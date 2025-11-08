Sopronban is nyert a címvédő Szolnok a férfi kosár NB I-ben

Bővebben később.

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ

8. FORDULÓ

ATOMERŐMŰ SE–DUNA ASZFALT-DTKH KECSKEMÉT 81–72 (12–20, 27–14, 23–12, 19–26)

Paks, 800 néző V: Földházi, Kovács N., Nepp.

PAKS: Bluiett, HICKS 22/3, BENKE 18/9, RÉVÉSZ 14/6, EDOSOMWAN 9. Csere: EDWIN 17/3, Krivacsevics 1, Halmai, Géringer. Edző: Alexandar Joncsevszki

KECSKEMÉT: SEPPÄLÄ 18/9, Karahodzsics 1, TOMASEVICS 9/3, JÄRVI 15/6, Wittmann. Csere: Schöll 4, Kelenföldi 2, Tóth B. 5/3, DAUTOVICS 18/9. Edző: Ivkovics Sztojan

Az eredmény alakulása. 4. perc: 3–0. 8. p.: 10–12. 14. p.: 23–26. 18. p.: 35–28. 24. p.: 50–35. 28. p.: 61–42. 34. p.: 66-59. 38. p.: 75–67

MESTERMÉRLEG

Alexandar Joncsevski: – Nagy nyomás volt rajtunk a meccs elején, hiszen nem úgy indult a bajnokság, ahogy terveztük, plusz a rotációnk is kisebb lett Eilingsfeld János sérülése miatt. Az első negyed után már a mi akaratunk érvényesült, mi diktáltuk a tempót, s bár a végén felzárkózott a Kecskemét, okosan játszottunk, és nem engedtük, hogy átvegye a vezetést.

Ivkovics Sztojan: – Jó meccset tudtunk játszani, nem voltak alattomosságok, verekedések, élvezhető találkozó volt a nézők számára, az egyetlen ember, aki nem élvezte, én voltam, hiszen szerettem volna győzni, ez most nem sikerült. Kis rotációval dolgoztunk, faultproblémáink is voltak, és a hétközi meccs miatt a regeneráció is rövidebb volt. Ha a Paks is játszott volna szerdán, teljesen más meccs lett volna.

EGIS KÖRMEND–ALBA FEHÉRVÁR 108–96 (21–23, 32–29, 25–18, 30–26)

Körmend, 1950 néző. V: Cziffra, Minár, Földesi.

KÖRMEND: MOORE 25/6, Hansen, Durázi 13/3, AVERY 16/6, GRIMES 15. Csere: Ferencz 5/3, IVOSEV 17, Kelly 15/9, Kiss B. 2, Kiss M. Megbízott edző: Kocsis Tamás

SZÉKESFEHÉRVÁR: Pongó Marcell 12, Takács Martin 2, Bigelow 13/9, Philmore 4, Omenaka 6. Csere: JOSEPH 14/6, VOJVODA 28/6, FILIPOVICS 10, Stuckman, Németh 7/3. Edző: Lluis Riera Marti

Az eredmény alakulása. 3. perc: 2–6. 7. p.: 19–17. 12. p.: 32–33. 16. p.: 41–38. 23. p.: 57–56 27. p.: 70–60. 32. p.: 78–73. 36. p.: 92–89. 38. p.: 103–96. Kipontozódott: Hansen (33. p.) Omenaka (35. p.)

MESTERMÉRLEG

Kocsis Tamás: – Örülök annak, hogy a játékosok ezúttal betartották a taktikai utasításokat, csapatként játszottunk, úgy, ahogy azt megbeszéltük és az edzéseken gyakoroltuk. Egyelőre a támadásban vagyunk erősebbek és hatékonyabbak, de a jövőben a védekezésünkön is kell majd javítani. Aki pályára került, igyekezett a tudása legjavát nyújtani, ez szinte mindenkinek sikerült is.

Lluis Riera Marti: – Megérdemelték a hazaiak győzelmet. A védekezésre nem fordítottunk elegendő energiát, sok pontot kaptunk, ezen a továbbiakban javítanunk kell. Végig szoros volt a találkozó, a Körmend a végjátékban okosabban és pontosabban játszott, nekünk már nem maradt energiánk a fordításra.

