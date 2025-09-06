Ökölvívó-vb: Kovács Kruzitó bravúrgyőzelemmel nyolcaddöntős!

A harmadik nap nem alakult jól magyar szempontból, mivel előbb Pap Kata (51 kg), majd Kuhta Vlagyiszlava (60 kg) is kikapott és kiesett, s az esélyek előzetesen azt ígérték, hogy Kovács Kruzitó sem tud nyerni. A könnyűsúlyú magyar bokszoló azonban borította a papírformát.

A csütörtöki nyitó napon parádézó kubai Luis Vinet Garcia jobban kezdett, az első három percben sokkal jobb volt a magyarnál. Kovács azonban nem tört össze, nem adta fel a küzdelmet, a második és harmadik menetben szívós boksszal felőrölte karibi riválisát, és 3:2-es megosztott pontozással megnyerte a mérkőzést.

Kovács Kruzitó a magyar küldöttség harmadik sikerét aratta, az első napon Szeleczky Lilla (48 kg), a másodikon pedig Szaka István (50 kg) tudott meccset nyerni.

Vasárnap két magyar, Lakos Regina (70 kg) és a párizsi olimpikon Akilov Pilip (80 kg) lép szorítóba.