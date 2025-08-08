Férfi kosárválogatott: kötelező megnyerni az északmacedónok elleni szombati vb-selejtezőt

Kilátástalan játék az utolsó másfél negyedben, szomorú végeredmény: a világbajnoki előselejtező E-csoportjában Románia Nagyváradon 76–64-re megverte a mieinket, így két győzelemmel kényelmesen vezeti a hármast. A magyar válogatott a szerdai mérkőzés után azonnal Szolnokra indult, éjfél körül ért a Tisza-parti város egyik hoteljébe, amelynek halljában éppen a napi találkozó ismétlése ment a televízióban – a macedón nemzeti csapat stábja és néhány játékosa követte figyelemmel, a szombati rivális tehát nagyon hamar megérkezett a találkozó helyszínére. A románoktól elszenvedett vereséget állandó szakértőnkkel, a korábbi 88-szoros válogatott Boros Zoltánnal elemeztük.

„Úgy látszik, ez a két hét felkészülés nem volt elég, a románoknak jobban sikerült, igaz, ők már játszottak és megnyertek egy meccset Észak-Macedóniában – taglalta Boros. – Nem vagyunk formában, ennél még Benke Szilárd és Somogyi Ádám nélkül is sokkal jobban tudunk játszani. Ezeket a mérkőzéseket kellene megnyerni a sima továbbjutáshoz, szerencse, hogy két csapat jut tovább, tehát akkora probléma nincsen, biztos, hogy már szombaton is javul a teljesítményünk. Látszott mindenkin, hogy a horvátok elleni találkozót leszámítva régen játszott meccset, a második félidőben sokkal jobb passzban voltak a románok.”

Gasper Okorn szövetségi kapitány szerint a románok jobban akarták a győzelmet, ezzel kapcsolatban Boros Zoltán azt mondta, fel is lehetett volna tüzelni a játékosokat. Illetve elképzelhető, hogy némi alulkoncentráltságot vált ki, hogy két csapat is továbblép a háromból. Egyébként a 76 kapott pont nem sok, akadtak hibák, de látszott az akarat védekezésben, támadásban ugyanakkor hiányzott a koncentráció és a sebesség felállt védelem ellen, továbbá a külső dobások is gyatrán sültek el. Azt mi tesszük hozzá, hogy a fiataljaink meg önbizalom nélkül mozogtak a pályán…

„Mindenképpen fontos lenne a továbbjutás, mert a vb-selejtezőben fel lehetne építeni a következő Eb-selejtező válogatottját. A hierarchia ugyanakkor a válogatottban is adva van, a domináns játékosok kezdeményeznek és hoznak döntéseket a labdával – ők ugyanazok, akik korábban húzták a szekeret –, Pallai Tamás például egyelőre a gyors indításoknál vagy a hárompontosoknál érvényesülhet, ő és Valerio-Bodon Vincent is akkor tud majd jól produkálni, ha lehetőséget kap és szintén dominánssá válik, meg tudja bontani a védelmet, mint most Perl Zoltán, Pongó Marcell vagy Váradi Benedek” – szögezte le Boros.

Javítani kell tehát, és nincs sok idő, aki alulmarad a Magyarország–Észak-Macedónia ütközetben, két vereséggel szinte reménytelen helyzetbe kerül.

„A támadást formába kell hoznunk, a védekezés ment, hajtott mindenki, jók voltak a rotációk, odaértünk sok helyre, azonban kaptunk néhány hárompontost, ebből adódott a különbség. A két hazai meccset meg kell nyernünk, aztán Észak-Macedóniában is győzni vagy kevesebbel kikapni, mint amennyivel itthon győztünk. Ha nem nyerjük meg a két szolnoki összecsapást, nem érdemeljük meg a továbbjutást” – összegzett Boros Zoltán.

Furcsa szituációval szembesülhettünk a Románia–Magyarország mérkőzés előtt, a válogatottságot lemondó, a Nemzeti Sport érdeklődésére korábban nem reagáló Lukács Norbert a Feldobás nevű podcastben mondta el, miért nem állt a nemzeti csapat rendelkezésére, ráadásul erről éppen korábbi szolnoki, ugyancsak válogatott csapattársa, a jelenleg sérülésből lábadozó Somogyi Ádám kérdezte. Lukács leszögezte, egy játékos karrierjében az egyik legnagyobb megtiszteltetés a válogatott szereplés, de ezen a nyáron százszázalékosan a pályafutása nagy lépésére kívánt koncentrálni, vagyis hogy az orosz Nyizsnyij Novgorodba szerződött. Állítása szerint döntéséről tájékoztatta a szövetségi kapitányt, és később a szövetségnek is levelet küldött.

„Szerintem a rutinosabb játékosaink hamar túltették magukat azon, hogy Lukács nem megy a válogatottba – felelte az üggyel kapcsolatos kérdésünkre Boros Zoltán. – Szomorú, ha valaki így dönt, nem akarok azzal jönni, hogy bezzeg a mi időnkben, de nálunk ilyen nem fordulhatott elő, maximum sérülés esetén. A válogatott mez viselése az első, hatalmas büszkeség, sosem fogom megérteni a lemondást, viszont ha így döntött, könyörögni sem kell neki, hogy változtasson rajta.”