Vedran Bosnic: Megérdemeltük volna a továbbjutást
– Hogyan értékeli csapata szereplését a Bajnokok Ligájában?
– Kitűnő munkát végzett a klub, a játékosok, a stáb, a szurkolók nagyszerűek voltak, csúcs volt ebben a sorozatban részt venni – válaszolta a Nemzeti Sportnak Vedran Bosnic, a négy győzelemmel és öt vereséggel záró, az olasz Trieszt elleni playinpárharcot 2–1-re elveszítő NHSZ-Szolnoki Olajbányász bosnyák vezetőedzője. – A célunk nem annyira a playin elérése, mint inkább a tapasztalatszerzés volt, hogy harcban legyünk a továbbjutásért és méltó ellenfélként játsszunk a nálunk tehetősebb klubokkal.
– Mennyire nehezítette meg a helyzetüket, hogy a saját csarnokuk helyett Miskolcon kellett a hazai mérkőzéseiket lejátszaniuk?
– Nehezebb volt így, mintha a Tiszaligetben fogadtuk volna a riválisainkat, de nagyon köszönjük a DVTK Arénának és Miskolcnak a lehetőséget, tényleg otthon éreztük magunkat ebben a létesítményben, jó eredményeket is értünk el benne.
– A keddi, Trieszt elleni harmadik meccs vége elég fájóan alakult…
– Nem kommentálom az utolsó tizennégy másodpercet. Senki sem veheti el az eredményeinket, megérdemeltük volna a továbbjutást és a tizenhatba kerülést.
– Edzőként első idénye volt ebben a sorozatban, milyen tapasztalatokat szerzett?
– Sok évig irányítottam klubcsapatokat a FIBA Európa-kupában, a svéd és a bosnyák válogatottat szövetségi kapitányként a FIBA-sorozatokban, ez segített a helytállásban a BL-ben. Több lettem, sokat tanultam, s remélem, a tapasztalatokat a jövőben kamatoztatni tudom a munkámban.
– A csapatot sújtó sérülések mekkora befolyással voltak az eredményekre?
– Amit elértünk, az még nagyobb bravúr abban a tekintetben, hogy mindig hiányzott valaki. Ez nem kifogás, tény, s ez is mutatja, mennyire erősek voltunk csapatként, hogy így is találtunk pluszenergiákat ahhoz, hogy versenyben legyünk. A görög AEK, az olasz Trieszt vagy a lett Riga legyőzése pedig a klubtörténet nagy eredményei közé sorolható. Sok pozitív és negatív hozadéka is volt a szereplésnek, a sérülések az utóbbi, az önbizalom az előbbi kategóriába tartozik. Szét kell választani ezeket és ha lehet, elkerülni az újabb negatív élményeket.
– Vasárnap a Magyar Kupa negyeddöntőjében az éppen elődje, a tavaly a Szolnokkal bajnok Oliver Vidin által gardírozott Alba Fehérvár lesz az ellenfél a Tiszaligetben.
– Nem a legjobbkor jön ez a mérkőzés, nagyon sűrű volt a programunk az utóbbi hetekben, s most még nem tudjuk, ki játszhat. Kemény csatára számítunk, a csalódottságon túl kell tenni magunkat, de ez reményeim szerint sikerül, mert alapvetően versenyző típusú játékosok alkotják a keretet. A keddi végjáték miatt most mindenki csalódott, de együtt talpra állunk, és továbbra is próbálunk jó kosárlabdát játszani.
|Hatalmas vitákat robbantott ki, hogy a keddi mérkőzés utolsó pillanatában, 0.3 másodperccel a dudaszó előtt zsákolni készülő amerikai Brady Skeens ellen szabályos volt-e a mexikói Juan Toscano-Anderson szerelési kísérlete (szerintünk nem), amelynek láttán a találkozó horvát játékvezetője, az oldalvonalnál helyezkedő Martin Vulic faultot jelző mozdulatot (ökölbe szorított, magasba emelt kéz) tett egy pillanatra, ám utána kinyitotta a tenyerét és nem ment a zsűriasztalhoz, azaz látszólag meggondolta magát. Így az Olaj centere nem állhatott a büntetővonalra, s mivel a szabálytalanságot hivatalosan nem jelezték, a meccs véget ért, a triesztiek 87–86-ra nyertek és bejutottak a második csoportkörbe. Az esettel és a szolnokiak szereplésével kapcsolatban a Nemzeti Sport megkereste Báder Mártont, az MKOSZ elnökét.
