Pallai Tamás: Mindannyian érezzük, van bizonyítanivalónk

– Kezdőként léphetett pályára Nagyváradon. Gyorsabban dobogott a szíve a megszokottnál?

– Az előző este mondta Gasper Okorn, hogy kezdeni fogok, ami egy kicsit meglepetésként ért – felelte lapunk érdeklődésére Pallai Tamás, a magyar válogatott hátvédje, aki szombaton hazai pályán, Szolnokon játszhat az északmacedón válogatott ellen a világbajnoki előselejtezőben. – Nagyon jó játékosok maradtak a padon, de én most is úgy léptem pályára, ahogyan máskor szoktam, hideg fejjel, forró szívvel.

– Mire jutottak az elemzésben, miért kaptunk ki tizenkét ponttal a románoktól?

– Aki látta a meccset, érezhette, a legfontosabb különbségek nem taktikai apróságokban jöttek elő, a kosárlabda alapjaiban voltak nálunk erősebbek a románok, aminek nem szabadna előfordulnia. Fizikailag nőttek fölénk, agresszívabbak voltak, ránk erőltették az akaratukat. Ezután nincs sok értelme az elemzésnek, hogy hol hibáztunk a taktikában, mert az alapok sem mentek.

– Ez a fizikai lemaradás a második félidőben valóban nagyon szembeötlő volt…

– Az elején, amíg volt bennünk szufla, vezettünk és irányítottuk a meccset, aztán mindez az első negyed után gyorsan eltűnt, és már ők uralták a mérkőzést. Muszáj előrelépnünk szombaton, úgy érzem, teljesen más arcát mutatja majd a csapat, nem lesznek kérdések, és lesz értelme beszélgetni a részletekről.

– Mennyire voltak letörve a mérkőzés után?

– A letört nem is jó szó, mindenki pontosan tudja, miben volt felelőssége, vállalja is ezt és magában helyrebillenti az egyensúlyt. Pénteken már mindenki sokkal jobban harapott, élesebb volt, szombaton olyan arcát mutatja a magyar válogatott, amilyet mindig is kell.

– Sok távoli dobásunk a gyűrűt is alig találta el, mi lehetett ennek az oka?

– Abszolút magunkban kereshetjük a hibát. Agresszívabbak voltak a románok, de semmi különöset sem tettek, amiből ez következett volna. Nem jól készítettük elő, nem jól választottuk ki a dobásokat, nem járt úgy a labda, ahogyan korábban, ebből ideges és korai vállalások, pontatlan kísérletek következtek, és bizonyos helyzetekben valahogyan „a lábunk sem volt meg”. Ha jobb lesz a szelekció, a hatékonyságunk is javul.

– Jobban vannak a friss sérültjeink, Benke Szilárd és Meleg Gergő?

– A péntek délelőtti edzésen részt vettek már kontaktban is, remélhetőleg mindketten egészségesek lesznek. Majdnem egy hetet kihagytak, kérdéses, elérhetik-e a csúcsformájukat, mindenesetre szeretnének játszani szombaton.

– Miben tűnik erősnek Észak-Macedónia?

– Nagyon agresszív, rengeteget fut, minden lepattanóért ugranak a játékosai, egész pályán védekezik – muszáj lesz felvennünk vele a versenyt, végig agresszívabbnak kell lennünk, bevinni az első ütést, és akkor le lehet győzni a riválist.

– Ön pontosan tudja, mire képesek a szolnoki szurkolók, a telt ház felér egy fél győzelemmel?

– Szolnokon mindig nagyon jó a hangulat, sokat dob rajta a tábor, de azért nem szeretnék ilyen nagy nyomást tenni a szurkolókra. Nemcsak szolnokiak lesznek kint a meccsen, sokan távolról jönnek megnézni a válogatottat. Együtt, közösen a csapattal és a lelátóval nagyon jó hangulatú mérkőzést szeretnénk játszani, hogy este mindenki úgy menjen haza, ezért megérte eljönni, ez most kellett a lelkünknek, megmutattuk, mit tudunk, és kijöttünk a gödörből.

– Átérzik, hogy gyakorlatilag élet-halál harc vár önökre?

– Természetesen, nyilván az egyik része, hogy milyen nehéz helyzetbe kerülnénk, ha kikapnánk, a másik, hogy mindannyian érezzük, van bizonyítanivalónk. Elsősorban magunknak, másodsorban a közvetlen környezetünknek, érdemesek vagyunk rá, hogy Magyarország válogatottjában játsszunk.

VILÁGBAJNOKI ELŐSELEJTEZŐ, FÉRFIAK

E-csoport

18.00: MAGYARORSZÁG–Észak-Macedónia, Szolnok (Tv: M4 Sport+)

Az állás

1. Románia 4 pont (2 mérkőzés)

2. Észak-Macedónia 1 (1, 72–80)

3. MAGYARORSZÁG 1 (1, 64–76)