A Kaposvár kikapott az Atomerőműtől, de így is harmadikként zárta az alapszakaszt a férfi kosár NBI-ben

FAZEKAS ZOLTÁN
2026.04.11. 20:20
Nagy csatát vívott egymással a fehér mezes Kaposvár és a kékben játszó Atomerőmű (Fotó: MKOSZ/Harag Kincses Kornélia)
A Szolnok 77–74-re győzött a Falco vendégeként a férfi kosárlabda NB I alapszakaszának utolsó fordulójában szombat este. Az Atomerőmű legyőzte a Kaposvárt, de utóbbi megőrizte a harmadik helyet, és bár a Sopron kikapott a Honvédtól, a nyolcadik helyen becsúszott a rájátszásba.

KEVESEN GONDOLTÁK a 2025–2026-os évad rajtján, hogy az újonc (amúgy kétszeres NB I-es bajnok) Kaposvár nemcsak várakozáson felül szerepel majd a férfibajnokság alapszakaszában, de az utolsó fordulóban azért lép pályára, hogy biztosítsa a harmadik helyet a rájátszásra. Pedig így történt, Dzunics Braniszlav edző legénysége nem a biztos bennmaradást tűzte ki zászlójára annak megfelelően, amit a rutinos szakember már a nyáron elárult a Nemzeti Sportnak: „Nagyobb terveink vannak, én is jeleztem a vezetőség felé, nem szeretnék megelégedni kevesebbel, a nyolc között is versenyképes csapatot szeretnék építeni.”

A somogyi gárda sorsa a saját kezében volt ami a harmadik helyezést illeti, hiszen a feldobás előtt tudvalévő volt, ha nyer vagy hétnél kevesebb ponttal kap ki a Pakstól – amelyet ősszel idegenben legyőzött (102–95) –, akkor harmadik. Ugyanakkor a tolnaiak is ugyanezért a pozícióért küzdöttek, ráadásul övék volt a mezőny legjobb formában lévő együttese, sorozatban hat győzelemmel a hátuk mögött érkeztek Kaposvárra.

Ideges volt a kezdés, az 5. percben összesen hét pontnál járt a két csapat… Az idény közben érkező görög Kosztasz Flevarakisz is meccslázban égett, a paksiak mesterénél már a 10. percben elszakadt a cérna, üvöltve reklamált meg egy csapatát sújtó ítéletet, technikai hiba lett a „jutalma”. Egál volt a meccs, aztán a második negyedet 9–0-s rohanással kezdte az ASE, s hattal meglépett, sőt a 14. percben az áhított hétpontos előnyt is megszerezte, mert jobban dobott és jobban is játszott. Az egy hónapja súlyos sérülést szenvedő Filipovity Péter hiánya érződött a hazaiakon, akik a 19. percben így is fordítottak, a két keret legalacsonyabb játékosa, a 178 centiméter magas amerikai Darrion Trammell volt a házigazda pontfelelőse.

Fordulás után a Kaposvár fogott ritmust előbb, de a Paks is képes volt kiegyenlíteni percekkel később. Fordulatos volt a mérkőzés, a vége pedig az idegek harca lett: az utolsó percben néggyel vezettek a vendégek, azaz egytriplányira voltak a harmadik helytől, de a hatalmas szívvel küzdő somogyiak csak hárommal kaptak ki, így a vereséget is megünnepelve harmadik helyen zárták az alapszakaszt.

Ami a játéknap többi meccsét illeti, a Körmend kikapott Kecskeméten, így lemaradt a rájátszásról, noha közben a Sopron is vereséget szenvedett a Honvédtól. Az alapszakaszgyőztes Szolnok Brady Skeens nélkül is nyert a Falco vendégeként a már tét nélküli összecsapáson, és a jövő hét végén kezdődő negyeddöntőben (a párharcok az egyik fél harmadik győzelméig tartanak) a Sopronnal találkozik, a Falco a Honvéddal, a Kaposvár a Debrecennel, míg az Atomerőmű az Albával.