FALCO-VULCANO ENERGIA KC SZOMBATHELY–SZTE-SZEDEÁK 100–83 (22–21, 25–21, 29–21, 24–20)

Szombathely, 2840 néző. V: Kapitány, Jakab, Horváth Cs.

SZOMBATHELY: Váradi 7/3, TANOH DEZ 14, Novakovics 2, BOGNÁR 6, BELO 11. Csere: Keller Á. 5/3, WÓJCIK 15/6, PERL 30/9, Jovanovics 4, Whelan 6/6, Verasztó, Herger. Edző: Milos Konakov

SZEGED: MOSS 19/12, KERPEL-FRONIUS 10, CSEH 14/3, DRENOVAC 17/3, Anda 8. Csere: Kiss-Leizer 4, Zsíros 5/3, Polányi 6/6, Kiss V., Papp, Vilmányi, Körtvélyessy. Edző: Simándi Árpád

Az eredmény alakulása. 3. perc: 0–8. 9. p.: 17–16. 14. p.: 28–28. 17. p.: 40–35. 20. p.: 47–42. 23. p.: 57–49. 25. p.: 64–51. 30. p.: 76–63. 33. p.: 81–65. 35. p.: 81–77. 37. p.: 91–83. 39. p.: 98–83

MESTERMÉRLEG

Milos Konakov: – A Szeged megnehezítette a dolgunkat. Mi nem úgy kezdtünk, ahogyan elterveztük – miután a játékosaim megtudták, hogy két kulcsembere hiányzik az ellenfélnek, mintha kiengedtek volna. Erőltetett menetben vagyunk, tudom, hogy nem lehet minden meccsen nagy energiával, mindig tökéletesen játszani, de a játékosaim testbeszéde nagyon nem tetszett. Ezért is rotáltunk sokat, és nagyjából a harmadik negyedben megtaláltuk az ideális csapatot. Örülök, hogy nyertünk.

Simándi Árpád: – Nyilván erősebb a szombathelyi csapat kerete a miénknél, jelen helyzetünkben pedig még inkább, hiszen sérülések nehezítik a dolgunkat. De örülök, hogy sikerült megráncigálni az oroszlán bajszát. Nekünk nem a Falcót kell legyőznünk, de voltak jó pillanatainak a meccsen. Most az a legfontosabb, hogy visszatérjenek a sérültjeinek, és végre teljes kerettel edzhessünk, játszhassunk.

SOPRON KC–NHSZ–SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ 75–89 (26–26, 17–19, 20–23, 12–21)

Sopron, 2000 néző. V: Nagy V., Popgyákunik, dr. Németh P.

SOPRON: THOMPSON 14/9, Nelson 7/6, Hajdu 5/3, Flasár 8, Manjgafic 9/3. Csere: Meszlényi 2, Kucsera 10/6, Struger 3, TAKÁCS KRISTÓF 13/3, Csendes 2, Kovács B. 2. Edző: Gasper Potocnik

SZOLNOK: SOMOGYI 17/3, PALLAI 17/6, Holt 2, BARNES 17/9, SKEENS 22. Csere: Vrabac 2, Molnár M., Rudner 3/3, Krnjajszki 9/3. Edző: Vedran Bosnic

Az eredmény alakulása. 4. p.: 4–7. 8. p.: 23–18. 12. p.: 30–31. 15. p.: 32–37. 18. p.: 41–38. 22. p.: 43–49. 26. p.: 54–64. 28. p.: 54–68. 32. p.: 63–71. 35. p.: 66–73. 38. p.: 71–76. Kipontozódott: Takács K. (40. p.)

MESTERMÉRLEG

Gasper Potocnik: – Kemény mérkőzés volt, és szoros is, két-három labdányi különbség volt, talán a végeredmény többet mutat, mint ami a valóságban volt. Úgy gondolom, összességében kicsivel jobb volt a Szolnok. Mi a legjobbunkat nyújtottuk egy nagyon kemény ellenféllel szemben, amely nem engedte, hogy a saját játékunkat játsszuk. Sajnos kulcspillanatokban nem tudtuk úgy kivitelezni a tervet, ahogy akartuk, vagy a Szolnok vette el a ritmusunkat, ennek pedig ez lett az eredménye.

