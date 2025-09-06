Udvardy Panna szettelőnyről veszítette el a guadalajarai döntőt

A női versenyeket szervező WTA honlapja szerint a világranglistán 134. magyar játékosra a szombati fináléban az idén Miamiban elődöntős Fülöp-szigeteki Alexandra Eala (75.) várt.

Udvardy remekül kezdett, a nyitó szettben esélyesebb riválisa valamennyi adogatását elnyerte, és villámgyorsan, 6:1-gyel játszmaelőnybe került. A folytatásra Eala feljavult, 4:1-re elhúzott, s Udvardy hiába dolgozta le dupla brékhátrányát, 5:5 után riválisa két játékot nyert, és egyenlített.

A döntő szettben aztán a magyar teniszező rögtön elveszítette a szerváját, s innen már nem tudott felállni, így két és fél óra alatt elbukta a mérkőzést.

WTA-TORNA, GUADALAJARA

DÖNTŐ

Alexandra Eala (Fülöp-szigeteki, 2.)–Udvardy Panna 1:6, 7:5, 6:3