helyezést illeti, hiszen a feldobás előtt tudvalévő volt, ha nyer vagy hétnél kevesebb ponttal kap ki a Pakstól – amelyet ősszel idegenben legyőzött (102–95) –, akkor harmadik. Ugyanakkor a tolnaiak is ugyanezért a pozícióért küzdöttek, ráadásul övék volt a mezőny legjobb formában lévő együttese, sorozatban hat győzelemmel a hátuk mögött érkeztek Kaposvárra.
Ideges volt a kezdés, az 5. percben összesen hét pontnál járt a két csapat… Az idény közben érkező görög Kosztasz Flevarakisz is meccslázban égett, a paksiak mesterénél már a 10. percben elszakadt a cérna, üvöltve reklamált meg egy csapatát sújtó ítéletet, technikai hiba lett a „jutalma”. Egál volt a meccs, aztán a második negyedet 9–0-s rohanással kezdte az ASE, s hattal meglépett, sőt a 14. percben az áhított hétpontos előnyt is megszerezte, mert jobban dobott és jobban is játszott. Az egy hónapja súlyos sérülést szenvedő Filipovity Péter hiánya érződött a hazaiakon, akik a 19. percben így is fordítottak, a két keret legalacsonyabb játékosa, a 178 centiméter magas amerikai Darrion Trammell volt a házigazda pontfelelőse.
Fordulás után a Kaposvár fogott ritmust előbb, de a Paks is képes volt kiegyenlíteni percekkel később. Fordulatos volt a mérkőzés, a vége pedig az idegek harca lett: az utolsó percben néggyel vezettek a vendégek, azaz egytriplányira voltak a harmadik helytől, de a hatalmas szívvel küzdő somogyiak csak hárommal kaptak ki, így a vereséget is megünnepelve harmadik helyen zárták az alapszakaszt.
Ami a játéknap többi meccsét illeti, a Körmend kikapott Kecskeméten, így lemaradt a rájátszásról, noha közben a Sopron is vereséget szenvedett a Honvédtól. Az alapszakaszgyőztes Szolnok Brady Skeens nélkül is nyert a Falco vendégeként a már tét nélküli összecsapáson, és a jövő hét végén kezdődő negyeddöntőben (a párharcok az egyik fél harmadik győzelméig tartanak) a Sopronnal találkozik, a Falco a Honvéddal, a Kaposvár a Debrecennel, míg az Atomerőmű az Albával.
FÉRFI KOSÁRLABDA NB I
ALAPSZAKASZ, 26. (UTOLSÓ) FORDULÓ
KOMETA-KVGY KAPOSVÁRI KK–ATOMERŐMŰ SE 78–81 (22–19, 20–22, 25–24, 11–16)
Kaposvár, 1900 néző. V: Benczur, Popgyákunik, Kapusi
KAPOSVÁR: TRAMMELL 23/9, WILSON 12/3, Roszics 3, Szőke Bálint 5/3, BROWN 9. Csere: Simon B., A. WALKER 10, Paár M. 9/9, Puska B., Völgyi M. 2, Buzás B. 5/3. Edző: Dzunics Braniszlav
ATOMERŐMŰ: Hawkins 3/3, EDWIN 15/6, BENKE 17/9, Eilingsfeld 9/3, Edosomwan 6. Csere: BLUIETT 13/6, HALMAI 11/9, Révész 2, J. Smith 5/3. Edző: Kosztasz Flevarakisz
Az eredmény alakulása. 7. perc: 15–14. 12. p.: 22–27. 17. p.: 34–35. 27. p.: 63–57. 32. p.: 67–68
MESTERMÉRLEG
Dzunics Braniszlav: – Nagyon kiegyenlített volt a meccs, s a végjátékban elsősorban támadásban nem hoztunk jó döntéseket. Ennek ellenére hatalmas elismerés illeti a csapatomat, mert a szív és az akarat diadala volt, hogy meg tudtuk tartani azt az eredményt, amellyel végül a harmadik helyen maradtunk.
Kosztasz Flevarakisz: – Az első gondolataim egyáltalán nem a mérkőzéshez kapcsolódnak. Először is arról szeretnék beszélni, amit a csapatom az elmúlt három hónapban véghez vitt: a második kör harmadik mérkőzése óta mindössze egy vereségünk van. Elismerésem az együttesnek ezért a nagyszerű sorozatért! Ugyanígy a Kaposvárnak is a harmadik helyhez.
