Pénteki sportműsor: vb-selejtezőt játszanak az olaszok, a franciák és a horvátok

SZEPTEMBER 5., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK
B-CSOPORT
20.45: Svájc–Koszovó, Bázel (Tv: Match4)
20.45: Szlovénia–Svédország, Ljubljana
C-CSOPORT
20.45: Dánia–Skócia, Koppenhága
20.45: Görögország–Fehéroroszország, Pireusz
D-CSOPORT
20.45: Ukrajna–Franciaország, Wroclaw (Tv: Spíler2)
20.45: Izland–Azerbajdzsán, Reykjavík
I-CSOPORT
20.45: Moldova–Izrael, Chisinau
20.45: Olaszország–Észtország, Bergamo (Tv: Spíler1)
L-CSOPORT
20.45: Montenegró–Csehország, Podgorica
20.45: Feröer–Horvátország, Tórshavn (Tv: Arena4)
AFRIKAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
7. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.00: Dzsibuti–Burkina Faso
21.00: Egyiptom–Etiópia
B-CSOPORT
14.00: Dél-Szudán–Kongói DK
21.00: Mauritánia–Togo
21.00: Szenegál–Szudán
C-CSOPORT
18.00: Benin–Zimbabwe
18.00: Lesotho–Dél-Afrika
E-CSOPORT
18.00: Kongó–Tanzánia
21.00: Marokkó–Niger
F-CSOPORT
15.00: Kenya–Gambia
21.00: Elefántcsontpart–Burundi
G-CSOPORT
14.00: Szomália–Guinea
18.00: Uganda–Mozambik
H-CSOPORT
15.00: Namíbia–Malawi
DÉL-AMERIKAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK
17. FORDULÓ
1.30: Uruguay–Peru, Montevideo
1.30: Kolumbia–Bolívia, Barranquilla
1.30: Paraguay–Ecuador, Asunción
1.30: Argentína–Venezuela, Buenos Aires
2.30: Brazília–Chile, Rio de Janeiro
CONCACAF-ZÓNA, VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK
3. KÖR, 1. FORDULÓ
A-CSOPORT
Csütörtök, 23.30: Suriname–Panama
4.00: Guatemala–Salvador
B-CSOPORT
Szombat, 0.00: Bermuda–Jamaica
Szombat, 2.00: Trinidad és Tobago–Curacao
C-CSOPORT
Szombat, 2.00: Haiti–Honduras
Szombat, 4.00: Nicaragua–Costa Rica
FUTSAL
Férfi NB I, 4. forduló
19.00: PTE-PEAC–Haladás VSE
ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
1. FORDULÓ
2.15: Philadelphia Eagles–Dallas Cowboys (Tv: Arena4)
Szombat, 2.00: Los Angeles Chargers–Kansas City Chiefs, Sao Paulo (Tv: Arena4)
FORMULA–1
OLASZ NAGYDÍJ, MONZA
13.30: F1, 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
14.55: F3, időmérő (Tv: M4 Sport)
15.50: F2, időmérő (Tv: M4 Sport)
17.00: F1, 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
JÉGKORONG
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
19.15: Hydro Fehérvár AV19–HC Banská Bystrica
CHL, CSOPORTKÖR
19.30: Eisbären Berlin (német)–Lukko (finn)
KAJAK-KENU
Maratoni világbajnokság, Győr
9.00 és 14.00: utánpótlás egyes versenyek
11.15: para döntők
KERÉKPÁR
Vuelta a Espana országúti körverseny
14.30: 13. szakasz, Cabezón de la Sal–L'Angliru, 202.7 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
18.00: ETO University HT–Csurgói KK
NŐI NB I
18.00: Moyra-Budaörs–Mol Esztergom
KOSÁRLABDA
3x3-as Európa-bajnokság, Koppenhága
10.30: csoportmérkőzések
KÜZDŐSPORT
14.30: ONE 123, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport1)
Szombat, 3.00: ONE, Fight Night 35, Jackie Buntan–Stella Hemetsberge (Tv: Sport1)
LOVASSPORT
Négyesfogathajtó Európa-bajnokság, Lähden
9.30: díjhajtás