„Mindenekelőtt gratulálok a Szolnoknak, a játékosoknak, a stábnak, a szurkolóknak, mert a BL-ben már a harminckettő közé kerülni, eljutni a playinig úgy, hogy a csapatkapitány Pallai Tamás menet közben megsérült, hatalmas dolog – mondta a játékosként és sportigazgatóként korábban a Szolnokkal magyar bajnokságot és Magyar Kupát is nyerő korábbi center. – A csapat nagy tartásról tett tanúbizonyságot a Trieszt elleni párharcban, fantasztikusan játszottak, büszkék lehetnek magukra, s mi, a magyar kosárlabdáért dolgozók is azok vagyunk rájuk. Sajnálom a búcsút, azt is, ahogyan megtörtént. A játékvezetők tevékenységének elemzését meghagynám azoknak, akik ezzel foglalkoznak hivatalosan, de én is hiányoltam a sípszót Skeens utolsó pillanatos akciójánál. Kiemelném a válogatott Somogyi Ádámot, aki fantasztikusan teljesített az egész sorozatban, s külön öröm, hogy egy majdnem a tizenhatba jutó gárdában a magyarok és a külföldiek egyenrangúan tolják a csapat szekerét.”
|„Természetesen néztem a mérkőzést. A fault tényéhez és hogy időben volt-e vagy sem, szerintem nem fér kétség. A bírók munkájának is van egy speciális lélektana, ha itt a különbség két pont lett volna, biztos vagyok benne, hogy befújják a személyi hibát. Természetesen ez nem lehet befolyásoló tényező, de higgyék el nekem, ez így lett volna. A mérkőzés utáni közvetlen reakciójuk is azt mutatta, hogy érezték a fault tényét és azt, hogy hibáztak. Nem kell semmi rosszat gondolni vagy tudatosságot keresni ebben. Ma fáj, de az idény megy tovább, és biztos vagyok benne, hogy a szolnoki csapat még sok örömet és boldogságot szerez a szurkolóinak. Majd az élet megadja azt a szituációt is, amikor fordítva lesz, csak arra nem emlékszünk olyan jól, hiszen a „tragédiák” jobban megragadnak az emlékezetben.”
FÉRFI KOSÁRLABDA BAJNOKOK LIGÁJA, RÁJÁTSZÁS A NYOLCADDÖNTŐÉRT
3. MÉRKŐZÉS, MISKOLC
NHSZ-SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ–PALLACANESTRO TRIESTE (olasz) 86–87 (21–28, 17–15, 25–21, 23–23)
Miskolc, 1000 néző. Vezette: Liszka (lengyel), Vulic (horvát), Marques (portugál)
SZOLNOK: SOMOGYI 25, Darthard 6, HOLT 8/6, Skeens 9, Barnes 12/6. Csere: Rudner 6/6, KRNJAJSZKI 20/3, Molnár M., Vrbac. Edző: Vedran Bosnic
TRIESTE: Ruzzier 8/6, TOSCANO-ANDERSON 12/3, RAMSEY 19/3, BROOKS 14/3, Uthoff 8/6. Csere: Brown 10/3, Candussi 14/9, Moretti, Deangeli 2. Edző: Israel González
Az eredmény alakulása. 4. perc: 6–5. 5. p.: 11–9. 7. p.: 11–17. 9. p.: 18–25. 12. p.: 21–30. 15. p.: 25–34. 16. p.: 29–34. 17. p.: 34–37. 18. p.: 34–41. 19. p.: 38–41. 21. p.: 43–43. 23. p.: 43–50. 25. p.: 45–54. 26. p.: 52–56. 29. p.: 57–58. 30. p.: 60–58. 31. p.: 63–66. 32. p.: 65–69. 35. p.: 69–78. 36. p.: 79–78. 40. p.: 86–85
Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–1 a Trieste javára.