A németek félelmetes negyedik negyeddel jutottak be a negyeddöntőbe a férfi kosárlabda Eb-n

2025.09.06. 19:07
Félelmetes negyedik negyeddel nyertek a németek (Fotó: fiba.basketball)
A férfi kosárlabda Európa-bajnokságon Rigában a svédeket legyőző Törökország, valamint a portugálok ellen bámulatos negyedik negyedet produkáló Németország jutott be elsőként a legjobb nyolc közé.

 

Rendkívül érdekes meccset játszott egymással Németország és Portugália. A félidőben a portugálok vezettek – igaz, csak egy ponttal –, és az utolsó periódus előtt is csak egyetlen pont volt a különbség, ekkor már a németek javára. Azonban az utolsó játékrészt 26 ponttal hozták a németek, és ezzel izgalommentes hajrával megnyerték a találkozót. Dennis Schröder és Franz Wagner 16-16 pontot dobott, míg Isaac Bonga is 15-ig jutott. A negyeddöntőben az olasz–szlovén csata továbbjutójával meccsel a német válogatott.

KOSÁRLABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, RIGA
Nyolcaddöntő
Törökország–Svédország 85–79 (20–23, 17–19, 26–13, 22–24)
Németország–Portugália 85–58 (17–12, 14–20, 21–19, 33–7)
Litvánia–Lettország 88–79 (28–18, 19–19, 19–17, 22–25)
20.45: Szerbia–Finnország

Vasárnap
11.00: Lengyelország–Bosznia-Hercegovina
14.15: Franciaország–Grúzia
17.30: Olaszország–Szlovénia
20.45: Görögország–Izrael

 

Törökország Szerbia férfi kosárlabda Európa-bajnokság Németország
