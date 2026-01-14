Euroliga: az Olympiakosz kiütötte a Partizant Belgrádban
A férfi kosárlabda Euroliga alapszakaszának 22. fordulójában az Olympiakosz idegenben 104–66-ra legyőzte a Partizan Beogradot.
Győzelmének köszönhetően az Olympiakosz feljött az alapszakasz tabellájának hatodik helyére, míg a szebb napokat is látott Partizan továbbra is az utolsó helyen áll – hat győzelem mellett ez már a 16. veresége volt neki. A belgrádi gárda még Zseljko Obradovics irányításával kezdte meg az idényt, a legendás mester azonban a gyenge eredmények miatt decemberben távozott posztjáról.
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 22. FORDULÓ
Partizan Beograd (szerb)–Olympiakosz (görög) 66–104 (17–20, 13–32, 13–27, 23–25)
