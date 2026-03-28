Férfi kosárlabda NB I: szolnoki siker Zalaegerszegen
Somogyi Ádám bokasérülés, míg Brady Skeens hátsérülés miatt nem játszhatott a Szolnokban, de az ő hiányuk sem volt probléma az Olajnál.
A zalaegerszegi Tóth Ádámé volt az első kosár, és ez volt az utolsó alkalom, amikor a hazaiak vezettek. A Szolnok folyamatosan növelte előnyét, és már a nagyszünetben 28 pontos előnyben volt. A harmadik negyedben már többször is 30 pont volt a két csapat között, a záró tíz percben tudott csak közelebb kerülni a ZTE, de így is 21 ponttal kapott ki. A Szolnok már korábban bebiztosította elsőségét az alapszakaszban, a ZTE-nek viszont már csak matematikai esélye maradt a rájátszásra.
A másik négy mérkőzésen hazai győzelem született. Az Atomerőmű tartja jó formáját, hazai pályán nem adott esélyt a DEAC-nak, így sorozatban ötödik győzelmét ünnepelhette. Az utolsó helyezett OSE Lions meglepte az Alba Fehérvárt. A Sopron ellenben egymás után az ötödik vereségét szenvedte el, ezúttal hosszabbítás után maradt alul Kaposváron.
Jegyzőkönyvek később.
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I, 24. FORDULÓ
Zalakerámia ZTE KK–NHSZ-Szolnoki Olajbányász 73–94 (14–26, 12–28, 21–27, 26–13)
Zalaegerszeg, 920 néző: V: Goda, Popgyákunik, Szilágyi.
ZALAEGERSZEG: Hunter 12/6, Takács M. 1, Scherer 5/3, Varence 14/3, Tóth Á. 13. Csere: Glatz 2, Gatling 12/3, Bibbs 7/3, Kucsora 5/3, Csátaljay 2, Szalay, Mokánszki. Edző: Kosztasz Mexasz
SZOLNOK: KRNJAJSZKI 16/6, PALLAI 14/12, DARTHARD 18/9, Barnes 9/3, WOJCIK 14/3. Csere: Holt 5, RUDNER 10/9, Molnár 8, Dávid, Huszár. Edző: Vedran Bosnic
Az eredmény alakulása. 2. perc: 4–9. 6. p.: 4–16. 8. p.: 9–23. 13. p.: 14–35. 16. p.: 21–42. 19. p.: 23–50. 22. p.: 33–56. 28. p.: 42–72. 33. p.: 55–82. 39. p.: 71–94
MESTERMÉRLEG
Kosztasz Mexasz: – Sokat nem tudok mondani, szinte a pályán sem voltunk. Minden elemben fölénk nőtt és dominált az ellenfél, erre nincs magyarázat. Mindenkitől elnézést kérünk, ez többször nem fordulhat elő.
Vedran Bosnic: – Az elejétől fogva koncentráltunk, az agresszív védekezésünk sokat jelentett, emellett támadásban is összeszedettek voltunk, és jól dobtunk, ez a siker titka.
Atomerőmű SE–DEAC 106–72 (23–20, 26–16, 36–22, 21–14)
Paks, 800 néző V: Praksch, Minár, Kovács N.
PAKS: Hawkins 7/3, EDWIN 15/3, BENKE 20/12, EILINGSFELD 10/3, Edosomwan 9. Csere: BLUIETT 21/12, Halmai 5, Révész 6, SMITH 13/3, Nagy. Edző: Kosztasz Flevarakisz
DEBRECEN: Tyus 10/6, Mócsán 4, Wade, KOVÁCS Á. 12/3, Osztojics 8/3. Csere: Pongó Máté 5/3, SZUBOTICS 15/6, Hőgye 11/9, Flasár B. , Gál 3, Varga F. 4/3, Várszegi. Edző: Pethő Ákos
Az eredmény alakulása. 4. perc: 7–11. 8. p.: 19-16. 14. p.: 34–26. 18. p.: 49–34. 24. p.: 68-39. 28. p.: 85–52. 34. p.: 89–60. 38. p.: 101–68
MESTERMÉRLEG
Kosztasz Flevarakisz: – Ismét megmutattuk, hogyan tud játszani a csapat, amikor egyben van. Nagyszerű győzelem volt, de ne felejtsük el, hogy a DEAC remek csapat. Most mindenki száz százalékot nyújtott, így helyet cseréltünk a tabellán.
Pethő Ákos: – Nem azt játszottuk, amit megbeszéltünk. A Paks dinamikus, agresszív játékot mutatott, ami meglepett minket, és aminek nem találtuk az ellenszerét. Ostoba döntéseink miatt alakult így az eredmény. Ez a játék a következő kemény meccseken kevés lesz.
Kometa-KVGY Kaposvári KK–Sopron KC 95–91 (15–23, 25–20, 14–12, 24–23, 17–13) – hosszabbítás után
MVM-OSE Lions–Alba Fehérvár 108–104 (34–28, 15–22, 27–22, 32–32)
SZTE-Szedeák–NKA Universitas Pécs 89–82 (28–17, 30–25, 17–21, 14–19)
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|V
|L–K
|Relatív
|P
|1. Szolnok
|24
|22
|2
|2253–1837
|0.958
|46
|2. Szombathely
|24
|18
|6
|2180–1941
|0.875
|42
|3. Kaposvár
|24
|16
|8
|2230–2116
|0.833
|40
|4. Paks
|24
|15
|9
|2161–2013
|0.813
|39
|5. Fehérvár
|24
|14
|10
|2213–2098
|0.792
|38
|6. Debrecen
|24
|14
|10
|1977–2031
|0.792
|38
|7. Honvéd
|24
|13
|11
|1970–1915
|0.771
|37
|8. Sopron
|24
|10
|14
|1919–1945
|0.708
|34
|9. Körmend
|24
|10
|14
|2126–2214
|0.708
|34
|10. Zalaegerszeg
|24
|8
|16
|1980–2156
|0.667
|32
|11. Pécs
|24
|8
|16
|1987–2066
|0.667
|32
|12. Kecskemét
|24
|7
|17
|1882–2057
|0.646
|31
|13. Oroszlány
|24
|6
|18
|2009–2217
|0.625
|30
|14. Szeged
|24
|7
|17
|1794–2075
|0.625
|30
A Szegedtől egy pont levonva.