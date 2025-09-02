Nemzeti Sportrádió

A 36 pontos Yabusele vezérletével nyertek a franciák a kosár Eb-n, kikaptak a görögök

2025.09.02. 23:30
Yabusele volt a franciák nyerőembere (Fotó: Getty Images)
A Cipruson, Finnországban, Lengyelországban és Litvániában zajló kosárlabda Európa-bajnokság keddi játéknapján Limasszolban és Katowicében játszottak meccseket,

C-CSOPORT

A játéknap nagy meglepetését a bosnyákok szolgáltatták, miután – dacára, hogy a második negyed feléig hátrányban voltak – két vállra fektették Görögországot. A dupla duplázó (18 pont, 10 lepattanó, három assziszt), jelenleg Utah-ban légióskodó Jusuf Nurkic vezette balkáni csapat egy adott ponton 14 ponttal is vezetett, s ugyan a hellének nagyot hajráztak az utolsó negyedben, hátrányukat már nem tudták ledolgozni.

Grúzia nem adott esélyt a társházigazda Ciprusnak, s a 27 pontos Tornike Shengelia, illetve a 21 pontja mellett 13 lepattanót is begyűjtő Goga Bitadze vezérletével tükörsima győzelmet aratott.

Küzdelmes meccset játszott egymással Spanyolország és Olaszország. A torna színvonalához képes pontszegény összecsapáson sokáig vezettek a spanyolok, de az olaszok a harmadik negyed végére ledolgozták hátrányukat, s az utolsó játékrészben nagy csatában kaparintották meg a győzelmet.

D-CSOPORT

Az első perceket leszámítva végig vezetett Izrael a belga válogatott ellen, s ugyan egy adott ponton 19 pont is volt az izraeli előny, a Hans Vanwijn vezette belgák összekapták magukat, s végül „csak” hárompontos vereséget szenvedtek.

Nem borult a papírforma Izland és Szlovénia összecsapásán, ahol délnyugati szomszédaink Luka Doncic 26 pontjával fektették két vállra a szigetország válogatottját. A másik oldalon a 22 pontot dobó Martin Hermannson emelkedett ki a mezőnyből.

A vártnál jobban tartotta magát a lengyel válogatott a franciák ellen – a jobb erőkből álló gallok többször is elhúztak a mérkőzés során, de a lengyelek kétszer is fordítani tudtak. Ezzel együtt a francia válogatott túl jónak bizonyult, s a Philadelphiában légióskodó, 36 pontot szerző Guerschon Yabusele vezérletével hétpontos sikert arattak.

KOSÁRLABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG
CSOPORTKÖR, 4. FORDULÓ
C-CSOPORT, LIMASSOL
Görögország–Bosznia-Hercegovina 77–80
Ciprus–Grúzia 61–93
Olaszország–Spanyolország 67–63
D-CSOPORT, KATOWICE
Izrael–Belgium 89–92
Izland–Szlovénia 79–87
Franciaország–Lengyelország 83–76

