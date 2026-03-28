Férfi kosárlabda NB I: szolnoki siker Zalaegerszegen

2026.03.28. 20:10
Darthard ponterős játékkal járult hozzá a Szolnok sikeréhez (Fotó: Czinege Melinda, archív)
Nem botlott a listavezető: az NHSZ-Szolnoki Olajbányász 94–73-as győzelmet aratott Zalaegerszegen a férfi kosárlabda NB I 24. fordulójában, és megerősítette vezető helyét.

Somogyi Ádám bokasérülés, míg Brady Skeens hátsérülés miatt nem játszhatott a Szolnokban, de az ő hiányuk sem volt probléma az Olajnál. 

A zalaegerszegi Tóth Ádámé volt az első kosár, és ez volt az utolsó alkalom, amikor a hazaiak vezettek. A Szolnok folyamatosan növelte előnyét, és már a nagyszünetben 28 pontos előnyben volt. A harmadik negyedben már többször is 30 pont volt a két csapat között, a záró tíz percben tudott csak közelebb kerülni a ZTE, de így is 21 ponttal kapott ki. A Szolnok már korábban bebiztosította elsőségét az alapszakaszban, a ZTE-nek viszont már csak matematikai esélye maradt a rájátszásra.

A másik négy mérkőzésen hazai győzelem született. Az Atomerőmű tartja jó formáját, hazai pályán nem adott esélyt a DEAC-nak, így sorozatban ötödik győzelmét ünnepelhette. Az utolsó helyezett OSE Lions meglepte az Alba Fehérvárt. A Sopron ellenben egymás után az ötödik vereségét szenvedte el, ezúttal hosszabbítás után maradt alul Kaposváron.

Jegyzőkönyvek később.

KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I, 24. FORDULÓ
Zalakerámia ZTE KK–NHSZ-Szolnoki Olajbányász 73–94 (14–26, 12–28, 21–27, 26–13)
Zalaegerszeg, 920 néző: V: Goda, Popgyákunik, Szilágyi. 
ZALAEGERSZEG: Hunter 12/6, Takács M. 1, Scherer 5/3, Varence 14/3, Tóth Á. 13. Csere: Glatz 2, Gatling 12/3, Bibbs 7/3, Kucsora 5/3, Csátaljay 2, Szalay, Mokánszki. Edző: Kosztasz Mexasz
SZOLNOK: KRNJAJSZKI 16/6, PALLAI 14/12, DARTHARD 18/9, Barnes 9/3, WOJCIK 14/3. Csere: Holt 5, RUDNER 10/9, Molnár 8, Dávid, Huszár. Edző: Vedran Bosnic
Az eredmény alakulása. 2. perc: 4–9. 6. p.: 4–16. 8. p.: 9–23. 13. p.: 14–35. 16. p.: 21–42. 19. p.: 23–50. 22. p.: 33–56. 28. p.: 42–72. 33. p.: 55–82. 39. p.: 71–94
MESTERMÉRLEG
Kosztasz Mexasz: – Sokat nem tudok mondani, szinte a pályán sem voltunk. Minden elemben fölénk nőtt és dominált az ellenfél, erre nincs magyarázat. Mindenkitől elnézést kérünk, ez többször nem fordulhat elő.
Vedran Bosnic: – Az elejétől fogva koncentráltunk, az agresszív védekezésünk sokat jelentett, emellett támadásban is összeszedettek voltunk, és jól dobtunk, ez a siker titka.

Atomerőmű SE–DEAC 106–72 (23–20, 26–16, 36–22, 21–14)
Paks, 800 néző V: Praksch, Minár, Kovács N. 
PAKS: Hawkins 7/3, EDWIN 15/3, BENKE 20/12, EILINGSFELD 10/3, Edosomwan 9. Csere: BLUIETT 21/12, Halmai 5, Révész 6, SMITH 13/3, Nagy. Edző: Kosztasz Flevarakisz
DEBRECEN: Tyus 10/6, Mócsán 4, Wade, KOVÁCS Á. 12/3, Osztojics 8/3. Csere: Pongó Máté 5/3, SZUBOTICS 15/6, Hőgye 11/9, Flasár B. , Gál 3, Varga F. 4/3, Várszegi. Edző: Pethő Ákos
Az eredmény alakulása. 4. perc: 7–11. 8. p.: 19-16. 14. p.: 34–26. 18. p.: 49–34. 24. p.: 68-39. 28. p.: 85–52. 34. p.: 89–60. 38. p.: 101–68
MESTERMÉRLEG
Kosztasz Flevarakisz: – Ismét megmutattuk, hogyan tud játszani a csapat, amikor egyben van. Nagyszerű győzelem volt, de ne felejtsük el, hogy a DEAC remek csapat. Most mindenki száz százalékot nyújtott, így helyet cseréltünk a tabellán. 
Pethő Ákos: – Nem azt játszottuk, amit megbeszéltünk. A Paks dinamikus, agresszív játékot mutatott, ami meglepett minket, és aminek nem találtuk az ellenszerét. Ostoba döntéseink miatt alakult így az eredmény. Ez a játék a következő kemény meccseken kevés lesz.

Kometa-KVGY Kaposvári KK–Sopron KC 95–91 (15–23, 25–20, 14–12, 24–23, 17–13) – hosszabbítás után
MVM-OSE Lions–Alba Fehérvár 108–104 (34–28, 15–22, 27–22, 32–32)
SZTE-Szedeák–NKA Universitas Pécs 89–82 (28–17, 30–25, 17–21, 14–19)

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyVL–KRelatív
1. Szolnok242222253–18370.958 46 
2. Szombathely241862180–19410.875 42 
3. Kaposvár241682230–21160.833 40 
4. Paks241592161–20130.813 39 
5. Fehérvár2414102213–20980.792 38 
6. Debrecen2414101977–20310.792 38 
7. Honvéd2413111970–19150.771 37 
8. Sopron2410141919–19450.708 34 
9. Körmend2410142126–22140.708 34 
10. Zalaegerszeg248161980–21560.667 32 
11. Pécs248161987–20660.667 32 
12. Kecskemét247171882–20570.646 31 
13. Oroszlány246182009–22170.625 30 
14. Szeged247171794–20750.625 30 

A Szegedtől egy pont levonva.

 

Legfrissebb hírek

Férfi kosárlabda NB I: a Szolnok magabiztosan verte a Sopront

Kosárlabda
2026.03.07. 19:36

Férfi kosárlabda: a Szolnok a Magyar Kupa első döntőse

Kosárlabda
2026.02.21. 19:10

Férfi kosárlabda NB I: a Szeged megóvja a Szolnok elleni meccsét

Kosárlabda
2026.02.11. 07:49

Az elemző, aki mindig jobb akar lenni – interjú Somogyi Ádámmal

Képes Sport
2026.02.09. 11:18

Vedran Bosnic: Megérdemeltük volna a továbbjutást

Kosárlabda
2026.01.15. 09:01

Kosárlabda: elhalasztják a vasárnapi Szeged–Szolnok mérkőzést

Kosárlabda
2026.01.09. 13:33

A Szolnok szoros mérkőzésen fektette két vállra a Falcót

Kosárlabda
2025.12.20. 18:32

Vedran Bosnic: Megleptük a mezőnyt

Kosárlabda
2025.12.18. 08:47
Ezek is érdekelhetik