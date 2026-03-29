Juhász Dorkáék hátrányban a török kosárdöntőben

2026.03.29. 19:10
Juhász Dorka (Fotó: Getty Images)
Galatasaray kosárlabda török kosárlabda-bajnokság Juhász Dorka
Juhász Dorka csapata, a Galatasaray 85–70-es vereséget szenvedett a Fenerbahce együttesétől a török női kosárlabda-bajnokság fináléjának első mérkőzésén.

Nem indult jól a Juhász Dorkát is foglalkoztató Galatasaraynak a török női kosárlabda-bajnokság döntője, az isztambuliak az első mérkőzésen idegenben kaptak ki a városi rivális Fenerbahcétól. A Fener 85–70-es győzelmével végződő vasárnapi összecsapáson a magyar játékos 18 percet töltött a parketten, ez idő alatt 4 pont, 2 lepattanó és 1 gólpassz került a neve mellé.

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc második meccsét szerdán rendezik. A 26 éves Juhász a hónap elején tagja volt az ugyancsak Isztambulban rendezett világbajnoki selejtezőtornán a vb-részvételt 28 év után kiharcoló magyar válogatottnak, sőt, bekerült a viadal álomcsapatába is.

 