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I
ALAPSZAKASZ, 26. (UTOLSÓ) FORDULÓ
KOMETA-KVGY KAPOSVÁRI KK–ATOMERŐMŰ SE 78–81 (22–19, 20–22, 25–24, 11–16)
Kaposvár, 1900 néző. V: Benczur, Popgyákunik, Kapusi
KAPOSVÁR: TRAMMELL 23/9, WILSON 12/3, Roszics 3, Szőke Bálint 5/3, BROWN 9. Csere: Simon B., A. WALKER 10, Paár M. 9/9, Puska B., Völgyi M. 2, Buzás B. 5/3. Edző: Dzunics Braniszlav
ATOMERŐMŰ: Hawkins 3/3, EDWIN 15/6, BENKE 17/9, Eilingsfeld 9/3, Edosomwan 6. Csere: BLUIETT 13/6, HALMAI 11/9, Révész 2, J. Smith 5/3. Edző: Kosztasz Flevarakisz
Az eredmény alakulása. 7. perc: 15–14. 12. p.: 22–27. 17. p.: 34–35. 27. p.: 63–57. 32. p.: 67–68
MESTERMÉRLEG
Dzunics Braniszlav: – Nagyon kiegyenlített volt a meccs, s a végjátékban elsősorban támadásban nem hoztunk jó döntéseket. Ennek ellenére hatalmas elismerés illeti a csapatomat, mert a szív és az akarat diadala volt, hogy meg tudtuk tartani azt az eredményt, amellyel végül a harmadik helyen maradtunk.
Kosztasz Flevarakisz: – Az első gondolataim egyáltalán nem a mérkőzéshez kapcsolódnak. Először is arról szeretnék beszélni, amit a csapatom az elmúlt három hónapban véghez vitt: a második kör harmadik mérkőzése óta mindössze egy vereségünk van. Elismerésem az együttesnek ezért a nagyszerű sorozatért! Ugyanígy a Kaposvárnak is a harmadik helyhez.
Tudósított: MOLNÁR GÁBOR

FALCO-VULCANO ENERGIA KC SZOMBATHELY–NHSZ-SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ 74–77 (30–20, 15–26, 14–20, 15–11)
Szombathely, 2920 néző. V: Praksch, Minár, Horváth Cs.
SZOMBATHELY: VÁRADI 10/6, TANOH DEZ 16/3, Novakovics 4, Bognár 5, Toro. Csere: Peterson, PERL 20/3, WHELAN 11/9, Keller Á. 8/3, Filipovity M. Edző: Milos Konakov
SZOLNOK: SOMOGYI 5/3, Pallai 5/3, Darthard 7/3, BARNES 13/6, WÓJCIK 16. Csere: Molnár M. 10, KRNJAJSZKI 18/3, Rudner, Holt 3/3. Edző: Vedran Bosnic
Az eredmény alakulása. 3. perc: 5–5. 6. p.: 21–12. 9. p.: 27–16. 13. p.: 33–28. 17. p.: 43–34. 20. p.: 45–46. 23. p.: 49–56. 27. p.: 56–58. 30. p.: 59–66. 33. p.: 67–70. 37. p.: 70–72. 39. p.: 72–74
MESTERMÉRLEG
Milos Konakov: – A dobóhatékonyság, illetve az eladott labdák száma döntött – mindkettőben jobb volt az ellenfelünk. Jó ritmusban, koncentráltan kezdtünk, de amint alábbhagyott a figyelmünk, ellenfelünk át is vette az irányítást, a vezetést. Aztán mi jöttünk vissza a meccsbe, és szorossá tettük a hajrát.
Vedran Bosnic: – Az első tíz percben mindent elkövettünk, amit nem szabad – rendet kellett rakni a fejekben. A második és a harmadik negyed már sokkal jobban sikerült. Nem volt különösebb tétje a meccsnek, de egy ilyen minőségű csapat ellen mindig motiváló pályára lépni, és a játékosaim motiváltak is voltak – örülök a győzelemnek.
Tudósított: TÓTH GÁBOR

