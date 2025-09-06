Négyesfogathajtó Eb: a maratonhajtás után negyedik helyen a magyar csapat



Az embert és lovat próbáló számban a díjhajtáshoz hasonlóan Christoph Sandmann lett a második, de ezzel összetettben átvette vezetést. Mögötte lánya, Anna Sandmann várja a folytatást másodikként, a harmadik helyre pedig a holland Bram Chardon jött fel.

A magyarok közül ismét a kettesfogatoknál csapatban világbajnok ifj. Dobrovitz József szerepelt a legjobban, aki kilencedik lett maratonhajtásban, de összetettben maradt a 14. pozícióban. A másik két csapattag közül édesapja, Dobrovitz József a 18., míg Papp János a 25. helyről várja a befejezést. A magyar trió a csapatversenyben egyet előrelépve negyedik a hollandok, a németek és a belgák mögött.

A csak egyéniben érdekelt magyar indulók közül Váczi István 30., Juhász Péter 32., míg ifj. Galbács Ferenc 34. a 41 fős mezőnyben. A kontinensviadal vasárnap az akadályhajtással zárul.

Négyesfogathajtó Európa-bajnokság, Lähden

Állás a maratonhajtás után

Egyéni

1. Christoph Sandmann (német) 162.60 hibapont

2. Anna Sandmann (német) 170.25

3. Bram Chardon (holland) 170.87

…14. ifj. Dobrovitz József 182.20

…18. Dobrovitz József 187.74

…25. Papp János 202.79

…30. Váczi István 207.25

…32. Juhász Péter 211.66

…34. ifj. Galbács Ferenc 215.38

Csapat

1. Hollandia 341.72 hibapont

2. Németország 344-85

3. Belgium 347.85

4. Magyarország 366.28