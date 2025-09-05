Férfi kosárlabda Eb: Izraellel játszanak a címvédő spanyolokat kiejtő görögök

Spanyolországgal 1977 óta most először fordult elő, hogy nem jutott tovább a kontinensbajnokság első szakaszából, miután utolsó csoportmérkőzésén nem sikerült legyőznie az NBA-sztár Janisz Adetokunbóval felálló görög együttest Limassolban.

A görögök ellenfele a legjobb 16 között Izrael lesz, miután utóbbi válogatott az utolsó csoportmeccsén kikapott a Los Angeles Lakers klasszisa, Luka Doncic által vezetett Szlovéniától Katowicében. A szlovén csapat az olaszokkal csap össze a nyolc közé kerülésért.

Az olimpiai ezüstérmes franciák Grúziával találkoznak a nyolcaddöntőben, míg a csoportkör végeztével veretlenül maradó két együttes közül a világbajnoki címvédő Németország Portugáliával, Törökország pedig Svédországgal játszik a negyeddöntőbe jutásért.

A nyolcaddöntőtől kezdve a mezőny Rigába költözik és a hátralévő találkozókat ott játsszák majd.

A nyolcaddöntő párosításai

Szombat

Törökország–Svédország 11.00

Németország–Portugália 14.15

Lettország–Litvánia 17.30

Szerbia–Finnország 20.45

Vasárnap

Lengyelország–Bosznia-Hercegovina 11.00

Franciaország–Grúzia 14.15

Olaszország–Szlovénia 17.30

Görögország–Izrael 20.45