DUNA ASZFALT-DTKH KECSKEMÉT–EGIS KÖRMEND 87–71 (21–21, 18–16, 22–15, 26–19)
Kecskemét, 650 néző. V: Kapitány, Frányó, Jankovics
KECSKEMÉT: SEPPÄLÄ 12/6, Wittmann 2, Järvi 1, TOMASEVICS 19/6, Karahodzsics 10. Csere: DAUTOVICS 17/3, Schöll 4, White 14/6, Kelenföldi, Ivkovics M. 8/6. Edző: Ivkovics Sztojan
KÖRMEND: Moore 9, Hansen 2, FOSTER 11/9, Durázi 7/3, Grimes 7. Csere: POWELL 17, Kiss M. 4, Ferencz 6/3, Ivosev 8, E. Williams. Edző: Kocsis Tamás
Az eredmény alakulása. 3. perc: 5–1. 7. p.: 15–9. 10. p.: 21–16. 14. p.: 25–23. 19. p.: 36–29. 24. p.: 44–45. 29. p.: 54–48. 34. p.: 65–59. 38. p.: 81–63
Kiállítva: Foster (30. p.)
Kipontozódott: Hansen (39. p.), Ivkovics M. (40. p.)
MESTERMÉRLEG
Ivkovics Sztojan: – Fontos meccs volt nekünk. Az utolsó öt mérkőzésünkből szerettünk volna kihozni a legtöbbet, a játékunkat maximalizálni. Szakmai baki volt a Szeged elleni fiaskó. Továbbra is tartom, nincs rossz játékos, csak rossz edző. A többi mérkőzés rendben volt szerintem, úgy látom, jó úton járunk. A hárompontosokkal most adósok maradtunk, tudunk mi ennél jobban is dobni. A hozzáállással ezúttal is elégedett voltam.
Kocsis Tamás: – Ránk tudták erőltetni a játékukat a kecskemétiek. Nyolc hárompontos kísérletünk volt az első félidőben, ez nagyon kevés, így nem tudunk meccset nyerni. Nem jutottunk be a playoffba, de nem csak ez a meccs az oka. Folytatjuk a playoutban, és minél több találkozót szeretnénk megnyerni.
Tudósított: KOMÁROMY ANDRÁS

ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD–SOPRON KC 85–81 (18–16, 25–21, 25–23, 17–21)
Ludovika Aréna, 800 néző. V: Mészáros B., Major, Pozsonyi
HONVÉD: DIMITRIJEVICS 31/9, Rush 12/6, Dócs 3/3, Dorogi, Simmons 9. Csere: KELLER I. 7/3, Kopácsi 8/6, Glisics 8/3, Radó 2, Simon K. 5/3, Reizinger. Edző: Zlatko Jovanovic
SOPRON: THOMPSON 12, Sherman 4/3, Hajdu P. 9/3, Kucsera 13/6, PATTON 21. Csere: Meszlényi 4, Nelson 11/6, Kovács B. 3/3, Flasár Z. 4. Edző: Baksa Szabolcs
Az eredmény alakulása. 4. perc: 8–9. 8. p.: 15–11. 13. p.: 20–21. 16. p.: 31–27. 19. p.: 39–33. 23. p.: 48–46. 27. p.: 60–54. 33. p.: 75–65. 37. p.: 79–74. 39. p.: 82–79
Kipontozódott: Sherman (40. p.), Hajdu P. (40. p.)
Kiállítva: Baksa Szabolcs (25. p.)
MESTERMÉRLEG
Zlatko Jovanovic: – A mérkőzés pontosan olyan volt, amilyenre számítottam, a Sopron keményen játszott, de ez nem meglepetés, hiszen még harcolnia kellett a rájátszásba jutásért, pontosan erről beszélgettünk egész héten, erre készültünk. Amit igazán akartunk, hogy a legutóbbi két mérkőzésen elszenvedett vereség után változtassunk, és ezt meg is csináltuk, ráadásul ezzel a győzelmet is sikerült megszerezni, amivel feltettük a pontot az i-re, és ez nagyon jó a rájátszás előtt. Tudjuk, hogy a bajnokság egyik legjobb csapatával találkozunk, de nem fogjuk hagyni magunkat, minden tőlünk telhetőt megteszünk.
Sterbenz László (másodedző): – Nagy nehezen kiküzdöttük, hogy bejussunk a legjobb nyolc közé. Ezért elismerésem a fiúknak, a vezetőedzőnknek, Baksa Szabolcsnak és mindenkinek, aki segített minket. Kíváncsian várom, hogy ez a csapat mire lesz képes, ha végre mindenki egészséges lesz – talán olyan dolgokra is, mint amilyeneket az idény elején produkált.
Tudósított: KÖVÉR ATTILA

