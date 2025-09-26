Végre nem egyesélyes! – kezdődik a férfi kosárlabda NB I új idénye

Idén az elődöntőben, jövőre meglehet, hogy a fináléban csap össze a bajnok Szolnok hátvédje, Somogyi Ádám (30) és a paksi Eilingsfeld János (Fotó: Kovács Péter)

MEGLEPETÉSEKKEL TARKÍTOTT, furcsa, talán kissé ellentmondásos idényt követő szünet után pénteken Sopronban elrajtol a férfibajnokság 2025–2026-os kiírása. Ahhoz, hogy tisztában legyünk az előttünk álló jó nyolc hónapnyi, remélhetőleg izgalmas tusakodás esélyeivel, először is vissza kell tekintenünk arra, mi történt legutóbb.

Az évadnak toronymagas favoritként nekivágó, sorozatban hatodik aranyára hajtó Falco az alapszakaszban veretlenül gázolt át a mezőnyön, és megnyerte a Magyar Kupát is Kaposváron a Körmend ellen. A playoffban egy vereséget szenvedett el Székesfehérváron, így ért a döntőbe, amelyben az idény közben többek között a Spanyolországból hazatérő Somogyi Ádámmal megerősödő Szolnokkal találkozott és óriási meglepetésre 3–0-ra kikapott, az Olajbányász 2018 után ismét bajnok lett. Az eredményen kívül az is váratlan és megdöbbentő volt, hogy a három meccs­ből kétszer otthon, Szombathelyen sem volt esélye győzni Milos Konakov vezetőedző alakulatának, amely bár az elveszített első találkozó után Szolnokon sokáig vezetett, a montenegrói Bojan Szubotics dudaszós triplája miatt ott is kikapott.

A több napig tartó jászsági fieszta kijózanodással ért véget nagyjából egy héttel a klub kilencedik bajnoki aranyérmének megszerzése után: a sikerkovács szerb edző, Oliver Vidin távozott. A Bajnokok Ligája főtáblájára alanyi jogon felkerülő piros-feketék gyorsan reagáltak, a bosnyák Vedran Bosnic vette át a stafétabotot Vidintől, és sikerült maradásra bírni Somogyit, Pallai Tamás csapatkapitányt, Rudner Gábort, Krnjajszki Boriszt, és a soproni Molnár Márton is az Olajt választotta. Egyelőre nem tudni, hogy az edzőváltás és a teljes légióssor lecserélése után pontosan milyen játékerőt képvisel a Szolnok, de az edzőmeccseken látottak alapján a Tisza partján ismét bajnokesélyes gárda alakul. A bajnoki címvédő a BL-ben a görög AEK Athénnal, a lett Rigával és egy selejtezős riválissal került egy csoportba, de a hazai pálya előnyét csak a diósgyőri DVTK Arénában „élvezheti”, mert a világbajnoki előselejtezőben még elfogadott Tiszaligeti Sportcsarnokot a nemzetközi szövetség (FIBA) erre a sorozatra már nem engedélyezte…

A Falco egyértelműen motivációs gondokkal küszködött az előző idény végén, ami érthető, hiszen egymást követő öt bajnoki címet szerzett a sárga-fekete alakulat 2019 és 2024 között. A Szolnokról érkező szerb Sztra­hinja Jovanoviccsal erősödő együttes nem kezdte jól az évadot: 19 pontos előnyről kikapott a portugál Portótól a BL-selejtező első meccsén, így csak a FIBA Európa-kupában versenyezhet.

A Pakstól ugyan Kosztasz Flevarakisz családi okokra hivatkozva távozott, a csapattal a Magyar Kupában és az NB I-ben is bronzérmet szerző görög szakembert a macedón Alekszandar Joncsevszki váltotta, a magyar kulcsemberek, Benke Szilárd, Eilingsfeld János és Révész Ádám maradtak, míg Krivacsevics Márkó érkezett. Az újonc Shereef Mitchellen kívül rutinos és minőségi légiósok csatlakoztak az együtteshez, amely így talán erősebb is lesz, és mélyebbek a rotációs lehetőségei, mint az előző garnitúra. Éppen ezért gondoljuk úgy, hogy bajnok­esélyes lehet a paksi gárda. Valami hasonló érzés járhatja át az Alba-drukkereket is azután, hogy az utolsó légióst is bejelentette az ötszörös magyar bajnok. Az előző évadban kiábrándítóan teljesítő, csak nyolcadik helyen végző csapat új vezetőedzővel, a spanyol Lluís Rierával készül a Sopron elleni nyitányra; visszatért Pongó Máté és a nigériai Godwin Omenaka; csatlakozott Filipovics Stefan és természetesen maradt Vojvoda Dávid, szóval újra felébredt a remény a kék-fehérek híveiben.

