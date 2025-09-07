Csirke Ferenc: Szemléletváltás szükséges, megpróbálok kialakítani egy profi csapatot

– Reális, hogy a közeljövőben éremért küzdjön a válogatott?

– Semmiképpen nem, ehhez teljesen profivá kell válnunk – válaszolta Csirke Ferenc, az Eb-11. férfiválogatott szövetségi edzője. – Őszintén mondom, szakmailag annyit lehet javítani, hogy jobb százalékkal dobjuk a kétpontosokat. Ha egy meccsen képesek lennénk három-négy duplát szerezni, akkor már ezekkel a csapatokkal is lehetne szoros meccseket játszani. Ezt mutatta meg a debreceni world tour viadal is.

SEMMI SZÉGYENKEZNI VALÓNK NINCS JAKAB Máté, a női válogatott szövetségi edzője: „A hollandok érvényesítették erőfölényüket, nem tudtuk felvenni velük a versenyt, elementáris hibákat követtünk el, amit a regnáló világbajnok jól kihasznált. Összességében nagyon büszke vagyok a lányokra, hiszen egy értékes győzelmet arattunk ezen az Európa-bajnokságon. Semmi szégyenkezni valónk nincsen, mert a spanyol és a holland csapat valószínűleg a döntőben is érdekelt lesz.”

– Mit kell és lehet megcélozni az előrelépés érdekében?

– A csapatok, amelyek itt vannak az Eb-n, vagy olimpiai-, netán világbajnoki elődöntőt játszanak, azok magasabb szintet képviselnek és nekünk ezt a szintet kell megcélozni, ehhez szemléletváltás kell. Én ezért fogok dolgozni, megpróbálok kialakítani egy profi csapatot, ha lehet, ezekkel a srácokkal. Míg ez a négyesünk a nyáron körülbelül húsz meccset játszott, az ellenfeleink száz-kétszáz találkozónál járnak… Bármennyit edzhetünk, ha ilyen kaliberű riválisok ellen minden évben mindössze három vagy négy összecsapásunk van. Jó lenne minél több erősebb tornára eljutni, de ez csak úgy működik, ha sikerülne egy profi csapatot összerakni, működtetni.

– Hogy néz ki az idei folytatás?

– Nincs szervezett programunk. A vereségek ellenére is sikeres volt a nyár, erős mezőnyből jutottunk ki az Eb-re. Júniusban és júliusban jó és erős tornákon vehettünk részt. Az is közrejátszott a teljesítményünkben, nem pozitív értelemben, hogy az előző négy hétben öt az öt elleni játékot gyakoroltak a játékosok a klubjaikban, így most is a nagypályás berögződések jöttek elő. Ez nem lehet szemrehányás feléjük, ebből élnek, ez a munkájuk. Én meg azon munkálkodok, hogy jövő nyártól legyen egy profi együttesünk, és akkor lesz két évünk, hogy megcélozzuk az olimpiai részvételt.

LITVÁN ÉS HOLLAND ARANY Kisebb meglepetésre a tavaly bronzérmes Litvánia nyerte meg az Európa-bajnokságot a férfiaknál, miután a fináléban 21–17-re legyőzte a korábban a szerbeket, a franciákat és az olaszokat is búcsúztató letteket. A torna záró meccse férfias és magas színvonalú csatát hozott, remek hangulatban, ugyanis addigra a visszafogott dán drukkerek is tűzbe jöttek a ceremóniamestereknek és a ritmusos zenéknek is köszönhetően. Fordulatban sem volt hiány, a meccs elején a lettek vezettek, aztán 9–9 után fordult a „széljárás” és onnantól kezdve a történetük során először győztes litvánok jártak előrébb. A bronzérmet a rendkívül szimpatikus olaszok szerezték meg a németekkel szembeni helyosztón. A nőknél szintén nem maradtunk meglepetés nélkül, ugyanis a papírforma-finálé nem jött össze, mert Azerbajdzsán az elődöntőben legyőzte a címvédő spanyolokat. A döntőben a regnáló világbajnok ellen már nem volt ellenszer (21–16), Hollandia 2023 után ismét felért a csúcsra, míg Spanyolország a bronzzal vigasztalódott.

A VÉGEREDMÉNY

Férfiak

1. Litvánia 2. Lettország 3. Olaszország ...11. Magyarország

Nők

1. Hollandia 2. Azerbajdzsán 3. Spanyolország ...8. Magyarország