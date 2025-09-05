Pénteki sportműsor: vb-selejtezőt játszanak az olaszok, a franciák és a horvátok

SZEPTEMBER 5., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK

B-CSOPORT

20.45: Svájc–Koszovó, Bázel (Tv: Match4)

20.45: Szlovénia–Svédország, Ljubljana

C-CSOPORT

20.45: Dánia–Skócia, Koppenhága

20.45: Görögország–Fehéroroszország, Pireusz

D-CSOPORT

20.45: Ukrajna–Franciaország, Wroclaw (Tv: Spíler2)

20.45: Izland–Azerbajdzsán, Reykjavík

I-CSOPORT

20.45: Moldova–Izrael, Chisinau

20.45: Olaszország–Észtország, Bergamo (Tv: Spíler1)

L-CSOPORT

20.45: Montenegró–Csehország, Podgorica

20.45: Feröer–Horvátország, Tórshavn (Tv: Arena4)

AFRIKAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

7. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.00: Dzsibuti–Burkina Faso

21.00: Egyiptom–Etiópia

B-CSOPORT

14.00: Dél-Szudán–Kongói DK

21.00: Mauritánia–Togo

21.00: Szenegál–Szudán

C-CSOPORT

18.00: Benin–Zimbabwe

18.00: Lesotho–Dél-Afrika

E-CSOPORT

18.00: Kongó–Tanzánia

21.00: Marokkó–Niger

F-CSOPORT

15.00: Kenya–Gambia

21.00: Elefántcsontpart–Burundi

G-CSOPORT

14.00: Szomália–Guinea

18.00: Uganda–Mozambik

H-CSOPORT

15.00: Namíbia–Malawi

DÉL-AMERIKAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK

17. FORDULÓ

1.30: Uruguay–Peru, Montevideo

1.30: Kolumbia–Bolívia, Barranquilla

1.30: Paraguay–Ecuador, Asunción

1.30: Argentína–Venezuela, Buenos Aires

2.30: Brazília–Chile, Rio de Janeiro

CONCACAF-ZÓNA, VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK

3. KÖR, 1. FORDULÓ

A-CSOPORT

Csütörtök, 23.30: Suriname–Panama

4.00: Guatemala–Salvador

B-CSOPORT

Szombat, 0.00: Bermuda–Jamaica

Szombat, 2.00: Trinidad és Tobago–Curacao

C-CSOPORT

Szombat, 2.00: Haiti–Honduras

Szombat, 4.00: Nicaragua–Costa Rica

FUTSAL

Férfi NB I, 4. forduló

19.00: PTE-PEAC–Haladás VSE

ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

1. FORDULÓ

2.15: Philadelphia Eagles–Dallas Cowboys (Tv: Arena4)

Szombat, 2.00: Los Angeles Chargers–Kansas City Chiefs, Sao Paulo (Tv: Arena4)

FORMULA–1

OLASZ NAGYDÍJ, MONZA

13.30: F1, 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

14.55: F3, időmérő (Tv: M4 Sport)

15.50: F2, időmérő (Tv: M4 Sport)

17.00: F1, 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

JÉGKORONG

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

19.15: Hydro Fehérvár AV19–HC Banská Bystrica

CHL, CSOPORTKÖR

19.30: Eisbären Berlin (német)–Lukko (finn)

KAJAK-KENU

Maratoni világbajnokság, Győr

9.00 és 14.00: utánpótlás egyes versenyek

11.15: para döntők

KERÉKPÁR

Vuelta a Espana országúti körverseny

14.30: 13. szakasz, Cabezón de la Sal–L'Angliru, 202.7 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

18.00: ETO University HT–Csurgói KK

NŐI NB I

18.00: Moyra-Budaörs–Mol Esztergom

KOSÁRLABDA

3x3-as Európa-bajnokság, Koppenhága

10.30: csoportmérkőzések

KÜZDŐSPORT

14.30: ONE 123, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport1)