A legfontosabb változás az előző évekhez képest – hiszen 2021 óta gyakorlatilag a Falco sikere borítékolható volt és csak az ezüstérmes kilétének megjóslása okozott fejtörést a rajt előtt –, hogy nincs egyértelmű favorit, szerintünk a Szolnok, Paks, Falco, Alba négyesből bármelyik ünnepelhet. Kezdhettük volna cikkünket azzal is, hogy mekkora jelentőségű az idény során érvénybe lépő új „magyarszabály”, vagyis hogy két hazai nevelésű játékosnak minden meccs minden percében a parketten kell tartózkodnia, de mivel öt légiós is ott lehet a 12-es keretben, nem valószínű, hogy földindulásszerű megújulást eredményez a kezdeményezés.

NS-SZAKÉRTŐ: BOROS Zoltán, korábbi 88-szoros válogatott

„A bajnok Szolnoknál az edzőváltás után is magasan van a léc, helyt kell állni a Bajnokok Ligájában is, de biztos alapnak számít, hogy Lukács Norbert kivételével a magyarok maradtak, és még egy megbízható válogatott center, Molnár Márton is csatlakozott. Jónak tűnnek a légiósok is, ismét erős lesz a csapat. A trónfosztott Falcónál nagy kérdés, hogy a BL-kiesés milyen mély nyomot hagy, kissé meglepő volt, hogy a Porto elleni selejtezőben 19 pontos előnyről kaptak ki a szombathelyiek, az előző években ennyit meg tudtak tartani. Újak a légiósok, de nekem úgy tűnik, Pongó Marcell egyelőre hiányzik, nincs megfelelő rotáció. A Paksot minimum a négy közé várom, ezúttal a döntő is elérhető – a külföldieken sok múlik, egy labda van a pályán, ha jól megosztoznak a magyar kulcsjátékosokkal és csapatként játszanak, aranyvárományosak lehetnek. Az Alba jól igazolt, erős a kerete, ha jó lesz a csapatkohézió, minimum éremesélyes lesz. Az új „magyarszabály” miatt lehet, hogy a színvonal csökken, a sok fiatalnak élnie kell a lehetőséggel, nagyon kíváncsi leszek, melyik együttes hogyan oldja meg ezt a kötelező feladatot.”

AZ IDÉNY…

…FELFEDEZETTJE LEHET: Lukácsi Gábor

Két magyar játékosnak mindig a parketten kell lennie, a fiataloknak ez a szabály is segíthet a csapatba kerülésben. Lukácsi Gábor, a Pécs még mindig csak 17 éves, 194 centiméter magas hátvédje az egyik legnagyobb ígéret Magyarországon, talán éppen az új évad hozhatja meg az áttörést neki. A nyári B-divíziós Európa-bajnokságon a harmadik legjobb pontátlaggal zárt (18.9) a komplett mezőnyt tekintve, ami több mint biztató. Sok múlik azon is, hogy az előző idényben kilencedikként végző Pécs milyen célokért küzd, a felkészülési meccseken megkapta a bizalmat, amivel élt és egyáltalán nem okozott csalódást.

…ÁSZA LEHET: Adin Vrabac

Az előző idényben ebben a kategóriában a kanadai Fardaws Aimaqot, a Szolnok centerét vizionáltuk a legjobbnak, be is jött a tippünk, a 211 centis játékos kulcsembere lett a végül bajnokságot nyerő Olajnak. Amely úgy tűnik, ismét rátalált egy klasszisra, a bosnyák válogatott Adin Vrabac kitűnő pedigrével érkezett – igaz, kissé későn, mert az Európa-bajnokságon szerepelt a végül 13. helyen záró csapatával – a Bajnokok Ligájában újra részt vevő gárdához. Játszott a Partizan Beogradban, a spanyol élvonalban és az Adria-ligában. A 31 éves, 206 centiméteres magasbedobó az első két szolnoki meccsén 17 pontot jegyzett átlagban, és feltehetően az NB I-ben is bőven 10 pont felett átlagol.