NKA UNIVERSITAS PÉCS–ALBA FEHÉRVÁR 87–84 (17–21, 23–27, 26–18, 21–18)
Pécs, 550 néző. V: Söjtöry, Nyilas, Kovács N. 
PÉCS: Lukácsi 8/6, ABELL 14/9, DURMO 15/6, Meleg 10, MARINKOVIC 21. Csere: Csarapics 10/6, Rátgéber T., BRBAKLICS 9/3, Mezőfi. Edző: Sebastjan Krasovec
ALBA: PONGÓ MARCELL 14/6, Sz. Jovanovics 3, VOJVODA 21/15, BIGELOW 19/9, PHILMORE 11. Csere: Takács Martin 6, Sztarovlah 4, Omenaka, Németh Á., Filipovics 6. Edző: Oliver Vidin
Az eredmény alakulása. 3. perc: 8–7. 6. p.: 12–19. 13. p.: 19–24. 17. p.: 36–40. 23. p.: 47–53. 26. p.: 56–59. 33. p.: 70–68. 35. p.: 73–75. 38. p.: 80–80
Kipontozódott: Meleg (33. p.), Philmore (40. p.), Bigelow (40. p.)
MESTERMÉRLEG
Sebastjan Krasovec: – Huszonnyolc asszisztunk volt, ami talán az idény legjobbja. A második félidőben már jobban védekeztünk, de még sokat kell dolgoznunk. Tizedikként végeztünk a bajnokság alapszakaszában, ami ahhoz képest, hogy hogyan kezdtünk, jónak mondható.
Oliver Vidin: – A mérkőzés elején jól játszottunk, aztán elveszítettük a koncentrációt. Könnyen felzárkóztak a hazaiak, a végén Durmo szerencsés hármasával eldöntötték a mérkőzést. Ilyesmi megtörténik, túl vagyunk rajta, mostantól a rájátszásra kell koncentrálnunk.
Tudósított: TÓTH RÓBERT

MVM-OSE LIONS–ZALAKERÁMIA ZTE KK 85–87 (20–28, 21–16, 20–7, 12–22, 12–14) – hosszabbításban
Oroszlány, 960 néző. V: Földházi, Rácz, Németh P.
OROSZLÁNY: RANDOLPH 22/3, SERTOVIC 27/18, Balsay, CSUTI 18/3, SEJFIC 13/3. Csere: Major 5/3, Takács Zs., Peringer, Sövegjártó. Edző: Forray Gábor
ZALAEGERSZEG: HUNTER 24/12, Takács Milán 2, Bibbs 1, VARENCE 24/6, TÓTH Á. 10. Csere: Gatling 9/6, Kucsora 2, SCHERER 11/6, Glatz 2, Brzovic 2. Edző: Kosztasz Mexasz
Az eredmény alakulása. 3. perc: 0–6. 7. p.: 11–13. 10. p.: 18–26. 13. p.: 28–28. 16. p.: 35–32. 19. p.: 39–44. 23. p.: 49–51. 31. p.: 63–51. 38. p.: 73–65. 40. p.: 73–73. 43. p.: 79–81. Kipontozódott: Gatling (35. p.), Takács Milán (42. p.)
MESTERMÉRLEG
Forray Gábor: – A vereség ellenére elismerésem a csapatomnak és a szurkolóinknak is, mindent megtettünk a jóval erősebb keretű, öt légióssal és tapasztalt magyarokkal felálló ZTE ellen. Szerencsénk sem volt, a végére pedig elfáradtunk, de a fiataljainknak az ilyen meccsek kellenek a fejlődéshez. A célunkat, az utolsó hely elkerülését elértük, de az élet-halál harc csak most kezdődik számunkra.
Kosztasz Mexasz: – Mindkét csapatnak fontos mérkőzés volt ez az alsóházi rájátszás szempontjából. A harmadik negyedünk szerintem az évad legrosszabbja volt, de a negyedikben és a hosszabbításban már karaktert és tartást mutattunk.
Tudósított: KUN ATTILA

