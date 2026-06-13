Nemzeti Sportrádió

Jön a négyes döntő a férfi kézilabda BL-ben: mind a négy csapatnak reális esélye van a győzelemre

SZENDREI ZOLTÁNSZENDREI ZOLTÁN
2026.06.13. 09:24
Mathias Gidsel újabb trófea begyűjtésére készül (Fotó: AFP)
Címkék
férfi kézilabda férfi kézilabda Bajnokok Ligája final four férfi kézilabda Bajnokok Ligája
A hétvégén jön az idény nagy fináléja a kézilabda katedrálisában, a kölni Lanxess Arenában: a férfi Bajnokok Ligája négyes döntőjében hatalmas izgalmakra van kilátás, mind a négy csapatnak reális esélye van rá, hogy a magasba emelhesse a trófeát.

A szombati elődöntő párosítása megegyezik a legutóbbi két BL-döntőével. Tavaly a két német gigász, a Magdeburg és a Füchse Berlin, 2024-ben a spanyol Barca és a dán Aalborg játszotta a finálét.

Vajon sikerül-e a világ legjobb játékosának, Mathias Gidselnek az egyetlen még hiányzó nagy címét is begyűjtenie? A Füchse Berlin dán jobbátlövője nyert már olimpiát, vb-t, Eb-t, Európa-ligát és Bundesligát, de a BL-ben egy éve 32–26-ra elveszítette csapatával a finálét. Az akkor győztes Magdeburg a Bundesliga–BL duplázásra hajt, ami az elmúlt években lehetetlen küldetésnek tűnt.

A másik elődöntőben a Carlos Ortega vezette rekordbajnok Barca a 13. BL-sikeréért tehet nagy lépést. A két évvel ezelőtti fináléban az utolsó másodpercig kiélezett meccset tudott megnyerni 31–30-ra a dán Aalborg ellen, amely Mikkel Hansen visszavonulása után tökéletesen megújult. Thomas Arnoldsen, Juri Knorr, Sander Sagosen és Mads Hoxer játékát élmény volt nézni az elmúlt hónapokban, könnyen lehet, hogy Niklas Landinnak is lesz még egy utolsó nagy dobása a kapuban.

A Veszprém Handball Academy az ifjúsági BL final fourban lesz érdekelt, szombaton fél 12-kor a Füchse Berlin fiataljai ellen lép pályára.

KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
NÉGYES DÖNTŐ, ELŐDÖNTŐ
15.00: Magdeburg (német)–Füchse Berlin (német) (Tv: Sport1)
18.00: Aalborg (dán)–Barca (spanyol) (Tv: Sport1)
FÉRFI IFJÚSÁGI BAJNOKOK LIGÁJA
NÉGYES DÖNTŐ, ELŐDÖNTŐ
  9.00: Barca (spanyol)–GOG (dán) (Tv: Sport1)
11.30: Füchse Berlin (német)–Veszprém Handball Academy (Tv: Sport1)

 

férfi kézilabda férfi kézilabda Bajnokok Ligája final four férfi kézilabda Bajnokok Ligája
Legfrissebb hírek

Kézilabda: sztáredző érkezik jövőre a magyarokat foglalkoztató Melsungenhez – hivatalos

Kézilabda
2026.06.09. 12:06

Romániába igazolt a magyar válogatott Pergel Andrej – hivatalos

Kézilabda
2026.06.03. 15:22

Kritika és önkritika – egyelőre nem döntött az MKSZ Chema Rodríguez beszámolójáról

Kézilabda
2026.06.02. 15:11

Biztató első idény az új érában Tatabányán

Kézilabda
2026.06.02. 06:56

A visszavágón is kikapott a Tatabánya, északmacedón ellenfele nyerte meg a férfi kézi Európa-kupát

Kézilabda
2026.05.31. 21:44

Nő a rangadó tétje: indul a Veszprém–Szeged döntő!

Kézilabda
2026.05.29. 11:25

Pergel Andrej válogatott kézilabdázó távozik spanyol csapatától

Kézilabda
2026.05.27. 15:21

Lékai Máté kézközépcsonttörést szenvedett, már meg is műtötték

Kézilabda
2026.05.25. 09:14
Ezek is érdekelhetik