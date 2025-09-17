Megszületett az első, sportágtörténeti kerekesszékes válogatott siker

Több mint tíz éve már, hogy elindult idehaza a kerekesszékes kosárlabda-bajnokság, amelyben eleinte és mind a mai napig a Törekvés SE, a DVTK és a Soproni Tigrisek SE játszott, játszik vezető szerepet (a bajnokság résztvevője még a pécsi PTE-PEAC és a Nyíregyháza). A Tigrisek edzője, majd szövetségi kapitány volt a tavaly elhunyt Magyar András, aki 2017-ben megbízta Czupi Mártont, legyen a magyar válogatott technikai vezetője – ő ekkor már a kerekesszékes bajnokság játékvezetőjeként ténykedett. Azóta is mindkettőt végzi, és nem vitás, rengeteget tett már azért, hogy a sportág ezen szakága is érvényesülni tudjon, felszínen maradjon.

„Három hónap próbaidő után megbízott a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége a technikai vezetői feladattal, néhány napja már az ötödik Eb-met – kétévente rendezik a tornát – fejeztem be a csapattal. A nemzetközi játékvezetői vizsgán első alkalommal megbuktam, aztán egy bosnyák kolléga megtanított a fortélyokra az osztrák bajnokságban, és 2020 februárjában Banja Lukában letettem a vizsgát. Ezután lezárták a fél világot a Covid miatt, és a buborékrendszerben a legtapasztaltabbak kaptak lehetőséget. 2023 áprilisában vezettem először Euroliga-meccset Törökországban, azóta már közreműködhettem az Európa-kupa harmadik és második osztályának döntőjében, és hat országban vezettem mérkőzéseket klubszinten. A C-csoportos Európa-bajnokságra kétszer is jelölve voltam, de a csapatvezetői teendőim miatt vissza kellett utasítanom a felkérést” – foglalta össze pályafutása fő sarokpontjait Czupi Márton.

Idén először megmutathatta magát a nemzetközi porondon válogatottak eseményén is, az ifjúsági para játékokon fújhatta a sípot Isztambulban, a tornarendszerű viadalon ő vezette a portugál–olasz mérkőzést, amely az első helyről határozott. A szabályrendszer nyilvánvalóan eltér attól, amit az épek kosárlabdájában megszokhattunk, a faultok körülbelül hetven százalékát deréktól lefelé követik el a játékosok, például löknek, akadályoznak a kocsival. A játékvezetőknek legtöbbet lefelé kell nézniük, kétszer indulás nincs, de lépéshiba van, ami nyilván a szék hajtásánál szankcionálható, kettő után le kell ütni a labdát. Az osztályozott sérültségi szintek alapján 14 pont lehet egyszerre a pályán nemzetközi szinten, azonban ha több pont van a pályán, technikai hiba jár az edzőnek.

Ahogy azt Czupi Márton elmondta, itthon nem tekinthető élsportnak a kerekesszékes kosár, válogatottjaink hobbijátékosok, nem ez a fő foglalkozásuk, az ellenfelek jóval előrébb járnak, ezért is bravúr és örömteli fejlemény, hogy a múlt héten befejeződött C-csoportos Eb 9. helyéért vívott találkozón legyőztük Örményországot, ezzel a mieink megszerezték történetük első sikerét hivatalos meccsen. A következő rangos hazai esemény az október 12-i székesfehérvári Magyar Kupa-döntő lesz.