Szombat, 3.00: ONE, Fight Night 35, Jackie Buntan–Stella Hemetsberge (Tv: Sport1)

LOVASSPORT

Négyesfogathajtó Európa-bajnokság, Lähden

9.30: díjhajtás

MOTORSPORT

GYORSASÁGIMOTOROS-VB

Katalán GP, Montmeló

8.45: Moto3, 1. szabadedzés (Tv: Arena4)

9.45: Moto2, 1. szabadedzés (Tv: Arena4)

10.45: MotoGP, 1. szabadedzés (Tv: Arena4)

13.00: Moto3, edzés (Tv: Arena4)

14.00: Moto2, edzés (Tv: Arena4)

15.00: MotoGP, edzés (Tv: Arena4)

SUPERBIKE-VB

Francia Nagydíj, Magny-Cours

10.15: SBK, 1. szabadedzés (Tv: Match4)

13.15: WCR, Superpole (Tv: Match4)

14.00: SSP300, Superpole (Tv: Match4)

15.00: SBK, 2. szabadedzés (Tv: Match4)

16.00: SSP, Superpole (Tv: Match4)

ÖKÖLVÍVÁS

Világbajnokság, Liverpool

12.00 és 19.00: selejtezők

STRANDRÖPLABDA

Futures-verseny, Budapest Garden

8.30: csoportkör

TENISZ

US OPEN, NEW YORK (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

Férfi egyes, elődöntő

21.00: Alcaraz (spanyol, 2.)–Djokovics (szerb, 7.)

Szombat, 1.00: Sinner (olasz, 1.)–Auger-Aliassime (kanadai, 25.)

Női, egyes, elődöntő

1.00: Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Pegula (amerikai, 4.)

2.30: Anisimova (amerikai,8.)–Oszaka (japán, 23.)

Női páros, döntő

18.00: Siniaková, Townsend (cseh, amerikai, 1.)–Dabrowski, Routliffe (kanadai, új-zélandi, 3.)

VÍZILABDA

Férfi ob I, alapszakasz

1. forduló

18.45: UVSE–Szolnoki Dózsa

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Risztov Éva, Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: A Szervátültetettek világjátéka után vendégünk Gyurkó Alexandra és Mezei Gergő

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Bánki József a vonalban

9.00: Kemény Dénest hívjuk. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval. Az 1972. szeptember 5-én történt terrortámadás a müncheni olimpiai faluban

12.00: Bajnokok. Kanta József magyar bajnok labdarúgóval Szegő Tibor beszélget

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Gurulj be lassítva is Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal

14.00: Játékoskijáró Katona Lászlóval

14.35: Hárompontos Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfriddal

Hazafutás

Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Szabó Szilvia

15.00: Labdarúgó-vb-selejtező előtt. Vendég: Esterházy Márton korábbi 29-szeres válogatott labdarúgó

16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Kovács Erika, Patai Gergely, Somogyi Zsolt

17.00: Elrajtolt a férfi kézilabda Bundesliga – interjú Palasics Kristóffal, a Melsungen kapusával

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Vb-selejtezőt játszottak világszerte – összefoglaló

Körkapcsolás

Műsorvezető: Katona László

Szerkesztő: Erdei Márk

18.00: Interjúk az Írország–Magyarország labdarúgó-vb-selejtező előtti sajtótájékoztatóról

18.30: Szoboszlai Dominik gondolatai a vb-selejtező előtt

19.00: Esélylatolgatás a Formula–1 hétvégi Olasz Nagydíja előtt

19.30: Egy héttel az atlétikai vb előtt összefoglaljuk a magyar atlétika eddigi világcsúcsait

20.00: Szombaton kezdődik a női kézilabda Bajnokok Ligája; Előzetes a jégkorongozók Szuperkupa-mérkőzéséhez

21.00: Az Esterházy Mártonnal készült interjú ismétlése

22.00: Napi aktualitások

22.30: Sportvilág Bera Emesével