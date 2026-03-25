Juhász Dorkáék már a török kosárdöntő küszöbén

Az isztambuli csapat kedden 82–74-re legyőzte a vendég Emlak Konutot, a magyar válogatott centere 16 perc alatt 8 pontot dobott. Az egyik fél második sikeréig tartó párharc csütörtökön folytatódik a szintén isztambuli ellenfél csarnokában.

A másik elődöntő nyitányán a címvédő Fenerbahce 73–62-re legyőzte a Mersint.

A 26 éves Juhász a hónap elején tagja volt az ugyancsak Isztambulban rendezett világbajnoki selejtezőtornán a vb-részvételt 28 év után kiharcoló magyar válogatottnak, sőt, bekerült a viadal álomcsapatába is.