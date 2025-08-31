Férfi kosár Eb: tripla dupla Doncictól, megvan a szlovénok első győzelme

SZLOVÉNIA–BELGIUM 86–69

A lengyelektől és a franciáktól elszenvedett vereség után mindenképpen nyernie kellett a szlovén válogatottnak, amely nem is szalasztotta el a lehetőséget: Luka Doncic és társai uralták a palánk környékét (43–31 a lepattanók, 40–18 a közeli pontok mérlege), és simán megverték a belgákat. Doncic 26 ponttal, 11 assziszttal és 10 lepattanóval zárt; 1995 óta ez csupán a negyedik tripla dupla kosár Eb-n. És még egy statisztika a FIBA-tól: ebben az évszázadban a 26 éves, 184 napos Doncic a legfiatalabb kosaras, aki elmondhatja magáról, hogy 400 pont, 100 lepattanó és 100 gólpassz fölé jutott a kontinensbajnokságokon.

GRÚZIA–GÖRÖGORSZÁG 53–94

A grúzok a biztos vereség tudatában csak a legszükségesebb energiát ölték bele a mérkőzésbe: Goga Bitadze (Orlando) egyáltalán nem játszott, Toko Sengelija nem egészen négy percet töltött a pályán, és Kamar Baldwin is csak 17-et. Nem csoda, hogy a görögök kiütéssel nyertek, pláne, hogy a legutóbbi körben pihentetett Janisz Adetokunbo is ott volt a soraikban – az NBA-klasszis 27 ponttal, nyolc lepattanóval, négy assziszttal és két labdaszerzéssel zárt. A görögök 14 triplát dobtak be, Tyler Dorsey négyet, Dinosz Mitoglu hármat.



IZRAEL–FRANCIAORSZÁG 82–69

Az első félidőben tíz ponttal is vezettek a játéknapot veretlenül váró franciák, csakhogy a szünet után visszaestek – különösen a hármasokat szórták felelőtlenül (8/32 a meccs végén). Az izraeliek megérezték az esélyt, a negyedik negyed elején 11 pontos rohanással fordítottak, és szigorú védekezéssel még növelték is az előnyüket. Az öt éve az NBA-ben játszó Deni Avdija 23 ponttal, 8 lepattanóval és öt labdaszerzéssel igazi vezér volt az izraeli csapatban.

SPANYOLORSZÁG–CIPRUS 91–47

BOSZNIA-HERCEGOVINA–OLASZORSZÁG 79–96

Az első negyed közepétől jobbára az olaszok vezettek, de a harmadik játékrészben, 54–51-nél éppen a szívósan küzdő bosnyákok jártak előrébb. Akkor indult az a 15–2-es olasz roham, amely után már nem billent át az állás – az olaszok megszerezték második győzelmüket.

A hét hármast a helyére küldő Simone Fontecchio 39 pontot ért el, ezzel megjavította az olasz Eb-meccsrekordot, amelyet Andrea Bargani tartott 36-tal 2011 óta.

LENGYELORSZÁG–IZLAND 84–75

A harmadik negyedben már 16 ponttal vezettek a lengyelek (56–40), eldőlni látszott a meccs, csakhogy az izlandiak óriásit hajráztak: 73–70-nél már nekik állt a zászló! Kamil Laczynski hármassal egyenlített 2:44 perccel a vége előtt, ez nagyon feldobta a lengyeleket, akik jó büntetőzéssel végül behúzták a harmadik meccsüket is.

FÉRFI KOSÁRLABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

C-CSOPORT, LIMASSOL

Grúzia–Görögország 53–94 (13–22, 16–24, 12–23, 12–25)

Ld: Mamukelasvili 14, Szanadze 11, ill. J. Adetokunbo 27, Mitoglu 17, Dorsey 14

Spanyolország–Ciprus 91–47 (19–9, 22–8, 29–12, 21–18)

Ld: W. Hernangómez 19, Yusta 12, ill. Willis 16

Bosznia-Hercegovina–Olaszország 79–96 (21–22, 19–22, 21–28, 18–24)

Ld: Nurkic 21, Roberson 13, Alibegovic 12, ill. Fontecchio 39, Spissu 14, D. Thompson 14

Az állás: 1. Görögország 6 pont, 2. Spanyolország 5, 3. Olaszország 5, 4. Bosznia-Hercegovina 4, 5. Grúzia 4, 6. Ciprus 3

D-CSOPORT, KATOWICE

Szlovénia–Belgium 86–69 (16–10, 27–21, 21–17, 22–21)

Ld: Doncic 26, Prepelic 12, ill. Van Vliet 15, Lecomte 13

Izrael–Franciaország 82–69 (17–22, 19–14, 19–20, 27–13)

Ld: Avdija 23, Madar 17, Ginat 14, ill. Risacher 14, Okobo 13, Hoard 12

Lengyelország–Izland 84–75 (19–16, 22–16, 20–19, 23–24)

Ld: Loyd 26, Ponitka 18, ill. Hlinason 21, Fridriksson 13

Az állás: 1. Lengyelország 6 pont, 2. Izrael 5, 3. Franciaország 5, 4. Szlovénia 4, 5. Belgium 4, 6. Izland 3