Chema Rodríguez: Megvannak a képességeink ahhoz, hogy felvegyük a harcot a legjobbakkal

A spanyol szakember az európai szövetség honlapjának adott interjújában hangsúlyozta, hogy a magyar együttes azóta jó úton jár, mióta 2019-ben tagja lett a stábnak, még ha ez a részben hazai rendezésű, 2022-es kontinensviadalon nem is jött ki: a magyar válogatott akkor csak a 15. helyen zárt.

„Előtte az Eb-n kilencedikek, a vb-n pedig ötödikek lettünk, amióta pedig én vagyok a szövetségi kapitány, stabil a csapatunk alapja. Mindig próbálunk előrelépni bizonyos dolgokban, de azt gondolom, a legfontosabb az, hogy mindig magunkra koncentráljunk” – fogalmazott a szakember, akinek vezetésével a magyar válogatott két éve Eb-ötödik lett, míg a legutóbbi két világbajnokságon egyaránt negyeddöntős volt.

„Elképesztően nehéz feladat, hogy egy helyezést előre lépjünk az idei tornán, mivel legalább tizenöt olyan válogatott van, amely képes elődöntőbe jutni. Remélem, mi is ezek egyike vagyunk, a recept pedig egyszerű: meg kell nyerned az első hét meccsedet, és máris négy között vagy. A viccet félretéve, ahhoz, hogy sikeres legyél, minden játékosra szükséged van, koncentráltnak kell lenned, és természetesen szerencse is kell hozzá” – adta meg a remélt magyar siker receptjét Rodríguez.

A tréner kiemelte, családként tekint a válogatottra, és számára kiemelten fontos, hogy olyan közösség alakuljon ki, amelyben akármi is történik, mindenki küzd a másikért.

„Szeretem ezeket a srácokat. Nem számít, valaki mennyire fiatal vagy tapasztalt, mindenkinek megvannak a képességei ahhoz, hogy felvegye a harcot Európa legjobbjaival. Mindig izgatott vagyok, amikor találkozunk, azt gondolom, ezúttal is remek a légkör a válogatottban, ami elengedhetetlen a sikeres szerepléshez” – mondta a tréner.

A 46 éves szövetségi kapitány kiemelte, most csak a lengyelek elleni nyitómeccsre készülnek, a többi csoportkörös ellenféllel – az olaszokkal és az izlandiakkal – egyelőre nem foglalkoznak. Meglátása szerint a jó rajt alapjaiban befolyásolhatja minden válogatott Eb-szereplését, az ő céljuk pedig egyértelműen a továbbjutás.

„Ha a csapatom a saját játékát tudja majd játszani és a végsőkig küzd együtt, egymásért, akkor jó lesz az Eb. Ha sikerülne megismételni a két évvel ezelőtti eredményt, az hatalmas siker lenne” – zárta mondanivalóját nemzeti csapatunk főnöke.

A középdöntőbe az első két helyen végző válogatott kerül a dán, norvég és svéd közös rendezésű viadalon.

A magyar férfiválogatott 20 fős kerete:

Kapusok: BARTUCZ László (MT Melsungen, német), PALASICS Kristóf (MT Melsungen), ANDÓ Arián (MOL Tatabánya KC)

Jobbszélsők: IMRE Bence (THW Kiel, német), SZILÁGYI Benjámin (OTP Bank-Pick Szeged), RODRÍGUEZ Pedro (MOL Tatabánya)

Jobbátlövők: ILIC Zoran (Orlen Wisla Plock, lengyel), ÓNODI-JÁNOSKÚTI Máté (USAM Nimes Gard, francia)

Irányítók: FAZEKAS Gergő (Orlen Wisla Plock), HANUSZ Egon (Cesson Rennes, francia), LUKÁCS Péter (Elverum), PERGEL Andrej (La Rioja, spanyol)

Beállók: BÁNHIDI Bence (OTP Bank-Pick Szeged), PAPP Tamás (MOL Tatabánya KC), ROSTA Miklós (Dinamo Bucuresti, román), SIPOS Adrián (MT Melsungen)

Balátlövők: BODÓ Richárd (OTP Bank-Pick Szeged), LIGETVÁRI Patrik (ONE Veszprém HC), SZITA Zoltán (Orlen Wisla Plock)

Balszélsők: BÓKA Bendegúz (Balatonfüredi KSE), SZILÁGYI Benjámin (OTP Bank-Pick Szeged)

A válogatott felkészülési programja:

2026. január 9., 19.00: Magyarország–Románia

Az Európa-bajnokság csoportjai:

A-csoport (Herning): Németország, Spanyolország, Ausztria, Szerbia

B-csoport (Herning): Dánia, Portugália, Észak-Macedónia, Románia

C-csoport (Oslo): Franciaország, Norvégia, Csehország, Ukrajna

D-csoport (Oslo): Szlovénia, Feröer, Montenegró, Svájc

E-csoport (Malmö): Svédország, Horvátország, Hollandia, Grúzia

F-csoport (Kristianstad): MAGYARORSZÁG, Izland, Lengyelország, Olaszország

A magyar válogatott csoportmérkőzései:

2026. január 16., 20.30: Magyarország–Lengyelország

2026. január 18., 20.30: Olaszország–Magyarország

2026. január 20., 20.30: Magyarország–Izland