Tudósított: MOLNÁR GÁBOR
FALCO-VULCANO ENERGIA KC SZOMBATHELY–NHSZ-SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ 74–77 (30–20, 15–26, 14–20, 15–11)
Szombathely, 2920 néző. V: Praksch, Minár, Horváth Cs.
SZOMBATHELY: VÁRADI 10/6, TANOH DEZ 16/3, Novakovics 4, Bognár 5, Toro. Csere: Peterson, PERL 20/3, WHELAN 11/9, Keller Á. 8/3, Filipovity M. Edző: Milos Konakov
SZOLNOK: SOMOGYI 5/3, Pallai 5/3, Darthard 7/3, BARNES 13/6, WÓJCIK 16. Csere: Molnár M. 10, KRNJAJSZKI 18/3, Rudner, Holt 3/3. Edző: Vedran Bosnic
Az eredmény alakulása. 3. perc: 5–5. 6. p.: 21–12. 9. p.: 27–16. 13. p.: 33–28. 17. p.: 43–34. 20. p.: 45–46. 23. p.: 49–56. 27. p.: 56–58. 30. p.: 59–66. 33. p.: 67–70. 37. p.: 70–72. 39. p.: 72–74
MESTERMÉRLEG
Milos Konakov: – A dobóhatékonyság, illetve az eladott labdák száma döntött – mindkettőben jobb volt az ellenfelünk. Jó ritmusban, koncentráltan kezdtünk, de amint alábbhagyott a figyelmünk, ellenfelünk át is vette az irányítást, a vezetést. Aztán mi jöttünk vissza a meccsbe, és szorossá tettük a hajrát.
Vedran Bosnic: – Az első tíz percben mindent elkövettünk, amit nem szabad – rendet kellett rakni a fejekben. A második és a harmadik negyed már sokkal jobban sikerült. Nem volt különösebb tétje a meccsnek, de egy ilyen minőségű csapat ellen mindig motiváló pályára lépni, és a játékosaim motiváltak is voltak – örülök a győzelemnek.
Tudósított: TÓTH GÁBOR
DUNA ASZFALT-DTKH KECSKEMÉT–EGIS KÖRMEND 87–71 (21–21, 18–16, 22–15, 26–19)
Kecskemét, 650 néző. V: Kapitány, Frányó, Jankovics
KECSKEMÉT: SEPPÄLÄ 12/6, Wittmann 2, Järvi 1, TOMASEVICS 19/6, Karahodzsics 10. Csere: DAUTOVICS 17/3, Schöll 4, White 14/6, Kelenföldi, Ivkovics M. 8/6. Edző: Ivkovics Sztojan
KÖRMEND: Moore 9, Hansen 2, FOSTER 11/9, Durázi 7/3, Grimes 7. Csere: POWELL 17, Kiss M. 4, Ferencz 6/3, Ivosev 8, E. Williams. Edző: Kocsis Tamás
Az eredmény alakulása. 3. perc: 5–1. 7. p.: 15–9. 10. p.: 21–16. 14. p.: 25–23. 19. p.: 36–29. 24. p.: 44–45. 29. p.: 54–48. 34. p.: 65–59. 38. p.: 81–63
Kiállítva: Foster (30. p.)
Kipontozódott: Hansen (39. p.), Ivkovics M. (40. p.)
MESTERMÉRLEG
Ivkovics Sztojan: – Fontos meccs volt nekünk. Az utolsó öt mérkőzésünkből szerettünk volna kihozni a legtöbbet, a játékunkat maximalizálni. Szakmai baki volt a Szeged elleni fiaskó. Továbbra is tartom, nincs rossz játékos, csak rossz edző. A többi mérkőzés rendben volt szerintem, úgy látom, jó úton járunk. A hárompontosokkal most adósok maradtunk, tudunk mi ennél jobban is dobni. A hozzáállással ezúttal is elégedett voltam.
Kocsis Tamás: – Ránk tudták erőltetni a játékukat a kecskemétiek. Nyolc hárompontos kísérletünk volt az első félidőben, ez nagyon kevés, így nem tudunk meccset nyerni. Nem jutottunk be a playoffba, de nem csak ez a meccs az oka. Folytatjuk a playoutban, és minél több találkozót szeretnénk megnyerni.