SZTE-SZEDEÁK–DEAC 72–83 (16–23, 15–21, 25–21, 16–18)
Szeged, 1000 néző. V: Goda, Makrai, Nepp
SZEGED: Kerpel-Fronius G. 7, Neuwirth 2, Moss 8/6, Zsíros 3/3, RECORDS 27. Csere: Cseh 2, DRENOVAC 23/3, Mucza. Edző: Andjelko Mandics
DEBRECEN: Tyus 6, MÓCSÁN 21/9, Gál Cs. 3/3, Szubotics 6/6, OSZTOJICS 26. Csere: Wade 7/3, Gáspár M. 2, Kovács Á. 4, Hőgye 3/3, Pongó Máté 5/3. Edző: Pethő Ákos
Az eredmény alakulása. 3. perc: 4–2. 5. p.: 7–9. 8. p.: 9–16. 12. p.: 18–28. 18. p.: 29–41. 23. p.: 38–53. 27. p.: 46–60. 32. p.: 56–69. 35 p.:. 66–72. 38. p.: 68–79
MESTERMÉRLEG
Andjelko Mandics: – Az első félidő puha játéka miatt tizenhárom pontos hátrányba kerültünk. A térfélcsere után látottakkal elégedett vagyok, sajnálom, hogy amikor hat pontra megközelítettük ellenfelünket, eltékozoltunk néhány tiszta dobást.
Pethő Ákos: – Küzdelmes összecsapáson az első félidőben kosárlabdáztunk jobban. Nagyszünet utáni hullámvölgyeinket jól kihasználta a Szeged, ezért izgalmasra sikerült az utolsó negyed.
Tudósított: THÉKES ISTVÁN

AZ ALAPSZAKASZ VÉGEREDMÉNYE

 

 

 

 

 

 

  1. Szolnok

26

23

3

2393–2014

0.942 

49 

  2. Falco

26

19

7

2334–2094

0.865 

45 

  3. Kaposvár

26

17

9

2391–2275

0.827 

43 

  4. Atomerőmű

26

17

9

2345–2154

0.827 

43 

  5. Alba Fehérvár

26

15

11

2386–2268

0.788 

41 

  6. Debrecen

26

15

11

2138–2186

0.788 

41 

  7. Honvéd

26

14

12

2059–1999

0.769 

40 

  8. Sopron

26

11

15

2083–2085

0.712 

37 

  9. Körmend

26

11

15

2294–2397

0.712 

37 

10. Pécs

26

10

16

2145–2211

0.692 

36 

11. Zalaegerszeg

26

9

17

2145–2321

0.673 

35 

12. Kecskemét

26

8

18

2052–2217

0.654 

34 

13. Oroszlány

26

6

20

2189–2401

0.615 

32 

14. Szeged

26

7

19

1851–2183

0.615 

32 

A Szegedtől egy pont levonva. 
Az első nyolc helyezett jutott be a bajnoki címért zajló rájátszásba.

 

