Vedran Bosnic: Megérdemeltük volna a továbbjutást

– Hogyan értékeli csapata szereplését a Bajnokok Ligájában?

– Kitűnő munkát végzett a klub, a játékosok, a stáb, a szurkolók nagyszerűek voltak, csúcs volt ebben a sorozatban részt venni – válaszolta a Nemzeti Sportnak Vedran Bosnic, a négy győzelemmel és öt vereséggel záró, az olasz Trieszt elleni playinpárharcot 2–1-re elveszítő NHSZ-Szolnoki Olajbányász bosnyák vezetőedzője. – A célunk nem annyira a playin elérése, mint inkább a tapasztalatszerzés volt, hogy harcban legyünk a továbbjutásért és méltó ellenfélként játsszunk a nálunk tehetősebb klubokkal.

– Mennyire nehezítette meg a helyzetüket, hogy a saját csarnokuk helyett Miskolcon kellett a hazai mérkőzéseiket lejátszaniuk?

– Nehezebb volt így, mintha a Tiszaligetben fogadtuk volna a riválisainkat, de nagyon köszönjük a DVTK Arénának és Miskolcnak a lehetőséget, tényleg otthon éreztük magunkat ebben a létesítményben, jó eredményeket is értünk el benne.

– A keddi, Trieszt elleni harmadik meccs vége elég fájóan alakult…

– Nem kommentálom az utolsó tizennégy másodpercet. Senki sem veheti el az eredményeinket, megérdemeltük volna a továbbjutást és a tizenhatba kerülést.

– Edzőként első idénye volt ebben a sorozatban, milyen tapasztalatokat szerzett?

– Sok évig irányítottam klubcsapatokat a FIBA Európa-kupában, a svéd és a bosnyák válogatottat szövetségi kapitányként a FIBA-sorozatokban, ez segített a helytállásban a BL-ben. Több lettem, sokat tanultam, s remélem, a tapasztalatokat a jövőben kamatoztatni tudom a munkámban.

– A csapatot sújtó sérülések mekkora befolyással voltak az eredményekre?

– Amit elértünk, az még nagyobb bravúr abban a tekintetben, hogy mindig hiányzott valaki. Ez nem kifogás, tény, s ez is mutatja, mennyire erősek voltunk csapatként, hogy így is találtunk pluszenergiákat ahhoz, hogy versenyben legyünk. A görög AEK, az olasz Trieszt vagy a lett Riga legyőzése pedig a klubtörténet nagy eredményei közé sorolható. Sok pozitív és negatív hozadéka is volt a szereplésnek, a sérülések az utóbbi, az önbizalom az előbbi kategóriába tartozik. Szét kell választani ezeket és ha lehet, elkerülni az újabb negatív élményeket.

– Vasárnap a Magyar Kupa negyeddöntőjében az éppen elődje, a tavaly a Szolnokkal bajnok Oliver Vidin által gardírozott Alba Fehérvár lesz az ellenfél a Tiszaligetben.

– Nem a legjobbkor jön ez a mérkőzés, nagyon sűrű volt a programunk az utóbbi hetekben, s most még nem tudjuk, ki játszhat. Kemény csatára számítunk, a csalódottságon túl kell tenni magunkat, de ez reményeim szerint sikerül, mert alapvetően versenyző típusú játékosok alkotják a keretet. A keddi végjáték miatt most mindenki csalódott, de együtt talpra állunk, és továbbra is próbálunk jó kosárlabdát játszani.