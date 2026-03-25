Juhász Dorkáék már a török kosárdöntő küszöbén

Juhász Dorka csapata, a Galatasaray megnyerte a török kosárlabda-bajnokság elődöntőjének első mérkőzését, ezzel egy győzelemre került a fináléba jutástól.
Az isztambuli csapat kedden 82–74-re legyőzte a vendég Emlak Konutot, a magyar válogatott centere 16 perc alatt 8 pontot dobott. Az egyik fél második sikeréig tartó párharc csütörtökön folytatódik a szintén isztambuli ellenfél csarnokában.
A másik elődöntő nyitányán a címvédő Fenerbahce 73–62-re legyőzte a Mersint.
A 26 éves Juhász a hónap elején tagja volt az ugyancsak Isztambulban rendezett világbajnoki selejtezőtornán a vb-részvételt 28 év után kiharcoló magyar válogatottnak, sőt, bekerült a viadal álomcsapatába is.
Legfrissebb hírek
Juhász Dorka csapata elődöntős a női kosár Euroligában
Kosárlabda
2026.03.03. 20:39
Ezek is érdekelhetik