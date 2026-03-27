Férfi kosárlabda NB I: nem játszhat már az idényben a Honvéd magyar válogatott játékosa

A fővárosi klub közösségi oldalának pénteki beszámolója felidézi, hogy Valerio-Bodon március közepén, a Falco KC Szombathely elleni győztes mérkőzés negyedik negyedben, egy sikeres hárompontos-kísérlet után rosszul fogott talajt, és megsérült a bokája. Az első vizsgálatok a törést kizárták, de az már akkor is biztosnak tűnt, hogy a szalagok megsérültek, így elsőre négy-hat hét kihagyást jósoltak az orvosok.

Ezt további vizsgálatok követték, az orvosi másodvélemény szerint pedig ennél hosszabb kihagyás vár a játékosra, akire így az alapszakasz hajrájában és a rájátszásban sem számíthat a Honvéd szakmai stábja.

A magyar válogatott július elején Finnország és Belgium ellen zárja a világbajnoki selejtezősorozat első szakaszát.