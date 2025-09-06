A németek félelmetes negyedik negyeddel jutottak be a negyeddöntőbe a férfi kosárlabda Eb-n

Rendkívül érdekes meccset játszott egymással Németország és Portugália. A félidőben a portugálok vezettek – igaz, csak egy ponttal –, és az utolsó periódus előtt is csak egyetlen pont volt a különbség, ekkor már a németek javára. Azonban az utolsó játékrészt 26 ponttal hozták a németek, és ezzel izgalommentes hajrával megnyerték a találkozót. Dennis Schröder és Franz Wagner 16-16 pontot dobott, míg Isaac Bonga is 15-ig jutott. A negyeddöntőben az olasz–szlovén csata továbbjutójával meccsel a német válogatott.

KOSÁRLABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, RIGA

Nyolcaddöntő

Törökország–Svédország 85–79 (20–23, 17–19, 26–13, 22–24)

Németország–Portugália 85–58 (17–12, 14–20, 21–19, 33–7)

Litvánia–Lettország 88–79 (28–18, 19–19, 19–17, 22–25)

20.45: Szerbia–Finnország

Vasárnap

11.00: Lengyelország–Bosznia-Hercegovina

14.15: Franciaország–Grúzia

17.30: Olaszország–Szlovénia

20.45: Görögország–Izrael