Férfi kosárlabda Eb: Izraellel játszanak a címvédő spanyolokat kiejtő görögök

Spanyolországgal 1977 óta most először fordult elő, hogy nem jutott tovább a kontinensbajnokság első szakaszából, miután utolsó csoportmérkőzésén nem sikerült legyőznie az NBA-sztár Janisz Adetokunbóval felálló görög együttest Limassolban.
A görögök ellenfele a legjobb 16 között Izrael lesz, miután utóbbi válogatott az utolsó csoportmeccsén kikapott a Los Angeles Lakers klasszisa, Luka Doncic által vezetett Szlovéniától Katowicében. A szlovén csapat az olaszokkal csap össze a nyolc közé kerülésért.
Az olimpiai ezüstérmes franciák Grúziával találkoznak a nyolcaddöntőben, míg a csoportkör végeztével veretlenül maradó két együttes közül a világbajnoki címvédő Németország Portugáliával, Törökország pedig Svédországgal játszik a negyeddöntőbe jutásért.
A nyolcaddöntőtől kezdve a mezőny Rigába költözik és a hátralévő találkozókat ott játsszák majd.
A nyolcaddöntő párosításai
Szombat
Törökország–Svédország 11.00
Németország–Portugália 14.15
Lettország–Litvánia 17.30
Szerbia–Finnország 20.45
Vasárnap
Lengyelország–Bosznia-Hercegovina 11.00
Franciaország–Grúzia 14.15
Olaszország–Szlovénia 17.30
Görögország–Izrael 20.45