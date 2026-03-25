Nemzeti Sportrádió

Juhász Dorkáék már a török kosárdöntő küszöbén

2026.03.25. 08:30
Juhász Dorka 14-es mezben (Fotó: Galatasaray)
Címkék
Galatasaray kosárlabda török női kosárlabda-bajnokság Juhász Dorka
Juhász Dorka csapata, a Galatasaray megnyerte a török kosárlabda-bajnokság elődöntőjének első mérkőzését, ezzel egy győzelemre került a fináléba jutástól.

Az isztambuli csapat kedden 82–74-re legyőzte a vendég Emlak Konutot, a magyar válogatott centere 16 perc alatt 8 pontot dobott. Az egyik fél második sikeréig tartó párharc csütörtökön folytatódik a szintén isztambuli ellenfél csarnokában.

A másik elődöntő nyitányán a címvédő Fenerbahce 73–62-re legyőzte a Mersint.

A 26 éves Juhász a hónap elején tagja volt az ugyancsak Isztambulban rendezett világbajnoki selejtezőtornán a vb-részvételt 28 év után kiharcoló magyar válogatottnak, sőt, bekerült a viadal álomcsapatába is.