MOTORSPORT
GYORSASÁGIMOTOROS-VB
Katalán GP, Montmeló
8.45: Moto3, 1. szabadedzés (Tv: Arena4)
9.45: Moto2, 1. szabadedzés (Tv: Arena4)
10.45: MotoGP, 1. szabadedzés (Tv: Arena4)
13.00: Moto3, edzés (Tv: Arena4)
14.00: Moto2, edzés (Tv: Arena4)
15.00: MotoGP, edzés (Tv: Arena4)
SUPERBIKE-VB
Francia Nagydíj, Magny-Cours
10.15: SBK, 1. szabadedzés (Tv: Match4)
13.15: WCR, Superpole (Tv: Match4)
14.00: SSP300, Superpole (Tv: Match4)
15.00: SBK, 2. szabadedzés (Tv: Match4)
16.00: SSP, Superpole (Tv: Match4)
ÖKÖLVÍVÁS
Világbajnokság, Liverpool
12.00 és 19.00: selejtezők
STRANDRÖPLABDA
Futures-verseny, Budapest Garden
8.30: csoportkör
TENISZ
US OPEN, NEW YORK (Tv: Eurosport1, Eurosport2)
Férfi egyes, elődöntő
21.00: Alcaraz (spanyol, 2.)–Djokovics (szerb, 7.)
Szombat, 1.00: Sinner (olasz, 1.)–Auger-Aliassime (kanadai, 25.)
Női, egyes, elődöntő
1.00: Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Pegula (amerikai, 4.)
2.30: Anisimova (amerikai,8.)–Oszaka (japán, 23.)
Női páros, döntő
18.00: Siniaková, Townsend (cseh, amerikai, 1.)–Dabrowski, Routliffe (kanadai, új-zélandi, 3.)
VÍZILABDA
Férfi ob I, alapszakasz
1. forduló
18.45: UVSE–Szolnoki Dózsa
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Risztov Éva, Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: A Szervátültetettek világjátéka után vendégünk Gyurkó Alexandra és Mezei Gergő
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Bánki József a vonalban
9.00: Kemény Dénest hívjuk. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval. Az 1972. szeptember 5-én történt terrortámadás a müncheni olimpiai faluban
12.00: Bajnokok. Kanta József magyar bajnok labdarúgóval Szegő Tibor beszélget
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Gurulj be lassítva is Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal
14.00: Játékoskijáró Katona Lászlóval
14.35: Hárompontos Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfriddal
Hazafutás
Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Szabó Szilvia
15.00: Labdarúgó-vb-selejtező előtt. Vendég: Esterházy Márton korábbi 29-szeres válogatott labdarúgó
16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Kovács Erika, Patai Gergely, Somogyi Zsolt
17.00: Elrajtolt a férfi kézilabda Bundesliga – interjú Palasics Kristóffal, a Melsungen kapusával
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Vb-selejtezőt játszottak világszerte – összefoglaló
Körkapcsolás
Műsorvezető: Katona László
Szerkesztő: Erdei Márk
18.00: Interjúk az Írország–Magyarország labdarúgó-vb-selejtező előtti sajtótájékoztatóról
18.30: Szoboszlai Dominik gondolatai a vb-selejtező előtt
19.00: Esélylatolgatás a Formula–1 hétvégi Olasz Nagydíja előtt
19.30: Egy héttel az atlétikai vb előtt összefoglaljuk a magyar atlétika eddigi világcsúcsait
20.00: Szombaton kezdődik a női kézilabda Bajnokok Ligája; Előzetes a jégkorongozók Szuperkupa-mérkőzéséhez
21.00: Az Esterházy Mártonnal készült interjú ismétlése
22.00: Napi aktualitások
22.30: Sportvilág Bera Emesével