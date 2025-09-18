Női kosár: meglepetést is okozhat a DVTK a lublini Euroliga-selejtezőn

NYÁRIAS, NAPSÜTÉSES időben indult el Lengyelországba szerdán nem sokkal 12 óra után a női Euroliga selejtezőjének első mérkőzésére a DVTK Hun-Therm. A játékosok vidáman pakolták fel a párnákat, plüssöket és egyéb holmijaikat a buszra, mert tudvalévő volt, hosszú és több megállóval tarkított lesz az út Lublinig, ahol csütörtök este hétkor lépnek parkettre Völgyi Péter vezetőedző tanítványai. A párharc tétje a részvétel a csoportkörben, s a rivális az a klub, amellyel a 2023–2024-es évadban kétszer is találkoztak Aho Nináék, de az emlékek vegyesek: a borsodiak a DVTK Arénában 74–44-re kiütötték a lengyeleket 2023 októberében, két és fél hónap múlva viszont minden idők egyik leggyengébb támadójátéka miatt 56–37-es vereséget szenvedtek idegenben. Erre persze ma már senki sem akar emlékezni, a lényeg, hogy csütörtökön már az első felvonáson jó eredményt érjen el a DVTK.

„Euroliga-szinten is rutinos, kitűnő légiósokkal bővült a Lublin kerete a nyáron, szoros, fizikailag kemény meccsre számítunk, s a százkilencvenhat centiméter magas Markeisha Gatling miatt a palánkok alatt is veszélyesek lesznek a lengyelek – mondta a Nemzeti Sportnak utazás közben Völgyi. – Minden pontnak nagy jelentősége lesz, célunk, hogy az első összecsapáson olyan eredményt érjünk el, hogy a visszavágóra reális sanszunk legyen a csoportkörbe kerülésre. Mivel az idény kezdeti szakaszában járunk, jó esély nyílik arra, hogy meglephessék az együttesek egymást. Mi szépen alakulunk, az elmúlt időszakot a támadások és a zónavédekezés csiszolására használtuk fel.”

Alig haladt a busz fél órát, a miskolci kivezető úton egy, a belső sávban félreálló rendőrautó okozta dugóba került, később pedig egy főleg Lelik Réka körül legyeskedő darázs okozott riadalmat és kisebb közjátékot, ugyanis amikor a második számú sofőr megpróbálta semlegesíteni, a csapat nevét hirdető villódzó fénycsík csaknem lezuhant a műszerfalra – mindez menet közben. Szerencsére balesetveszélyt nem idézett elő az akció, csak egy kis nevetés váltott ki a válogatott kitűnőségétől. Szabó István technikai vezető tájékoztatása szerint 180 jegyet kapott a DVTK a csütörtöki mérkőzésre, ennek java részét értékesítették, így jó esélye van annak, hogy idegenben is otthonosan érezze magát az együttes, amely 20 óra után megérkezett a lublini szállodába.

Alapos nyári vérfrissítés Fotó: Koncz Márton Az egyszeres lengyel bajnok (2023) és egyszeres Lengyel Kupa-győztes (2016) UMCS Lublin jókora változásokon ment keresztül a nyáron, öt új légiós érkezett a klubba. Köztük az amerikai Destiny Slocum, a 170 centis irányító a 2023–2024-es évadban Győrben kosárlabdázott. Poszttársa egyben honfitársa, Robbi Ryan, aki az előző idényben a Wroclaw együttesével szerzett lengyel bajnoki bronzérmet, és a liga legértékesebb játékosának választották. A kerethez csatlakozott még a rutinos spanyol magasbedobó, Laura Gil, a francia Seehia Ridard és az amerikai-montenegrói center, a 33 éves, az előző másfél évben a spanyol Zaragozában jeleskedő Markeisha Gatling. Még egy ismerőst találunk a hazaiak között, Julia Piestrzynska az előző évadban Szekszárdon játszott.

Vélemény Kányási Veronika, a DTVK csapatkapitánya „Fontos meccsel indul az idényünk, de ez a szituáció nem ismeretlen nekünk, többször vívtunk selejtezőt az Euroligáért az előző években. Mindkét együttes sokat változott a legutóbbi egymás elleni csoportmeccshez képest. Szerintem nem lehet egyértelmű esélyest hirdetni ebben a párharcban, bízom benne, hogy a mi összeszokottságunk előnyt jelent.”



EUROLIGA, NŐK, SELEJTEZŐ

1. MÉRKŐZÉSEK

19.00: UMCS Lublin (lengyel)–DVTK HUN-THERM

18.00: Kibirkstis Vilnius (litván)–Bourges Basket (francia)

18.00: Zabiny Brno (cseh)–Casademont Zaragoza (spanyol)

Szerdán játszották

Crvena zvezda (szerb)–Umana Reyer Venezia (olasz) 71–79

Sepsiszentgyörgy (romániai)–Galatasaray (török) 48–81.