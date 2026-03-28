Férfi kosárlabda NB I: szolnoki siker Zalaegerszegen

Somogyi Ádám bokasérülés, míg Brady Skeens hátsérülés miatt nem játszhatott a Szolnokban, de az ő hiányuk sem volt probléma az Olajnál.

A zalaegerszegi Tóth Ádámé volt az első kosár, és ez volt az utolsó alkalom, amikor a hazaiak vezettek. A Szolnok folyamatosan növelte előnyét, és már a nagyszünetben 28 pontos előnyben volt. A harmadik negyedben már többször is 30 pont volt a két csapat között, a záró tíz percben tudott csak közelebb kerülni a ZTE, de így is 21 ponttal kapott ki. A Szolnok már korábban bebiztosította elsőségét az alapszakaszban, a ZTE-nek viszont már csak matematikai esélye maradt a rájátszásra.

A másik négy mérkőzésen hazai győzelem született. Az Atomerőmű tartja jó formáját, hazai pályán nem adott esélyt a DEAC-nak, így sorozatban ötödik győzelmét ünnepelhette. Az utolsó helyezett OSE Lions meglepte az Alba Fehérvárt. A Sopron ellenben egymás után az ötödik vereségét szenvedte el, ezúttal hosszabbítás után maradt alul Kaposváron.

Jegyzőkönyvek később.

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I, 24. FORDULÓ

Zalakerámia ZTE KK–NHSZ-Szolnoki Olajbányász 73–94 (14–26, 12–28, 21–27, 26–13)

Zalaegerszeg, 920 néző: V: Goda, Popgyákunik, Szilágyi.

ZALAEGERSZEG: Hunter 12/6, Takács M. 1, Scherer 5/3, Varence 14/3, Tóth Á. 13. Csere: Glatz 2, Gatling 12/3, Bibbs 7/3, Kucsora 5/3, Csátaljay 2, Szalay, Mokánszki. Edző: Kosztasz Mexasz

SZOLNOK: KRNJAJSZKI 16/6, PALLAI 14/12, DARTHARD 18/9, Barnes 9/3, WOJCIK 14/3. Csere: Holt 5, RUDNER 10/9, Molnár 8, Dávid, Huszár. Edző: Vedran Bosnic

Az eredmény alakulása. 2. perc: 4–9. 6. p.: 4–16. 8. p.: 9–23. 13. p.: 14–35. 16. p.: 21–42. 19. p.: 23–50. 22. p.: 33–56. 28. p.: 42–72. 33. p.: 55–82. 39. p.: 71–94

MESTERMÉRLEG

Kosztasz Mexasz: – Sokat nem tudok mondani, szinte a pályán sem voltunk. Minden elemben fölénk nőtt és dominált az ellenfél, erre nincs magyarázat. Mindenkitől elnézést kérünk, ez többször nem fordulhat elő.

Vedran Bosnic: – Az elejétől fogva koncentráltunk, az agresszív védekezésünk sokat jelentett, emellett támadásban is összeszedettek voltunk, és jól dobtunk, ez a siker titka.

Atomerőmű SE–DEAC 106–72 (23–20, 26–16, 36–22, 21–14)

Paks, 800 néző V: Praksch, Minár, Kovács N.

PAKS: Hawkins 7/3, EDWIN 15/3, BENKE 20/12, EILINGSFELD 10/3, Edosomwan 9. Csere: BLUIETT 21/12, Halmai 5, Révész 6, SMITH 13/3, Nagy. Edző: Kosztasz Flevarakisz

DEBRECEN: Tyus 10/6, Mócsán 4, Wade, KOVÁCS Á. 12/3, Osztojics 8/3. Csere: Pongó Máté 5/3, SZUBOTICS 15/6, Hőgye 11/9, Flasár B. , Gál 3, Varga F. 4/3, Várszegi. Edző: Pethő Ákos

Az eredmény alakulása. 4. perc: 7–11. 8. p.: 19-16. 14. p.: 34–26. 18. p.: 49–34. 24. p.: 68-39. 28. p.: 85–52. 34. p.: 89–60. 38. p.: 101–68

MESTERMÉRLEG

Kosztasz Flevarakisz: – Ismét megmutattuk, hogyan tud játszani a csapat, amikor egyben van. Nagyszerű győzelem volt, de ne felejtsük el, hogy a DEAC remek csapat. Most mindenki száz százalékot nyújtott, így helyet cseréltünk a tabellán.

Pethő Ákos: – Nem azt játszottuk, amit megbeszéltünk. A Paks dinamikus, agresszív játékot mutatott, ami meglepett minket, és aminek nem találtuk az ellenszerét. Ostoba döntéseink miatt alakult így az eredmény. Ez a játék a következő kemény meccseken kevés lesz.

Kometa-KVGY Kaposvári KK–Sopron KC 95–91 (15–23, 25–20, 14–12, 24–23, 17–13) – hosszabbítás után

MVM-OSE Lions–Alba Fehérvár 108–104 (34–28, 15–22, 27–22, 32–32)

SZTE-Szedeák–NKA Universitas Pécs 89–82 (28–17, 30–25, 17–21, 14–19)

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA M Gy V L–K Relatív P 1. Szolnok 24 22 2 2253–1837 0.958 46 2. Szombathely 24 18 6 2180–1941 0.875 42 3. Kaposvár 24 16 8 2230–2116 0.833 40 4. Paks 24 15 9 2161–2013 0.813 39 5. Fehérvár 24 14 10 2213–2098 0.792 38 6. Debrecen 24 14 10 1977–2031 0.792 38 7. Honvéd 24 13 11 1970–1915 0.771 37 8. Sopron 24 10 14 1919–1945 0.708 34 9. Körmend 24 10 14 2126–2214 0.708 34 10. Zalaegerszeg 24 8 16 1980–2156 0.667 32 11. Pécs 24 8 16 1987–2066 0.667 32 12. Kecskemét 24 7 17 1882–2057 0.646 31 13. Oroszlány 24 6 18 2009–2217 0.625 30 14. Szeged 24 7 17 1794–2075 0.625 30

A Szegedtől egy pont levonva.