…VISSZATÉRŐJE LEHET: Godwin Omenaka

A 24 éves, 205 centis erőcsatár/center nyolc év után, 2023-ban hagyta el hazánkat átmenetileg és igazolt a francia élvonalbeli Bourg-en-Bresse-hez Körmendről. A nigériai középjátékos a vasi csapatban eltöltött idényben már nagyszerűen kosarazott, nem csoda, hogy továbblépett. Ezután játszott még Nancyban, Rostockban, Kínában és az olasz élvonalbeli Cremonában, majd a nyáron az újra nagy terveket szövögető Albába szerződött, azaz visszatért, hiszen 2020–2022 között két idényt lehúzott Székesfehérváron. A gyűrűk alatt domináns, erős center minden bizonnyal nagy segítségére lesz a kék-fehéreknek, akik nem titkoltan éremre hajtanak.

A Nemzeti Sport tippjei

1–2. hely: Szolnok, Paks

3–4. hely: Falco, Alba

5–8. hely: DEAC, Sopron, ZTE, Körmend

9–12. hely: Pécs, Honvéd, Kaposvár, OSE

13–14. hely: Kecskemét, Szeged

TUDNIVALÓK

⇒ A férfiaknál a megszokott módon 14 csapat kezdi a bajnokságot, a legutóbbi idényhez hasonlóan az alapszakaszt rögtön a rájátszás követi, az egyenes kieséses párharcok három győzelemig tartanak, ahogyan a döntő és a bronzcsata is, az 5–8. helyért zajló küzdelemben elég két sikert aratni.

⇒ A playoutba 6, 5, 4, 3, 2, 1 pontot visznek tovább helyezésük alapján a klubok, az utolsó kiesik az élvonalból.

⇒ A legfontosabb változás, hogy az NBA mintájára bevezetik a playint – azaz a negyeddöntőbe kerülésre az alapszakaszt 10. helyen záró gárdának is lesz esélye. A playin első fordulójában a 7. és a 8. helyezett, valamint a 9. és a 10. helyezett játszik egymás ellen; a 7–8. helyezettek csatájának győztese bejut a playoffba. A második fordulóban a 7. és a 8. helyezett mérkőzésének vesztese kap még egy esélyt, és összecsap a 9–10. helyezettek meccsének nyertesével a nyolcadik playoffhelyért (mindhárom mérkőzésen az előrébb végző csapat a pályaválasztó).

⇒ A bajnokság minden mérkőzésének minden szakaszában minimálisan két hazai nevelésű játékosnak a pályán kell tartózkodnia. Mérkőzésenként 12 játékos szerepeltethető a jegyzőkönyvben, 12 játékos esetén minimum hét játékosnak, 11 játékos esetén minimum hat játékosnak, 10 játékos esetén minimum öt játékosnak hazai nevelésűnek kell lennie. Az előző évadhoz képest további változás, hogy akkor csak négy légióst lehetett nevezni és „forgatni”, mostantól ötöt.

⇒ Az élvonal mérkőzéseit az M4 Sport és az M4 Sport+ csatorna tűzi műsorára, míg az élvonalbeli stream a hunbasket.tv oldalon található meg, ahol előfizetéses rendszerben lehet élőben nézni a bajnokikat. További információ: hunbasket.hu, kezdo5.hu, bb1.hu, nso.hu

AZ 1. FORDULÓ PROGRAMJA

Péntek

19.00: Sopron KC–Alba Fehérvár

Szombat

18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Kometa-KVGY Kaposvári KK

18.00: MVM-OSE Lions–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

18.00: Atomerőmű SE–SZTE-Szedeák

18.00: Zalakerámia ZTE KK–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

18.00: DEAC–Endo Plus Service-Honvéd

18.00: Egis Körmend–NKA Universitas Pécs

AZ ELMÚLT 10 ÉV BAJNOKAI

2015–2016: Szolnok

2016–2017: Alba

2017–2018: Szolnok

2018–2019: Falco

2019–2020: a koronavírus-járvány miatt félbeszakadt a bajnokság

2020–2021: Falco

2021–2022: Falco

2022–2023: Falco

2023–2024: Falco

2024–2025: Szolnok