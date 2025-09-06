Kettős győzelemmel jutott tovább Máthé és Lukács csapata

A párharc első mérkőzését házigazdaként 38–28-ra nyerte meg az Elverum, amely kettős győzelemmel jutott az első csoportkörbe, ahol a portugál FC Porto, az izlandi Knattspyrnufélagid Fram és a svájci Kriens-Luzern együttesével találkozik majd. Rea Barnabás két gólja ellenére az izlandi Stjarnan nem jutott tovább a selejtezőből, mivel az idegenbeli 26–26-os döntetlen után a hazai visszavágón 23–23-as döntetlent játszott a román CS Minaur Baia Maréval, ám a hétméterespárbajban 4–3-ra alulmaradt.

Bognár Alex egy gólt szerzett az RK Celje PL együttesében, amely 34–24-re nyert az RK Ivancna Gorica otthonában a szlovén férfibajnokság első fordulójában. Szűcs Bence is egyszer talált be, csapata, a Dunkerque pedig 32–28-ra kapott ki a címvédő Paris Saint-Germaintől a francia bajnokságban.

Leimeter Csaba két góllal és hat gólpasszal, Nagy Benedek öt védéssel zárt a Balingen-Weilstetten csapatában, amely otthon 42–36-ra nyert a HC Elbflorenz ellen a német másodosztályban.

Ogonovszky Eszter öt találattal vette ki részét a spanyol bajnok Super Amara Bera Bera sikeréből a portugál Benfica ellen az ibériai női szuperkupa döntőjében, így együttese megvédte címét.

Az Európa-bajnoki bronzérmes Papp Nikoletta két találattal segítette 33–28-as sikerhez a CS Minaur Baia Marét az SCM Universitatea Craiova ellen a román női élvonalban.

Szabó Anna és az Eb-bronzérmes Kuczora Csenge egy-egy találattal zárt az Európa-liga-címvédő Thüringer HC-ban, amely meglepetésre egyszer sem vezetett, és csupán 29–29-es döntetlent játszott a Buxtehuder SV otthonában a német bajnokságban.

Hlogyik Petrának négy védése volt a Göppingenben, amely 37–34-re kikapott a Bensheim/Auerbach otthonában.

Debre Viktor vezetőedző csapata, a címvédő Dunaszerdahely 49–18-ra verte a HC Zlínt a szlovák-cseh közös női bajnokság, a MOL Extraliga első fordulójában. Woth Viktória öt, Bánfai Kíra négy, Pénzes Mónika és Élő Beatrix egy-egy találttal vette ki részét a vártnál is fölényesebb sikerből.