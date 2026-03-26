Juhász Dorkáék bejutottak a török kosárdöntőbe

Az isztambuli együttes kedden 82–74-re verte a vendég Emlak Konutot, akkor a magyar válogatott centere 16 perc alatt 8 pontot dobott. A csütörtöki második felvonás – amely 85–76-os végeredményt hozott – Juhász 18 perc alatt 7 pontot termelt és 6 lepattanót szedett.

A másik elődöntőben a címvédő Fenerbahce is 2–0-val bizonyult jobbnak a Mersinnél.

A 26 éves Juhász a hónap elején tagja volt az ugyancsak Isztambulban rendezett világbajnoki selejtezőtornán a vb-részvételt 28 év után kiharcoló magyar válogatottnak, sőt, bekerült a viadal álomcsapatába is.