Női kosár, vb-selejtező: Kínában és Puerto Ricóban is szerepelhetnek a magyarok

Völgyi Péter szövetségi kapitány együttese tavaly augusztusban megnyerte Ruandában a világbajnoki előselejtezőt, ezzel jutott be a közvetlen kvalifikációba. Ennek 24 csapata március 11. és 17. között négy helyszínen küzd majd meg a kvótákért, a nemzetközi szövetség (FIBA) pénteki bejelentése alapján ezek Isztambul, Lyon, San Juan (Puerto Rico fővárosa) és Vuhan. A kiválasztott országok már korábban is remek házigazdának bizonyultak a sportág eseményein: Isztambul a 2014-es vb egyik helyszíne volt, a franciaországi Bourges 2020-ban, San Juan tavaly rendezett olimpiai selejtezőtornát, míg Vuhan a 2019-es vb-n működött közre.

A berlini világbajnokságon eddig öt csapat biztosította a részvételét: a házigazda Németország, további a legutóbbi kontinensbajnokságokat megnyerő Ausztrália, Belgium, Nigéria és Egyesült Államok - ezek a csapatok tét nélkül vesznek részt a kvalifikációban. A maradék 11 hely a selejtezőtornákon talál gazdára.

A magyarok és a csehek előselejtezős diadalukkal kerültek a selejtezőbe, mellettük Afrikából Mali, Nigéria, Szenegál és Dél-Szudán, Amerikából Argentína, Brazília, Kanada, Kolumbia, Puerto Rico és az Egyesült Államok, Ázsiából Ausztrália, Kína, Japán, a Koreai Köztársaság, Új-Zéland és a Fülöp-szigetek, Európából pedig Belgium, Franciaország, Olaszország, Spanyolország és Törökország várhatja a sorsolást, amelyre október 7-én kerül sor a FIBA svájci központjában.

A magyar női csapat eddig ötször szerepelt vb-n, legutóbb, 1998-ban a tizedik helyen zárt.