Udvardy Panna szettelőnyről veszítette el a guadalajarai döntőt

2025.09.06. 23:34
Udvardy szettelőnyről kapott ki (Fotó: Getty Images)
Udvardy Panna három játszmában elveszítette a Guadalajarában szombaton záruló 115 ezer dollár (39 millió forint) összdíjazású kemény pályás női challenger-tenisztorna döntőjét.

A női versenyeket szervező WTA honlapja szerint a világranglistán 134. magyar játékosra a szombati fináléban az idén Miamiban elődöntős Fülöp-szigeteki Alexandra Eala (75.) várt.

Udvardy remekül kezdett, a nyitó szettben esélyesebb riválisa valamennyi adogatását elnyerte, és villámgyorsan, 6:1-gyel játszmaelőnybe került. A folytatásra Eala feljavult, 4:1-re elhúzott, s Udvardy hiába dolgozta le dupla brékhátrányát, 5:5 után riválisa két játékot nyert, és egyenlített.

A döntő szettben aztán a magyar teniszező rögtön elveszítette a szerváját, s innen már nem tudott felállni, így két és fél óra alatt elbukta a mérkőzést.

WTA-TORNA, GUADALAJARA
DÖNTŐ
Alexandra Eala (Fülöp-szigeteki, 2.)–Udvardy Panna 1:6, 7:5, 6:3

 