Tudósított: KOMÁROMY ANDRÁS
ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD–SOPRON KC 85–81 (18–16, 25–21, 25–23, 17–21)
Ludovika Aréna, 800 néző. V: Mészáros B., Major, Pozsonyi
HONVÉD: DIMITRIJEVICS 31/9, Rush 12/6, Dócs 3/3, Dorogi, Simmons 9. Csere: KELLER I. 7/3, Kopácsi 8/6, Glisics 8/3, Radó 2, Simon K. 5/3, Reizinger. Edző: Zlatko Jovanovic
SOPRON: THOMPSON 12, Sherman 4/3, Hajdu P. 9/3, Kucsera 13/6, PATTON 21. Csere: Meszlényi 4, Nelson 11/6, Kovács B. 3/3, Flasár Z. 4. Edző: Baksa Szabolcs
Az eredmény alakulása. 4. perc: 8–9. 8. p.: 15–11. 13. p.: 20–21. 16. p.: 31–27. 19. p.: 39–33. 23. p.: 48–46. 27. p.: 60–54. 33. p.: 75–65. 37. p.: 79–74. 39. p.: 82–79
Kipontozódott: Sherman (40. p.), Hajdu P. (40. p.)
Kiállítva: Baksa Szabolcs (25. p.)
MESTERMÉRLEG
Zlatko Jovanovic: – A mérkőzés pontosan olyan volt, amilyenre számítottam, a Sopron keményen játszott, de ez nem meglepetés, hiszen még harcolnia kellett a rájátszásba jutásért, pontosan erről beszélgettünk egész héten, erre készültünk. Amit igazán akartunk, hogy a legutóbbi két mérkőzésen elszenvedett vereség után változtassunk, és ezt meg is csináltuk, ráadásul ezzel a győzelmet is sikerült megszerezni, amivel feltettük a pontot az i-re, és ez nagyon jó a rájátszás előtt. Tudjuk, hogy a bajnokság egyik legjobb csapatával találkozunk, de nem fogjuk hagyni magunkat, minden tőlünk telhetőt megteszünk.
Sterbenz László (másodedző): – Nagy nehezen kiküzdöttük, hogy bejussunk a legjobb nyolc közé. Ezért elismerésem a fiúknak, a vezetőedzőnknek, Baksa Szabolcsnak és mindenkinek, aki segített minket. Kíváncsian várom, hogy ez a csapat mire lesz képes, ha végre mindenki egészséges lesz – talán olyan dolgokra is, mint amilyeneket az idény elején produkált.
Tudósított: KÖVÉR ATTILA
NKA UNIVERSITAS PÉCS–ALBA FEHÉRVÁR 87–84 (17–21, 23–27, 26–18, 21–18)
Pécs, 550 néző. V: Söjtöry, Nyilas, Kovács N.
PÉCS: Lukácsi 8/6, ABELL 14/9, DURMO 15/6, Meleg 10, MARINKOVIC 21. Csere: Csarapics 10/6, Rátgéber T., BRBAKLICS 9/3, Mezőfi. Edző: Sebastjan Krasovec
ALBA: PONGÓ MARCELL 14/6, Sz. Jovanovics 3, VOJVODA 21/15, BIGELOW 19/9, PHILMORE 11. Csere: Takács Martin 6, Sztarovlah 4, Omenaka, Németh Á., Filipovics 6. Edző: Oliver Vidin
Az eredmény alakulása. 3. perc: 8–7. 6. p.: 12–19. 13. p.: 19–24. 17. p.: 36–40. 23. p.: 47–53. 26. p.: 56–59. 33. p.: 70–68. 35. p.: 73–75. 38. p.: 80–80
Kipontozódott: Meleg (33. p.), Philmore (40. p.), Bigelow (40. p.)
MESTERMÉRLEG
Sebastjan Krasovec: – Huszonnyolc asszisztunk volt, ami talán az idény legjobbja. A második félidőben már jobban védekeztünk, de még sokat kell dolgoznunk. Tizedikként végeztünk a bajnokság alapszakaszában, ami ahhoz képest, hogy hogyan kezdtünk, jónak mondható.
Oliver Vidin: – A mérkőzés elején jól játszottunk, aztán elveszítettük a koncentrációt. Könnyen felzárkóztak a hazaiak, a végén Durmo szerencsés hármasával eldöntötték a mérkőzést. Ilyesmi megtörténik, túl vagyunk rajta, mostantól a rájátszásra kell koncentrálnunk.
Tudósított: TÓTH RÓBERT
MVM-OSE LIONS–ZALAKERÁMIA ZTE KK 85–87 (20–28, 21–16, 20–7, 12–22, 12–14) – hosszabbításban
Oroszlány, 960 néző. V: Földházi, Rácz, Németh P.
