Kemény riválisokkal kezdenek a magyar 3x3-as kosárválogatottak az Eb-n

Pénteken a csúnyább arcát mutatta Koppenhága azután hogy csütörtökön kellemes meleg és napsütés jellemezte a napot a dán fővárosban, ám másnapra megérkezett a hűvös és az eső. Ez persze a helyieket nem riasztotta el a szokásaiktól, ugyanúgy kerékpárral mentek munkába az emberek, mint máskor, s reggel 8-kor többen is úsztak egyet a belvárosi Sankt Jorgens tavacskában, ami a pénteken kezdődő 3x3-as felnőtt Európa-bajnokságon résztvevő csapatok szállodájával szemben található.

A magyar küldöttség első fecskéi pénteken a férficsapat tagjai voltak, a Komma László, Tarján Izsák, Molnár Mátyás, Rosic Uros összetételű együttes a bőséges büféreggeli után gyalogosan vágott neki a mintegy tízperces sétának az edzőcsarnok felé, eleinte csak csepergő, majd rendesen rázendítő esőben. Kicsit mérgelődött is Csirke Ferenc szövetségi kapitány amiatt, hogy a szervezők nem biztosítottak transzfert a csapatoknak. A DGI-byen multikomplexumban a mieinkkel egy időben, a 5x5-ös pálya másik felében tréningeztek a franciák, azaz első ellenfelünk, akik népes stábbal érkeztek Koppenhágába, tulajdonképpen minden játékosukra jutott egy edző. Nem sokkal később szintén kissé elázva megjöttek a lányok is, volt egy szűk negyed óra közös mozgás, gyakorlás a fiúkkal. A tripladobóversenyt Kommáék nyerték, s kijelenhetjük, alapvetően jó hangulatban telt a foglalkozás, majd a hotelbe már kisbuszok vitték a delegációt – sajnos nem a rendező biztosította, saját (szövetségi) költségen rendelte a járműveket Vereb József, a hazai szövetség 3x3-as referense.

Közben jött a hír, hogy az esőzés miatt csúszik a kezdés (a magyarok egyébként sem léptek volna pályára pénteken), és csak délután négy órakor rajtol a torna, mert a szervezők alapvetően nem szeretnék terembe vinni a meccseket, ragaszkodnak a nyitott, s egyébként ponyvával fedett szabadtéri helyszínhez. Amit impozáns helyen, a Kvaesthus mólón található Ofelia Plads nevű téren, egy föld alatti parkolóház tetején építettek meg. A fővárosiak egyik kedvelt találkozóhelye 2016-ban nyerte el jelenlegi formáját, számos kávézó, szabadtéri sportpálya és hajókikötő található rajta, emellett itt rendezi nyári előadásait a Dán Királyi Színház is. Ugyan 15 óra után még a nap is kisütött és elállt az eső, bő félóra múlva újra jött az égi áldás, de a szervezők kitartottak az eredeti helyszín mellett, így az olasz–svájci férfimeccsel (túlórában a dél-európaiak győztek) elrajtolt az Eb. Ami kapcsán mindenképpen érdemes feleleveníteni, hogy a magyar női válogatott a nyolcadik, míg a férfi együttes az ötödik kontinensviadalon szerepel. Az Eb-k 2014 óta íródó történetében magyar részről a női együttes ért el komolyabb eredményeket, Károlyi Andrea irányításával aranyérmes lett 2016-ban Bukarestben. Azóta 2019-ben Debrecenben és 2021-ben Párizsban teljesített a legjobban, amikor ötödikként zárt, tavaly pedig Földi Attila kapitánysága alatt kilencedik lett Bécsben. A férfiválogatott eddig négyszer vívta ki az Eb-szereplést, 2017-ben Amszterdamban a 11., egy évvel később Bukarestben a nyolcadik, 2019-ben Debrecenben a hetedik, majd 2022-ben Grazban a kilencedik helyen zárt.

A MAGYAROK PROGRAMJA Szombat. Nők. C-csoport. Magyarország–Nagy-Britannia, 13. Spanyolország–Magyarország, 19.

Férfiak. B-csoport. Franciaország–Magyarország, 12.25. Németország–Magyarország, 15.25

Tenyér Zsófia, a női válogatott hátvédje: Megpróbáljuk kihozni a maximumot ebből a tornából – Önnek nem volt sok ideje ráhangolódni az Európa-bajnokságra – mi is ennek a története?

– Múlt hét csütörtökön keresett meg Jakab Máté szövetségi kapitány azzal, hogy Papp Klaudia sérülése és e miatti kiesése okán lehet, hogy számítana rám a tornán, majd szombatra eldőlt, Dia nem vehet részt az Eb-n, így kerültem a csapatba. A lányok, Laufer Gabriella, Molnár-Budácsik Dorottya és Szerencsés Tamara a debreceni tornán hárman szerepeltek, utána csatlakoztam hozzájuk. – Európa-bajnoki újonc lesz?

– Nem teljesen, mert az U18-as válogatottban már játszottam és az egy szép emlék, hiszen megnyertük Debrecenben a kontinensviadalt, de felnőtt szinten valóban debütálok. – A kvalifikációt a Kiss Virág, Lelik Réka, Papp Klaudia, Turner Yvonne összetételű együttes harcolta ki, ők azonban nincsenek itt. Hogy érzi magát a csapatban, mi lehet a reális célkitűzése ennek a válogatottnak?

– Ebben a felállásban először szerepelünk majd, de mivel mindenki csapatember, egységesek vagyunk, megpróbáljuk kihozni a maximumot ebből a tornából, de nem lesz könnyű, mert a címvédő spanyolokkal és a britekkel kerültünk egy csoportba. Nyilván jobb lett volna, ha több időt készülhetünk együtt. – Az első nap máris csúszással kezdődött, könnyen elképzelhető, hogy nem akkor játszanak majd, amikorra eredetileg kiírták a britek elleni meccset…

– Ebben a szakágban ez gyakori, s nem is igazán lehet erre előre felkészülni. Az előrejelzések szerint szombaton már jó idő lesz. A dánok és a franciák ellen edzőmeccset játszottunk csütörtökön itt Koppenhágában, ezeken a találkozókon voltak biztató jelek, s mindkét meccs hasznos volt a felkészülés szempontjából.