Vedran Bosnic: – Minőségi kosárlabda mérkőzés volt! Úgy gondolom, hogy mindenki, aki megtekintette, élvezte is, mert mindkét csapat mindent beleadott. Tudtuk, hogy nagyon nehéz meccs lesz, hogy agresszíven fognak védekezni a hazaiak, de jár a gratuláció a játékosaimnak a remek hozzáállásukhoz, mert negyven percen keresztül koncentráltunk a számunkra nagyon fontos dolgokra, és ezért nyertük meg a mérkőzést. Különösen a második félidőben, amikor sebességet váltottunk, és még abban a két percben is, amikor a Sopron visszajött a meccsbe. Megérdemelt győzelmet arattunk.

DEAC–NKA UNIVERSITAS PÉCS 87–83 (23–21, 22–21, 19–20, 23–21)

Debrecen, 800 néző. V: Mészáros, Makrai, Sörlei.

DEAC: TYUS 22/15, Pongó Máté 6, Wade 6, Kovács Á. 4, OSZTOJICS 10. Csere: MÓCSÁN 15/15, Szubotics 10/3, Hőgye 9/9, Gáspár 2, Neuwirth 3/3. Edző: Pethő Ákos

PÉCS: Bor 2, CSARAPICS 16/6, DURMO 16/3, MELEG 17/3, POHTO 14. Csere: Lukácsi 14/6, Brbaklics 4, Rátgéber T., 2, Mezőfi. Edző: Bojan Szalatics

Az eredmény alakulása. 3. perc: 4–8. 6. p.: 10–17. 10. p.: 23–21. 13. p.: 23–27. 17. p.: 34–29. 21. p.: 45–45. 25. p.: 61–53. 30. p.: 61–62. 34. p.: 72–66. 38. p.: 74–77. 40. p.: 80–78. Kipontozódott: Kovács Á. (36.p), Osztojics (40.p), Rátgéber T. (40.p.)

MESTERMÉRLEG

Pethő Ákos: – A győzelmünk kulcsa az volt, hogy a második félidőre rendbe tettük a lepattanózásunkat. A végjátékban nagy dobásokat értékesítettünk, amik azért mehettek be, mert végig pozitív volt a hozzáállásunk, hittünk egymásban. Köszönettel tartozom a stábomnak, hiszen nem mindennapi munkát fektettek abba, hogy nyolc nap alatt három mérkőzésre is felkészítsék a csapatot.

Bojan Szalatics: – Sokadik alkalom, hogy egy vagy két labdabirtoklás dönti el a mérkőzésünket. Ezúttal sem volt szerencsénk. Azon kell dolgoznunk, hogy a jövőben ne csak a negyedik negyedben, hanem lehetőleg az egész mérkőzésen jó döntéseket hozzunk, főleg védekezésben. Tanulunk a történtekből és erősebben térünk vissza.

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA M Gy V L–K Relatív P 1. Szolnok 8 8 – 717–602 1.000 16 2. Szombathely 8 7 1 725–628 0.938 15 3. Sopron 8 6 2 697–649 0.875 14 4. Honvéd 7 4 3 579–551 0.786 11 5. Fehérvár 8 4 4 740–730 0.750 12 6. Kaposvár 8 4 4 726–721 0.750 12 7. Körmend 8 4 4 729–746 0.750 12 8. Debrecen 8 4 4 637–689 0.750 12 9. Paks 7 3 4 632–621 0.714 10 10. Kecskemét 8 3 5 636–683 0.688 11 11. Oroszlány 7 2 5 576–609 0.643 9 12. Zalaegerszeg 7 2 5 585–621 0.643 9 13. Szeged 8 2 6 612–698 0.625 10 14. Pécs 8 1 7 641–684 0.563 9

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, amíg azonban nem játszik mindegyik csapat egymással, a tabellában a pontkülönbség dönt.