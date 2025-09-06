Nemzeti Sportrádió

Négyesfogathajtó Eb: a maratonhajtás után negyedik helyen a magyar csapat

Vágólapra másolva!
2025.09.06. 21:30
null
Fotó: Facebook/Fogathajtó Szakbizottság
Címkék
Lähden négyesfogathajtó Eb fogathajtás
A szombati maratonhajtás után is két hazai versenyző áll az élen a németországi Lähdenben zajló négyesfogathajtó Európa-bajnokságon, amelyen legjobb magyarként ifj. Dobrovitz József a 14. helyről várja a folytatást.


Az embert és lovat próbáló számban a díjhajtáshoz hasonlóan Christoph Sandmann lett a második, de ezzel összetettben átvette vezetést. Mögötte lánya, Anna Sandmann várja a folytatást másodikként, a harmadik helyre pedig a holland Bram Chardon jött fel.

A magyarok közül ismét a kettesfogatoknál csapatban világbajnok ifj. Dobrovitz József szerepelt a legjobban, aki kilencedik lett maratonhajtásban, de összetettben maradt a 14. pozícióban. A másik két csapattag közül édesapja, Dobrovitz József a 18., míg Papp János a 25. helyről várja a befejezést. A magyar trió a csapatversenyben egyet előrelépve negyedik a hollandok, a németek és a belgák mögött.

A csak egyéniben érdekelt magyar indulók közül Váczi István 30., Juhász Péter 32., míg ifj. Galbács Ferenc 34. a 41 fős mezőnyben. A kontinensviadal vasárnap az akadályhajtással zárul.

Négyesfogathajtó Európa-bajnokság, Lähden
Állás a maratonhajtás után
Egyéni
1. Christoph Sandmann (német) 162.60 hibapont
2. Anna Sandmann (német) 170.25
3. Bram Chardon (holland) 170.87
…14. ifj. Dobrovitz József 182.20
…18. Dobrovitz József 187.74
…25. Papp János 202.79
…30. Váczi István 207.25
…32. Juhász Péter 211.66
…34. ifj. Galbács Ferenc 215.38

Csapat
1. Hollandia 341.72 hibapont
2. Németország 344-85
3. Belgium 347.85
4. Magyarország 366.28

 

Lähden négyesfogathajtó Eb fogathajtás
Legfrissebb hírek

A díjhajtás után ötödik helyen a magyar csapat a négyesfogathajtó Eb-n

Egyéb egyéni
Tegnap, 22:13

Hölle Martin: Pont a vébére érett be az előző két év munkája

Egyéb egyéni
2025.08.28. 07:07

Dani Marcell vezet a ketteseknél, Dobrovitz József az élen a négyeseknél a fogathajtó-vk-n

Egyéb egyéni
2025.07.25. 18:15

Fogathajtó-vk: megkezdődött a szilvásváradi forduló

Egyéb egyéni
2025.07.24. 19:02

Magyarország rendezi a 2027-es FEI kettesfogathajtó-világbajnokságot

Egyéb csapat
2025.06.18. 17:19

A hazai fogathajtás színe-java Szilvásváradon edzőtáborozik

Egyéb egyéni
2025.06.11. 11:38

Négyesfogathajtó-vb: ausztrál és holland címvédés, Dobrovitz József a legjobb magyar

Egyéb egyéni
2024.09.08. 17:54

Négyesfogathajtó-vb: Lázár Zoltán ötven hibapont alatt zárta a díjhajtást

Egyéb egyéni
2024.09.06. 16:58
Ezek is érdekelhetik