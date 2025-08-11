Női kosár NB I: északmacedón válogatott játékost szerződtetett a Győr

A 23 éves Ilina Szelcova számára nem ismeretlen a magyar közeg, ugyanis Pécsen nevelkedett, majd az NKA Universitas Pécsben játszott az NB I-ben is. A 175 cm magas irányító a legutóbbi idényben Ostravában szerepelt, a cseh élvonalban 19 mérkőzésen lépett pályára, átlagban 12.2 pontot szerzett.

Az előző bajnoki kiírásban negyedik Győr kerete gyakorlatilag teljesen átalakult a nyáron. Távozott a csapattól az egyaránt magyar válogatott Kiss Virág, Angyal Barbara, Dombai Réka, Wentzel Nóra és Goree Cyesha, a sokszoros 3x3-as válogatott Bach Boglárka, továbbá az ausztrál Darcee Garbin és a lengyel Weronika Telenga.

Az előző idény keretéből maradt Ács Luca, Dubei Debóra és Ruff-Nagy Dóra, és visszatért az együtteshez Zsebe-Weninger Virág.

(MTI)