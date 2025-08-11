Sportrádió

Nemzeti Sportrádió

Keresés
Menü

Női kosár NB I: északmacedón válogatott játékost szerződtetett a Győr

K. Zs.K. Zs.
Vágólapra másolva!
2025.08.11. 10:21
null
Ilina Szelcova az északmacedón válogatott piros mezében (Fotó: Imago Images)
Címkék
Ilina Selcova női kosárlabda NB I Győr kosárlabda Serco UNI Győr
A női kosárlabda NB I-ben szereplő UNI Győr hétfőn hivatalosan is bejelentette, hogy szerződtette az északmacedón Ilina Szelcovát.

A 23 éves Ilina Szelcova számára nem ismeretlen a magyar közeg, ugyanis Pécsen nevelkedett, majd az NKA Universitas Pécsben játszott az NB I-ben is. A 175 cm magas irányító a legutóbbi idényben Ostravában szerepelt, a cseh élvonalban 19 mérkőzésen lépett pályára, átlagban 12.2 pontot szerzett.

Az előző bajnoki kiírásban negyedik Győr kerete gyakorlatilag teljesen átalakult a nyáron. Távozott a csapattól az egyaránt magyar válogatott Kiss Virág, Angyal Barbara, Dombai Réka, Wentzel Nóra és Goree Cyesha, a sokszoros 3x3-as válogatott Bach Boglárka, továbbá az ausztrál Darcee Garbin és a lengyel Weronika Telenga.

Az előző idény keretéből maradt Ács Luca, Dubei Debóra és Ruff-Nagy Dóra, és visszatért az együtteshez Zsebe-Weninger Virág.

(MTI)

 

Ilina Selcova női kosárlabda NB I Győr kosárlabda Serco UNI Győr
Legfrissebb hírek

Távozik a Győr női kosárcsapatának vezetőedzője

Kosárlabda
2025.08.04. 11:34

Elkészült a női és a férfi kosárlabda NB I alapszakaszának sorsolása

Kosárlabda
2025.08.01. 16:24

Portugál irányítóval erősített a Szekszárd női kosárcsapata

Kosárlabda
2025.07.20. 18:29

Női kosárlabda NB I: hosszabbított a DKKA csapatkapitánya

Kosárlabda
2025.07.14. 12:13

Női kosárlabda NB I: horvát irányítóval erősített a bajnok Sopron

Kosárlabda
2025.07.11. 16:24

Aho Tyra hosszabbított a DVTK-val

Kosárlabda
2025.07.08. 14:05

Kiss Virág ősztől újra légiósnak áll

Kosárlabda
2025.07.08. 08:00

Jelena Brooks: Ha rá tudok állni a lábamra, akkor játszom

Kosárlabda
2025.07.06. 12:17
Ezek is érdekelhetik