OROSZLÁNY: RANDOLPH 22/3, SERTOVIC 27/18, Balsay, CSUTI 18/3, SEJFIC 13/3. Csere: Major 5/3, Takács Zs., Peringer, Sövegjártó. Edző: Forray Gábor
ZALAEGERSZEG: HUNTER 24/12, Takács Milán 2, Bibbs 1, VARENCE 24/6, TÓTH Á. 10. Csere: Gatling 9/6, Kucsora 2, SCHERER 11/6, Glatz 2, Brzovic 2. Edző: Kosztasz Mexasz
Az eredmény alakulása. 3. perc: 0–6. 7. p.: 11–13. 10. p.: 18–26. 13. p.: 28–28. 16. p.: 35–32. 19. p.: 39–44. 23. p.: 49–51. 31. p.: 63–51. 38. p.: 73–65. 40. p.: 73–73. 43. p.: 79–81. Kipontozódott: Gatling (35. p.), Takács Milán (42. p.)
MESTERMÉRLEG
Forray Gábor: – A vereség ellenére elismerésem a csapatomnak és a szurkolóinknak is, mindent megtettünk a jóval erősebb keretű, öt légióssal és tapasztalt magyarokkal felálló ZTE ellen. Szerencsénk sem volt, a végére pedig elfáradtunk, de a fiataljainknak az ilyen meccsek kellenek a fejlődéshez. A célunkat, az utolsó hely elkerülését elértük, de az élet-halál harc csak most kezdődik számunkra.
Kosztasz Mexasz: – Mindkét csapatnak fontos mérkőzés volt ez az alsóházi rájátszás szempontjából. A harmadik negyedünk szerintem az évad legrosszabbja volt, de a negyedikben és a hosszabbításban már karaktert és tartást mutattunk.
Tudósított: KUN ATTILA
SZTE-SZEDEÁK–DEAC 72–83 (16–23, 15–21, 25–21, 16–18)
Szeged, 1000 néző. V: Goda, Makrai, Nepp
SZEGED: Kerpel-Fronius G. 7, Neuwirth 2, Moss 8/6, Zsíros 3/3, RECORDS 27. Csere: Cseh 2, DRENOVAC 23/3, Mucza. Edző: Andjelko Mandics
DEBRECEN: Tyus 6, MÓCSÁN 21/9, Gál Cs. 3/3, Szubotics 6/6, OSZTOJICS 26. Csere: Wade 7/3, Gáspár M. 2, Kovács Á. 4, Hőgye 3/3, Pongó Máté 5/3. Edző: Pethő Ákos
Az eredmény alakulása. 3. perc: 4–2. 5. p.: 7–9. 8. p.: 9–16. 12. p.: 18–28. 18. p.: 29–41. 23. p.: 38–53. 27. p.: 46–60. 32. p.: 56–69. 35 p.:. 66–72. 38. p.: 68–79
MESTERMÉRLEG
Andjelko Mandics: – Az első félidő puha játéka miatt tizenhárom pontos hátrányba kerültünk. A térfélcsere után látottakkal elégedett vagyok, sajnálom, hogy amikor hat pontra megközelítettük ellenfelünket, eltékozoltunk néhány tiszta dobást.
Pethő Ákos: – Küzdelmes összecsapáson az első félidőben kosárlabdáztunk jobban. Nagyszünet utáni hullámvölgyeinket jól kihasználta a Szeged, ezért izgalmasra sikerült az utolsó negyed.
Tudósított: THÉKES ISTVÁN
|AZ ALAPSZAKASZ VÉGEREDMÉNYE
|1. Szolnok
26
23
3
2393–2014
0.942
49
|2. Falco
26
19
7
2334–2094
0.865
45
|3. Kaposvár
26
17
9
2391–2275
0.827
43
|4. Atomerőmű
26
17
9
2345–2154
0.827
43
|5. Alba Fehérvár
26
15
11
2386–2268
0.788
41
|6. Debrecen
26
15
11
2138–2186
0.788
41
|7. Honvéd
26
14
12
2059–1999
0.769
40
|8. Sopron
26
11
15
2083–2085
0.712
37
|9. Körmend
26
11
15
2294–2397
0.712
37
|10. Pécs
26
10
16
2145–2211
0.692
36
|11. Zalaegerszeg
26
9
17
2145–2321
0.673
35
|12. Kecskemét
26
8
18
2052–2217
0.654
34
|13. Oroszlány
26
6
20
2189–2401
0.615
32
|14. Szeged
26
7
19
1851–2183
0.615
32
A Szegedtől egy pont levonva.
Az első nyolc helyezett jutott be a bajnoki címért zajló rájátszásba.