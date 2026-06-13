Jön a négyes döntő a férfi kézilabda BL-ben: mind a négy csapatnak reális esélye van a győzelemre

A szombati elődöntő párosítása megegyezik a legutóbbi két BL-döntőével. Tavaly a két német gigász, a Magdeburg és a Füchse Berlin, 2024-ben a spanyol Barca és a dán Aalborg játszotta a finálét.

Vajon sikerül-e a világ legjobb játékosának, Mathias Gidselnek az egyetlen még hiányzó nagy címét is begyűjtenie? A Füchse Berlin dán jobbátlövője nyert már olimpiát, vb-t, Eb-t, Európa-ligát és Bundesligát, de a BL-ben egy éve 32–26-ra elveszítette csapatával a finálét. Az akkor győztes Magdeburg a Bundesliga–BL duplázásra hajt, ami az elmúlt években lehetetlen küldetésnek tűnt.

A másik elődöntőben a Carlos Ortega vezette rekordbajnok Barca a 13. BL-sikeréért tehet nagy lépést. A két évvel ezelőtti fináléban az utolsó másodpercig kiélezett meccset tudott megnyerni 31–30-ra a dán Aalborg ellen, amely Mikkel Hansen visszavonulása után tökéletesen megújult. Thomas Arnoldsen, Juri Knorr, Sander Sagosen és Mads Hoxer játékát élmény volt nézni az elmúlt hónapokban, könnyen lehet, hogy Niklas Landinnak is lesz még egy utolsó nagy dobása a kapuban.

A Veszprém Handball Academy az ifjúsági BL final fourban lesz érdekelt, szombaton fél 12-kor a Füchse Berlin fiataljai ellen lép pályára.

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

NÉGYES DÖNTŐ, ELŐDÖNTŐ

15.00: Magdeburg (német)–Füchse Berlin (német) (Tv: Sport1)

18.00: Aalborg (dán)–Barca (spanyol) (Tv: Sport1)

FÉRFI IFJÚSÁGI BAJNOKOK LIGÁJA

NÉGYES DÖNTŐ, ELŐDÖNTŐ

9.00: Barca (spanyol)–GOG (dán) (Tv: Sport1)

11.30: Füchse Berlin (német)–Veszprém Handball Academy (Tv: Sport1)