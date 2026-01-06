Nemzeti Sportrádió

Vámos Petra nem tér haza, kitölti szerződését a Metznél

2026.01.06. 12:26
Vámos Petrának másfél idénye még biztosan van Franciaországban (Fotó: Imago)
Hiába a hazai érdeklődés, a magyar válogatott Vámos Petra a Metz kézilabdázója marad – számolt be róla a Moselle.tv a vezetőedző, Emmanuel Mayonnade szavaira hivatkozva.

A Metz Handball hétfőn szerződést hosszabbított Emmanuel Mayonnade vezetőedzővel, aki ezt követően többek között Vámos Petra helyzetére is kitért. A 25 éves irányító iránt állítólag Magyarországról érdeklődtek, de a játékos úgy döntött, hogy kitölti a 2027 nyaráig szóló szerződését.

„Nagy rajongói vagyunk a játékának, az alázatának és a személyiségének is. Olyan ő számunkra, mint egy új igazolás” – mondta sajtótájékoztatóján Mayonnade, aki kiemelte Vámos őszinte kötődését is a klubhoz.

A metzi csapatnak egy másik magyar válogatott kézilabdázója is van Albek Annak személyében, neki szintén másfél évig érvényes még a megállapodása.

A Metz eddig 27 fontos trófeát hódított el története során: nyolc francia bajnoki címet és hat Francia Kupa-diadalt Mayonnade vezetésével könyvelt el. A 42 éves tréner négy alkalommal a Bajnokok Ligája négyes döntőjéig is elnavigálta a csapatot.

 

